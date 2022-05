În cât timp poţi să înveţi un limbaj de programare şi cum îl alegi? Bogdan Toader, Codecool: În 12 luni putem să ajutăm un om care nu are deloc experienţă să intre în domeniu 09.05.2022

Bogdan Toader, mentor programator în cadrul companiei Codecool, specializată în furnizarea de cursuri în domeniul IT, afirmă că o persoană care nu are deloc experienţă poate să înveţe principiile de bază ale unui limbaj de programare în 12 luni.

