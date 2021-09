În Capitală, 2559 de persoane au fost confirmate pozitiv la noul coronavirus în ultimele 24 de ore. Rata de infectare a ajuns la 4,95 27.09.2021

27.09.2021 În Capitală, 2559 de persoane au fost confirmate pozitiv la noul coronavirus în ultimele 24 de ore. Rata de infectare a ajuns la 4,95 În ultimele 24 de ore, în Capitală, s-au înregistrate 2559 de persoane pozitive la noul coronavirus. Rata de infectare a ajuns la 4,95. În data de 27 septembrie, în România s-au înregistrat 5655 de cazuri […] The post În Capitală, 2559 de



În Capitală, 2559 de persoane au fost confirmate pozitiv la noul coronavirus în ultimele 24 de ore. Rata de infectare a ajuns la 4,95

În ultimele 24 de ore, în Capitală, s-au înregistrate 2559 de persoane pozitive la noul coronavirus. Rata de infectare a ajuns la 4,95. În data de 27 septembrie, în România s-au înregistrat 5655 de cazuri […] The post În Capitală, 2559 de persoane au fost confirmate pozitiv la noul coronavirus în ultimele 24 de ore. Rata de infectare a ajuns la 4,95 appeared first on Cancan.

În Capitală, 2559 de persoane au fost confirmate pozitiv la noul coronavirus în ultimele 24 de ore. Rata de infectare a ajuns la 4,95

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Rapperul Kanye West şi-a anunţat în această vară candidatura la preşedinţia SUA, iar înainte de rezultatele finale ale scrutinului şi-a anunţat o nouă candidatură pentru 2024 la Casa Albă. Cursa este strânsă pentru Casa Albă, iar

Pe lângă partida pe care CFR Cluj o va susține pe „Olimpico” cu AS Roma, în cea de-a treia rundă a Europa League vor mai avea loc și alte partide care ne interesează în mod […] The post Dueluri de vis astăzi în Europa League:

Noua iubită a lui Grigor Dimitrov (29 de ani, 18 ATP), Lolita Osmanova (25), a atras toate privirile la Viena, acolo unde i-a fost alături bulgarului, participant la turneul ATP din capitala Austriei. Lolita Osmanova este noua cucerire a lui Grigor

Astăzi, Jean-Pierre Papin împlinește 57 de ani. Desemnat Balonul de Aur în 1991, el a brevetat papinadele, execuţiile spectaculoase din voleu, finalizate de cele mai multe ori cu gol şi devenite o adevărată specialitate a […] The post

Ioan Mocanu, fost poliţist în cadrul IPJ Constanţa, nu poate justifica suma de 141.000 de euro prin veniturile realizate, anunţă Agenţia Naţională de Integritate, care a sesizat în acest sens Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curţii de

Reprezentatul OMS, Alexandru Rafila, a declarat, joi, că până în luna decembrie, România ar putea ajunge să se depăşească 25.000 de cazuri pe zi de persoane infectate cu noul coronavirus. Întrebat într-o conferinţă de presă […] The

Raiffeisen Bank a început campania de Black Friday pentru cardurile noi de cumpărături Standard şi Gold, în perioada 1-11 noiembrie 2020, prin care clienţii vor beneficia de un bonus de 150 de lei dacă fac plăţi cumulate cu cardul de 500 de lei

Jucăriile 4M au fost create special pentru a atrage interesul copilului pentru știință. Pentru că abordează subiecte din domenii diferite, gama jucăriilor 4M este ideala pentru copii și reprezintă o introducere perfecta în domenii diverse.

Astra Giurgiu și Academica Clinceni se întâlnesc astăzi, de la ora 17:00, în primul meci al etapei cu numărul 10 din Liga 1. Partida poate fi urmărită în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look

OTP Bank, subsidiara de pe piaţa românească a celui mai mare grup bancar din Ungaria, a raportat pentru primele nouă luni din 2020 un profit consolidat după impozitare de 39 mil. lei, în scădere cu 50,6% faţă de câştigul din aceeaşi perioadă

Iti doresti sa lucrezi intr-un studio de videochat din Bucuresti? Atunci cu siguranta ai auzit multe lucruri negative despre aceasta industrie si probabil inca ai dubii in privinta deciziei

Sepsi joacă azi acasă cu Hermannstadt, de la 17:00. Meciul va fi liveTEXT și video pe GSP.ro și în direct pe Look Plus, Digi Sport și TV Telekom Sport. Vezi aici programul etapei #10 din Liga 1 SEPSI - HERMANNSTADT » liveTEXT de la 17:00 Click

Mersul trenurilor a fost modificat în contextul ultimelor măsuri luate de Executiv pentru combaterea răspândirii infecţiei cu Covid-19, astfel încâty unele rute au fost suspendate

Marea Neagră „poate deveni o mică Mare a Nordului”, întrucât există aici zăcăminte de gaze de peste 200 de miliarde de metri cubi, însă pentru atragerea investitorilor „cheia este o taxare

La câteva săptămâni după ce a avut coronavirus şi a ieşit din izolare, înotătorul piteştean Robert Glinţă are o revenire de senzaţie: a stabilit la finalul săptămânii două recorduri naţionale la un concurs internaţional desfăşurat

Un jurnalist grec a obţinut câştig de cauză la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO), după ce fusese condamnat pentru „insultă” la şase luni de închisoare în Grecia, pentru că îl calificase într-un articol drept

Un bărbat de 46 de ani a fost găsit mort de pompierii care au intervenit, în noaptea de vineri spre sâmbătă, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la o casă din localitatea Drăgoești,

Un fostul primar PSD de la Sectorul 1 a fost răpus de COVID-19. Vasile Gherasim a decedat la vârsta de 70 de ani, transmite România TV. El fusese confirmat cu Sars-Cov-2 și de mai bine de o lună era internat

FC Rapid a anunțat sâmbătă pe site-ul ofcial că fotbalistul Lucian Goge (29 de ani) a fost depistat pozitiv cu Covid-19. Lucian Goge a fost testat pozitiv cu coronavirus, după ce prezentase simptome, dar acum se simte mai bine, anunță clubul

Astăzi poate fi din nou o zi norocoasă pentru românii care și-au încercat soarta la Loto! Numerele ce urmează a fi extrase pot aduce sume frumușele în conturile celor care s-au gândit la o combinație […] The post Rezultate Loto 6 din 49.