Improvizare în vreme de coronavirus! Polonezii folosesc vodka pentru a se dezinfecta 22.03.2020

22.03.2020 Improvizare în vreme de coronavirus! Polonezii folosesc vodka pentru a se dezinfecta În vreme de criză pandemică cu Covid-19, oamenii de pe întreg mapamondul cauta remedii sau încearcă să prevină pe cât posibil infectarea cu noul coronavirus. În Polonia, peste 400.000 de litri de vodka de contrabandă şi de alcool pur produs



Improvizare în vreme de coronavirus! Polonezii folosesc vodka pentru a se dezinfecta

În vreme de criză pandemică cu Covid-19, oamenii de pe întreg mapamondul cauta remedii sau încearcă să prevină pe cât posibil infectarea cu noul coronavirus. În Polonia, peste 400.000 de litri de vodka de contrabandă şi de alcool pur produs ilegal vor putea fi utilizaţi ca dezinfectant în lupta împotriva coronavirusului, a anunţat vineri parchetul […] The post Improvizare în vreme de coronavirus! Polonezii folosesc vodka pentru a se dezinfecta appeared first on Cancan.ro.

Improvizare în vreme de coronavirus! Polonezii folosesc vodka pentru a se dezinfecta

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Un complet de cinci judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ar putea pronunţa, luni, sentinţa definitivă în dosarul în care preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a fost achitat în primă instanţă pentru mărturie

Un tânăr de 17 ani din Sighetu Marmaţiei s-a aruncat în gol de pe un bloc de 10 etaje. Echipajele de salvare venite la faţa locului nu au mai putut să facă nimic pentru aceasta, băiatul decedând în urma impactului cu

Imagini şocante la un concurs de gimnastică desfăşurat în SUA, care a avut un deznodământ dramatic pentru una dintre

Autorităţile municipale vor identifica un teren pentru depozitarea anvelopele uzate. Agenţii economici îşi vor asuma cheltuielile pentru transportarea cauciucurilor către locul depozitării, dar nu vor trebui să plătească taxă de depozitare,

Mii de persoane au ieşit în stradă duminică la Doneţk, în estul Ucrainei, pentru a marca cinci ani de la autoproclamarea Republicii Popoulare Doneţk şi a-şi manifesta dorinţa de alipire la

Politicieni din aproape toate partidele militează pentru încălcarea cu bună ştiinţă a Legii taximetriei, doar pentru a face loc pe piaţa din România unor firme care încalcă cel puţin trei legi ale

Institutul Naţional de Statistică a revizuit în sens pozitiv estimările privind evoluţia PIB-ului în trimestrul IV 2018 vs trimestrul III, de la 0,7% la 0,9%, în timp ce creşterea din T3 vs T2 2018 a fost diminuată de la 1,7% la

Lupta la titlu se ascute și mai mult după remiza de pe „Oblemenco” dintre CSU Craiova și CFR Cluj, scor 0-0. Dacă oltenii depind enorm și de rezultatul direct de runda viitoare, FCSB poate reintra clar în lupta la titlu încă

Selly este cel mai cunoscut vlogger din România iar de curând a ajuns la cifra de 2 milioane de urmăritori pe youtube. Andrei Șelaru este numele din buletin al lui Selly, care s-a apucat să se filmeze vorbind despre diferite teme de actualitate

Deputatul de Gorj Victor Ponta a mers în pelerinaj la Muntele Athos, unde a vizitat Schitul Prodromu, singurul schit românesc de pe muntele din Grecia, potrivit realitateadegorj.net. Citește mai

Leul românesc şi lira turcească sunt din ce în ce mai slabe şi înregistrează cele mai mari deprecieri faţă de euro dintre toate statele emergente, cu excepţia celor din America Latină, urmând ca finalul de an să le prindă şi mai slabe,

Senzorul pentru amprentă cu tehnologie ultrasonică este unul dintre principalele lucruri care diferenţiază cea mai nouă gamă a sud-coreenilor de competiţie, însă nu este imposibil de

Dariana Palcău a fost înmormântată duminică, 7 aprilie, la Satu Mare, după ce a fost ucisă cu o săptămână înainte la Bruxelles. În timp ce peste 100 de oameni au condus-o pe ultimul drum în România, zeci de persoane au comemorat-o şi în

Trupele mareşalului Haftar, cu cartierul general în estul Libiei, au efectuat un raid aerian duminică în partea sudică a capitalei Tripoli şi avansează spre centru, în pofida armistiţiului pentru evacuarea civililor solicitat de

Fostul ministru al Transporturilor, Relu Fenechiu, a scăpat de o executare silită începută împotriva sa de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) din cauza unei erori a

Preţurile zahărului în Uniunea Europeană se redresează de la minimele înregistrate anul trecut, în timp ce preţurile mondiale scad, provocând o creştere a importurilor într-una din puţinele regiuni globale în care producţia

Samantha Cerio a participat, în weekend, la un concurs regional în Statele Unite care a avut un final groaznic pentru

Toţi tinerii şi copiii cu probleme comportamentale din sistemul de protecţie din judeţul Maramureş vor fi reevaluaţi în regim de urgenţă. De asemenea, ei vor fi incluşi într-un program de monitorizare

Franţa are cel mai bun palmares dintre semifinalistele actualei ediţii, câştigând trofeul în 1997 şi în 2003. Totuşi, în viziunea căpitanului-nejucător, acest aspect nu oferă echipei prima şansă în faţa

Comisia Europeană şi-a publicat la sfârşitul săptămânii trecute raportul pe 2018 privind produsele periculoase notificate prin Safety gate, noua denumire a sistemului de alertă rapidă. La nivel