Împăraţii Romei aduşi la viaţă. Chipurile acestora, reconstituite 3D 24.08.2020

24.08.2020 Împăraţii Romei aduşi la viaţă. Chipurile acestora, reconstituite 3D Daniel Voshart, un specialist în realitate virtuală în industria filmului, a reconstituit 3D chipurile împăraţilor romani. Acesta a strâns tot ce a putut despre conducătorii imperiului roman, de la



Împăraţii Romei aduşi la viaţă. Chipurile acestora, reconstituite 3D

Daniel Voshart, un specialist în realitate virtuală în industria filmului, a reconstituit 3D chipurile împăraţilor romani. Acesta a strâns tot ce a putut despre conducătorii imperiului roman, de la imagini,...

Împăraţii Romei aduşi la viaţă. Chipurile acestora, reconstituite 3D

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Un bărbat de 40 de ani este cercetat pentru vătămare corporală din culpă şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului după ce s-a urcat băut la volan şi a pierdut controlul direcţiei, ajungând cu maşina

Un martor din dosarul crimelor de la Caracal şi-a schimbat total declaraţiile, scrie Antena 3. Văcarul care a spus în primele zile după dispariţia Alexandrei că tânăra nu este moartă pentru că a văzut

Canal Productions, compania de producţie a actorului Robert de Niro (76 de ani), a dat în judecată o fostă angajată, căreia îi cere despăgubiri de 6 milioane de

În urmă cu o lună, când teama de o încetinire economică mai rapidă decât în orice estimare cuprindea rând pe rând statele europene, premierul ungar Viktor Orban avertiza că o recesiune în Ungaria ar putea veni din Germania, de la o

SafeTech Innovations, companie care activează în domeniul securităţii cibernetice şi care vrea să se listeze la bursă pe segmentul AeRO pentru a se dezvolta, a încheiat prima jumătate a anului 2019 cu un profit net de 279.000 de lei, dublu

Înmatriculările de autoturisme noi au crescut în primele şapte luni ale acestui an cu 25,9% faţă de perioada similară a anului trecut, potrivit datelor Asociaţiei Constructorilor de Automobile din România (ACAROM) şi Direcţiei Regim Permise de

CFR Cluj și Slavia Praga se întâlnesc în cadrul play-off-ului Ligii Campionilor pentru un loc în grupe. Vezi AICI desfășurarea partidei În prima repriză, în timp ce clujenii își încurajau echipa și afișau scenografia, într-o

Investiţiile productive ar putea creşte cu un ritm mediu anual de 3,6% în perioada 2019-2021, pe fondul nivelului redus al costurilor de finanţare, al programelor în derulare asociate co-organizării Euro 2020 şi perspectivelor favorabile pentru

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii (ANCOM), Sorin Grindeanu, explică ce reprezintă memorandumum de înţelegere dintre România şi SUA referitor la tehnologia 5G, semnat marţi de Klaus Iohannis şi Donald Trump, şi care sunt

Preşedintele american Donald Trump a anunţat că analizează o serie de opţiuni pentru noi reduceri de taxe pentru a stimula economia, evidenţiind îngrijorările administraţiei privind o încetinire a creşterii, încetinire care i-ar submina

După pierderea lui Mihai Neicuţescu, care a fost răscumpărat de Dinamo, Chindia Târgovişte a rămas şi fără un alt fotbalist important. Este vorba de Bogdan Şandru (29 ani), potrivit de gsp.ro. Apărătorul central a revenit la Dunărea

În total, pompierul român a cucerit patru medalii, trei de aur la proba de atletism şi una de bronz, la proba de de 200 de metri

Puterea de cumpărare în Bucureşti este mai mare, în medie, cu aproape 80% faţă de puterea de cumpărare din judeţele Vaslui sau

Liverpool - Arsenal, sâmbătă, 24 august, ora 19:30, este cel mai interesant meci din runda cu numărul trei al noului sezon de Premier League. Partida va fi transmisă în direct de Eurosport. Liverpool și Arsenal sunt pe primele două locuri,

Autorităţile au început controlul în unităţile de învăţământ în perspectiva debutului anului şcolar. Inspectorii au constatat câteva

Germania are nevoie de o lege care să interzică băncilor să treacă dobânzile negative mai departe către clienţii de retail, a declarat premierul Bavariei Markus Soeder pentru ziarul german Bild, scrie

Guvernul rus a publicat protocolul secret al pactului Ribbentrop-Molotov, la 80 de ani de la semnarea acestuia, sporind diviziunile între ruşii care cred că singura opţiune de atunci a URSS-ului era să încheie acest pact cu Germania nazistă

Corpul are nevoie de anumiți nutrienți pentru a funcționa corespunzător. Iar, dacă mănânci multe dulciuri, produse procesate, ronțănele etc, are nevoie de și mai mulți pentru că aceste alimente

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul patru mondial, va juca în prima rundă a turneului US Open, ultimul de Mare Şlem al anului, cu o adversară venită din calificări, potrivit tragerii la

Clujeanul Simone Tempestini este singurul pilot român care concurează în acest weekend la una dintre cele mai vechi etape din Campionatul Mondial de Raliuri, tradiționalul Raliu al Germaniei. Triplul campion național absolut a luat deja