IMM-urile pot obţine finanţări de până la 100.000 de euro prin PNRR pentru digitalizare 07.11.2022

07.11.2022 IMM-urile pot obţine finanţări de până la 100.000 de euro prin PNRR pentru digitalizare Microîntreprinderile şi întreprinderile mici şi mijlocii pot primi finanţări de până la 100.000 de euro pentru digitalizare prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă



IMM-urile pot obţine finanţări de până la 100.000 de euro prin PNRR pentru digitalizare

Microîntreprinderile şi întreprinderile mici şi mijlocii pot primi finanţări de până la 100.000 de euro pentru digitalizare prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

IMM-urile pot obţine finanţări de până la 100.000 de euro prin PNRR pentru digitalizare

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Charlene, care s-a căsătorit cu Prinţul Albert al II-lea în 2011, a ales să locuiască în ţara sa natală, Africa de Sud, o mare parte a acestui an, iar şederea prelungită a stârnit speculaţii că cuplul regal s-ar putea îndrepta către

Discutam aprins despre cum a comis-o Radu Petrescu la meciul Chindia - CFR de sâmbătă, gol înscris de campioană după un henț clar, dar și două lovituri de la 11 metri refuzate formației clujene etc, când Marian Barbu a făcut-o duminică și

Banca Centrală Europeană (BCE) a anunțat că va alege un nou design pentru euro până în 2024. Va fi prima mare schimbare adusă bancnotelor în ultimii 20 de ani, iar banca va lua în calcul și părerea publicului în alegerea noului aspect,

Reprezentanţii a trei federaţii sindicale din sistemul de învăţământ din România au depus luni la registratura Guvernului petiţii semnate de 163.813 angajaţi din sector în care aceştia solicită majorarea salariilor în cel mai scurt

Austrian Airlines, companie aeriană austriacă care are sediul la Viena, a înregistrat o scădere de circa 40% a cererii din partea pasagerilor români din cauza restricţiilor impuse de către

Acţionarii One United Properties, unul dintre principalii dezvoltatori imobiliari de proiecte sustenabile rezidenţiale, de birouri şi mixte de ultimă generaţie din România, listat la Bursa de Valori Bucureşti sub simbolul bursier ONE, au decis

Crenvurşti vegetali, pateurile şi salamul de soia sunt doldora de chimicale menite să suplinească lipsa materiei prime – carne, lapte şi ouă, şi duc ideea de purificare a organismului în

Rusia a confirmat luni detectarea primelor două cazuri de infectare cu noua variantă Omicron a coronavirusului SARS-CoV-2 la cetăţeni care au călătorit în Africa de Sud, potrivit Roskomnadzor, autoritatea rusă de reglementare în comunicaţii,

Un specialist în achiziţii are un salariu care ajunge, în medie, la 4.000 de lei net pe lună, arată datele extrase din platforma Salario, comparatorul de salarii al platformei de recrutare online

Prestigiosul cotidian francez L'Equipe scrie că Lionel Messi (34 de ani) și tabăra acestuia au dubii cu privire la priceperea antrenorului de la PSG, Mauricio Pochettino (49). Deși PSG conduce Ligue 1 detașat, cu un avans de 11 puncte față de

Bărbatul care i-a curmat viaţa unui rădăuţean, de Sfântul Nicolae, are un cazier greu. A mai comis o crimă şi alte două tentative de omor. Pentru faptele sale a stat după gratii mai bine de 20 de ani, fiind eliberat în 2020. În penitenciar

Centura Tecuci, lucrare care trenează de 13 ani şi despre care ministrul Transporturilor afirma recent că este „de Cartea Recordurilor”, este de marţi monitorizată cu

Uniunea Europeană (UE) este pregătită să adopte sancţiuni suplimentare împotriva Rusiei, în cazul unei noi agresiuni contra Ucrainei, a avertizat marţi preşedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen, potrivit AFP şi

Verdict dur al prim-viceguvernatorului BNR Florin Georgescu: în loc să investească local într-o ţară ce are nevoie de investiţii străine, băncile exportă capital, plasamentele externe depăşind 10 miliarde

Tammy Hembrow, una dintre vedetele cu milioane de următori pe rețelele sociale, supranumită regina fitnessului, trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei. La câteva săptămâni de când a fost cerută de soție, ea a […] The post

Trei autoturisme şi două autotrenuri au fost implicate într-un accident rutier produs marţi pe DN 2, în zona localităţii sucevene Roşiori. Circulaţia a fost reluată, informează Centrul Infotrafic al Poliţiei

Accesul la finanţare este al treilea lucru foarte important după viziune şi alegerea partenerilor în afacere, consideră consultantul financiar Alinda

Dan Negru e pe cale să pună pe tapet al 22-lea Revelion-maraton al său, ba chiar și un Crăciun inedit, în Dubai, alături de Florin Piersic. E prins până peste cap cu filmările, dar cineva […] The post Un post de televiziune l-a ofertat pe

Ana Baniciu (28 de ani) a fost cerută în căsătorie anul acesta de iubitul ei, Edy Kovacs. Marele eveniment ar urma să aibă loc când România va scăpa de pandemia de coronavirus. Până atunci, cei […] The post Ana Baniciu, detalii despre

GoCab Software (simbol bursier CAB), companie care dezvoltă şi operează aplicaţii utilizate în servicii de taximetrie, care a încheiat un plasament privat de 7,4 mil. lei în august 2021, intenţionează să dezvolte suita de aplicaţii pe care o