Imaginile unui elefant ucis şi mutilat dezvăluie brutalitatea braconajului 20.07.2019

20.07.2019 Imaginile unui elefant ucis şi mutilat dezvăluie brutalitatea braconajului O fotografie realizată cu ajutorul unei drone arată un peisaj oribil, surprins în câmpiile africane: un elefant ucis de braconieri pentru fildeşul său, cu trompa şi colţii tăiaţi de



Imaginile unui elefant ucis şi mutilat dezvăluie brutalitatea braconajului

O fotografie realizată cu ajutorul unei drone arată un peisaj oribil, surprins în câmpiile africane: un elefant ucis de braconieri pentru fildeşul său, cu trompa şi colţii tăiaţi de aceştia.

Imaginile unui elefant ucis şi mutilat dezvăluie brutalitatea braconajului

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Un pasager în vârstă de 52 de ani aflat într-un taxi a ajuns la spital, noaptea trecută, după ce maşina a intrat în coliziuni cu alte trei autoturisme parcate regulamentar şi s-a răsturnat. Accidentul a avut loc în municipiul Motru, pe strada

Pentru prevenirea implicării în accidente rutiere, poliţiştii vin în sprijinul bicicliştilor cu o serie de recomandări. Aceştia sunt sfătuiţi să se echipeze corespunzător ş isă respecte regulile de

În momentul de faţă, trei specii de cormorani au ales România pentru cuibărit. Cormoranii au fost aduşi în discuţie inclusiv de ministrul Agriculturii, Petre

55 de selecţionate împărţite în 10 grupe încep de joi, 21 martie, lupta pentru primele 20 de locuri la turneul final al Campionatului European din

Sigur că totul a început cu celebrul referendum şi acum riscă să producă cel mai mare fiasco politic în istoria Marii Britanii şi să aducă daune masive Uniunii

Femeia are 42 de ani, este din comuna Coteşti iar oamenii legii investighează acum motivele care au determinat-o pe aceasta să recurgă la gestul

Preşedintele Klaus Iohannis a participat joi la conferinţa anuală Transatlantică, unde a declarat că Uniunea Europeană şi Statele Unite ar trebui să-şi întărească cooperarea, şi a scos în evidenţă că în prezent există mai multe

Sâmbătă, 23 martie 2019, echipa de volei a Clubului Sportiv Municipal Târgovişte întâlneşte Ştiinţa Bacău, într-un meci contând pentru prima etapă a play-off-ului Diviziei A1. Partida va începe la ora 18.00 şi se va disputa în Sala

Simularea examenului de bacalaureat se va încheia joi cu proba la alegere a profilului şi specializării, susţinută doar de elevii claselor a XII-a. Rezultatele vor fi comunicate pe data de

Horoscop. Casandra prezintă previziunile astrologice pentru toată săptămâna 25-31 martie 2019. Horoscop BERBEC 21.03-20.04: Va doriti sa va stabiliti un obiectiv si va puneti chiar un termen limita

Premierul britanic Theresa May se deplasează joi la Bruxelles, în marja summitului Consiliului European, pentru a încerca să convingă UE să aprobe amânarea Brexit-ului, solicitată miercuri,

Vienna Insurance Group a raportat prime brute subscrise de 515 milioane euro în România anul trecut, în creştere cu 1,7%, operaţiunile de pe piaţa locală înegistrând o pierdere de aproximativ 74 milioane de euro, cauzată în primul rând de o

Piaţa de eCommerce din România ar putea creşte anul acesta cu aproximativ 30%, pe fondul încrederii mai mari a consumatorilor români în comerţul online şi a creşterii puterii de cumpărare, potrivit estimărilor VTEX, furnizor global de soluţii

Preţul biletelor de avion se va stabiliza în 2019, în jurul unei medii de 158 euro, acesta fiind şi primul an în care rezervările vor fi făcute preponderent de pe mobil, arată un studiu realizat de agenţia

Bianca Andreescu, 18 ani, locul 24 WTA, trebuia să joace în noaptea de miercuri spre joi, cu Irina Begu, locul 70 WTA, în turul I al turneului de la Miami, dar meciul a fost amânat din cauza vremii.

Simona Gherghe a intrat în concediu prenatal, urmând ca în scurt timp să aducă pe lume cel de-al doilea copil al său. Are însă unele probleme, și nu de sănătate, ci în justiție! Este vorba de un proces pe care-l are de câțiva ani, așa că

Sony Pictures a lansat primul trailer pentru Once Upon a Time in Hollywood, cel de-al nouălea film al lui Quentin Tarantino. Citește mai

Kanal D a scos din grilă emisiunea "Vulturii de noapte", prezentată de Giani Kiriță, Victor Slav și Cătălin Cazacu. Citește mai

Documente interne dezvăluie că Bruxelles-ul intenţionează să introducă Pactul ONU pentru Migraţie în legislaţia UE, avertizează Austria şi

Clipul de promovare a României a fost blocat pe YouTube în urma unei confuzii. La solicitarea „Adevărul“, atât Ministerul Turismului, autorul filmării, cât şi Pro TV, despre care s-a scris că ar fi cerut blocarea clipului, au oferit