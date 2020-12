Imaginile controversate cu iubita lui Florin Ristei la emisiunea în care a fost ispită. Naomi Hedman s-a bătut cu iubita unui concurent 11.12.2020

11.12.2020 Imaginile controversate cu iubita lui Florin Ristei la emisiunea în care a fost ispită. Naomi Hedman s-a bătut cu iubita unui concurent Iubita lui Florin Ristei este extrem de controversată în Marea Britanie. Naomi Hedman a fost protagonista unui episod relativ rușinos în țara sa natală. Tânăra s-a luat la bătaie cu iubita unui bărbat pe care



Iubita lui Florin Ristei este extrem de controversată în Marea Britanie. Naomi Hedman a fost protagonista unui episod relativ rușinos în țara sa natală. Tânăra s-a luat la bătaie cu iubita unui bărbat pe care

Donald Trump a spus într-o videconferință organizată în Ajunul Crăciunului că i-a luat Melaniei de Crăciun o felicitare, adăugând că încă se mai gândește și la un alt cadou, potrivit Business Insider. În timpul unei videoconferințe cu

Frumușel, sexy, talentat, acum zece ani era dorit de toate doamnele și domnișoarele pentru că avea roluri principale în telenovelele anilor 2009 și 2010 de la Acasă TV. Este vorba despre actorul Bogdan Albulescu, care, deși nu mai este la prima

Numărul victimelor din rândul civililor înregistrate în Afganistan din 2009 şi până în prezent a depăşit recent 100.000, a informat joi într-o declaraţie de presă şeful Misiunii ONU de asistenţă

Au trecut mai bine de doi ani de când Denisa Răducu a încetat din viață, după ce o boală incurabilă a învins-o. Familia artistei este și acum răvășită de durere, iar toate amintirile legate de ea rămân în memoria tuturor. Sora și

Anul 2019 a fost un an bun pentru citit. Cel puţin asta spun reprezentanţii librăriilor. Două dintre volumele cu cel mai mare succes la public au fost „Evadare de la Auschwitz” şi „Oraşul fetelor”. Librarii mai anunţă că vânzările au

Au fost şi continuă să fie unii dintre marii antreprenori ai României, construind afaceri pe care le-au crescut până când le-au pus pe harta businessului românesc şi chiar la vârful pieţei pe care

Surpriză totală de Crăciun pentru un bărbat de 63 de ani care și-a uitat un rucsac plin de cadouri și cu 16.000 de euro sub un copac. Rucsacul a fost descoperit abandonat în centrul orașului Krefeld (Germania) de un trecător în vârstă de 51

O cursă Blue Air a plecat cu aproape două ore întârziere de pe Aeroportul Otopeni, din cauza unei defecțiuni în cabina piloților. Cursa spre Helsinki a decolat vineri la ora locală 10:44 cu o întârziere de 1 oră şi 44 minute. După

ZF prezintă o retrospectivă a anului de business 2019 şi trece în revistă cele mai importante evenimente care au marcat acest

Cota lui Florinel Coman a explodat în urmă cu câteva zile, Gigi Becali visează un transfer de 30 de milioane de euro, dar Mbappe de România e cel mai slab marcator din ultimii ani. AICI ai cele mai interesante statistici + clasamente în timp real

Serviciul Investigații Criminale din cadrul Poliției Capitalei a început o anchetă în cazul femeii care a fost arsă în sala de operații de la Spitalul Floreasca. Până în prezent, nu a fost depusă nicio plângere, transmite Poliția Capitalei.

Lenovo ThinkBook 13s e un laptop elegant de mici dimensiuni cu performanţe notabile destinat în special mediului de afaceri, dar care poate fi lesne folosit în orice alt context. L-am văzut prima dată în septembrie alături de fratele de 14 inci la

Angajaţi din California ai lanţului de restaurante McDonald's au intervenit pentru salvarea unei femei care a mimat din buze "Ajutor" pentru a scăpa de un bărbat care a ameninţat-o cu moartea în

Un koala însetat, pe fondul temperaturilor de 40 de grade Celsius din sudul Australiei, s-a apropiat de un grup de ciclişti şi a băut apă din toate sticlele care i-au fost oferite, relatează sâmbătă DPA

Robert Moreno, 42 de ani, demis ca selecționer al Spaniei după ce ne-a învins cu 5-0 la Madrid, a semnat cu AS Monaco până pe 30 iunie 2022. Este înlocuitorul portughezului Leonardo Jardim, concediat a doua oară în ultimii doi ani la Monte

Cand vine vorba de sanatatea orala, multi oameni nu trateaza serios acest aspect. Din pacate, sanatatea orala precara nu doar ca trage dupa sine o dantura deloc estetica, ci poate crea sau poate agrava si alte probleme de sanatate din corp. Multe

Mai multe echipaje medicale au fost solicitate să intervină, duminică, după ce un microbuz în care se aflau zece persoane din Republica Moldova s-a răsturnat la intrarea în Răducăneni, pe DN

În urmă cu 20 de ani, în ajunul Anului Nou, un nou venit în politică şi fost agent KGB, pe nume Vladimir Putin, a fost desemnat de fostul lider de la Kremlin, Boris Elţîn, succesorul său şi de atunci conduce neîntrerupt

El a declarat că este foarte dezamăgit de faptul că autorităţile nu s-au implicat în niciun fel în sprijinirea echipei. În prezent, clubul nu mai are niciun jucător legitimat, iar şansele de a mai juca în Liga a III-a (unde era pe locul 9)

Actrița americană Sharon Stone a fost dată afară de pe site-ul și de pe aplicația de matrimoniale Bumble, după ce mai mulți membri ai comunității online au raportat contul ei ca fiind unul fals, informează Contact Music. Sharon Stone, în