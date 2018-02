Imaginile care au dat-o de gol pe Laura Teodoru! Fosta ştiristă Digi24, cerută de nevastă: a primit diamantul! 03.02.2018

03.02.2018 Imaginile care au dat-o de gol pe Laura Teodoru! Fosta ştiristă Digi24, cerută de nevastă: a primit diamantul! De când şi-a dat demisia de la Digi 24, frumoasa ex-ştiristă Laura Teodoru (37 ani) este foarte fericită şi îi merge extraordinar de bine, am putea spune. Conduce un bolid Porsche în valoare de 100.000 de euro, iar apartamentul din nordul



De când şi-a dat demisia de la Digi 24, frumoasa ex-ştiristă Laura Teodoru (37 ani) este foarte fericită şi îi merge extraordinar de bine, am putea spune. Conduce un bolid Porsche în valoare de 100.000 de euro, iar apartamentul din nordul Capitalei a fost înlocuit cu o frumoasă vilă în Băneasa, într-o zonă selectă! Mai mult decât atât, şi pe plan sentimental lucrurile îi merg ca pe roate. Iubitul ei milionar are gânduri serioase, iar CANCAN.ro, site-ul nr 1 din România, vă arată dovada. (CITEŞTE ŞI: Laura Teodoru şi-a parcat Porsche-ul nou în faţa televiziunii şi spuf....şi-a dat demisia! Toţi au rămas cu gura căscată la DIGI 24)

