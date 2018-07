Imagini necenzurate cu Oana Roman, la Mamaia, în costum de baie! 31.07.2018

31.07.2018 Imagini necenzurate cu Oana Roman, la Mamaia, în costum de baie! Oana Roman a făcut eforturi uriașe pentru a slăbi, după ce a născut. A anunțat, la un moment dat, că a reușit să scape de 20 de kilograme și se simte foarte bine. (Promotiile zilei la monitoare) Se întâmpla acum patru ani. Între timp, vedeta



Imagini necenzurate cu Oana Roman, la Mamaia, în costum de baie!

Oana Roman a făcut eforturi uriașe pentru a slăbi, după ce a născut. A anunțat, la un moment dat, că a reușit să scape de 20 de kilograme și se simte foarte bine. (Promotiile zilei la monitoare) Se întâmpla acum patru ani. Între timp, vedeta a mai redus un pic din ritmul alert în care […] The post Imagini necenzurate cu Oana Roman, la Mamaia, în costum de baie! appeared first on Cancan.ro.

Imagini necenzurate cu Oana Roman, la Mamaia, în costum de baie!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Cele două reactoare nucleare de la Cernavodă au produs şi au livrat în sistemul energetic naţional (SEN), de la punerea în funcţiune, o cantitate totală de energie de 168.649.752 MWh, a anunţat operatorul centralei nuclearoelectrice,

Platforma România 100, condusă de către Dacian Cioloş, reclamă faptul că numirile consulilor români în străinătate se fac pe criterii de clientelism şi nepotism. „Cel puţin trei numiri prin hotărâri de

Selecţionerul Danemarcei, Aage Hareide, consideră că eliminarea echipei sale de către Croaţia, la loviturile de departajare, în optimile de finală ale Cupei Mondiale 2018, dovedeşte "cruzimea" de care poate

Juriul este pregătit să aleagă cine va urca pe scena Concursului Internaţional Cerbul de Aur 2018. Directorul Festivalului, jurnalişti, oameni de radio, compozitori, regizori, cu toţii specialişti şi iubitori

Simona Halep va debuta marți în al treilea turneu de Mare Șlem al anului. O face doar cu antrenamente, fără vreun meci oficial jucat pe covorul verde. O nouă ediție a celui mai vechi turneu de Mare Șlem începe azi. Tradițional, cu alb

Astăzi începe Wimbledon 2018 și cinci românce vor juca în orele următoare pe terenurile de la All England Lawn Tennis and Croquet Club. Sorana Cîrstea și Alexandra Dulgheru vor evolua primele, de la 13:30. Sorana

Simona Halep va debuta marți la Wimbledon 2018, împotriva japonezei Kurumi Nara (26 de ani, 101 WTA). Românca începe astăzi a 35-a săptămână ca lider mondial. WTA a publicat noul clasament, înainte de Wimbledon. Simona

Dacă a fost un capitol la care Rusia a impresionat în mod deosebit, prezența feminină din tribune s-a detașat clar. Și ieri, pe Lujnîki din Moscova, parcă a fost expoziție de fotomodele. Jocul trupei lui Cercesov contra Spaniei a

Aventura lui Alexandru Chipciu la Anderlecht a luat sfârșit. Fostul fotbslist al celor de la FCSB a ajuns azi la Praga, unde va semna cu Sparta, formație la care mai joacă Nicolae Stanciu, Florin Niță și Bogdan Vătăjelu. Chipciu (29 de ani)

Ibericii au mizat pe posesie și au pierdut. În fața unor ruși foarte defensivi, jocul pe latul terenului, cu 702 pase laterale și doar 278 în profunzime, n-a avut niciun succes. Spania a fost duminică mărturia vie a declinului

Eliminată de Rusia la penalty-uri, Spania este în căutarea unui nou selecționer. Quique Sanchez Flores, 53 de ani, este liber de contract și întrunește condițiile impuse de Federație, care se mai gândește și la Roberto

Rușii mai au un idol la națională după calificarea istorică în "sferturi". Pe străzile Moscovei și-n întreaga țară, s-a strigat duminică noapte, pe lângă numele lui Dziuba, care a egalat contra Spaniei din penalty, și pe cel

Rusia a produs marea surpriză a Campionatului Mondial 2018, eliminând Spania la penalty-uri Spania, în optimi. Selecționerul Rusiei, Stanislas Cercesov, i-a mulțumit pentru susținere lui Lorenzo de Chosica, ziaristul care a reflectat

Ce se va întâmpla cu migranții românii după Brexit și ce cred românii din Marea Britanie despre Brexit. O ruptură fără precedent în istoria UE, cu efecte asupra tuturor imigranților. Am vorbit cu românii care sunt de ani buni în Londra și

Deputata PSD Andreea Cosma a mers, luni, la sediul Parchetului General pentru a cere urgentarea dosarului său. Citește mai

Sute de suedezi aleg să-şi implanteze microcipuri ce pot înlocui cardurile de credit, cartele de acces şi chiar pe cele de transport în comun. Citește mai

Se spune că fiecare om are unele fixaţii, influențate de semnul astral sub care s-a născut. Deprinderile bizare pot fi amuzante sau pot intriga – dar, în anumite situații, ajung chiar să fie periculoase. Citește mai

Consiliul Concurenţei a declanşat o investigaţie pe piaţa imunoglobulinelor, după ce au existat zvonuri referitoare la o posibilă înţelegere între unele companii producătoare şi deţinătoare de autorizaţie de punere pe

Vasile Strugari, un ardelean de 26 de ani, a plecat acasă cu 80.000 de euro de la unul dintre cele mai importante turnee de poker din Europa, desfăşurat de curând la graniţa dintre Cehia şi Germania. Românul joacă poker încă de la 18 ani şi de

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, care stabileşte pedepse de la 3 luni până la 10 ani pentru infracţiuni de la promovarea în mod public a unor idei,