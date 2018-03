Imagini incendiare cu o vedetă TV! S-a pozat goală 15.03.2018

15.03.2018 Imagini incendiare cu o vedetă TV! S-a pozat goală Katie Price, o vedetă TV din Marea Britanie, s-a pozat goală și a urcat imaginile incendiare pe rețelele de socializare. Într-o singură oră de la postare Katie Price a adunat sute de like-uri și numeroase comentarii, vedeta fiind apreciată



Imagini incendiare cu o vedetă TV! S-a pozat goală

Katie Price, o vedetă TV din Marea Britanie, s-a pozat goală și a urcat imaginile incendiare pe rețelele de socializare. Într-o singură oră de la postare Katie Price a adunat sute de like-uri și numeroase comentarii, vedeta fiind apreciată pentru cum arată. Katie Price a devenit cunoscută drept Jordan. În vârstă de 39 de ani […] The post Imagini incendiare cu o vedetă TV! S-a pozat goală appeared first on Cancan.ro.

Imagini incendiare cu o vedetă TV! S-a pozat goală

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Sorana Cîrstea, locul 38 WTA, a părăsit turneul de la Doha, după ce a fost învinsă fără drept de apel, cu scorul de 6-0, 6-4, de Garbine Muguruza, locul 4 WTA, la Qatar

Agenţia Naţională de Integritate l-a declarat pe consilierul municipal Daniel Lambru, membru PSD, în incompatibilitate, acesta având şi funcţie de conducere într-o instituţie subordonată Consiliului Local. Este vorba despre Centrul de urgenţă

O porţiune de tencuială de peste un metru pătrat s-a prăbuşit într-o grădiniţă din oraşul arădean Sântana, construită în 2017 cu peste patru milioane de lei şi dată în folosinţă luni, odată cu începerea semestrului II, părinţii

La sfârşitul lunii septembrie 2017, Poşta Română se afla în situaţia de risc major de intrare în insolvenţă, din cauza stării financiare în care se regăsea compania, acumulând datorii majore, însă în prezent este solvabilă, stabilă,

Consiliul Judeţean Vrancea va prelua de luna aceasta în administrare căminul de vârstnici din Mărăşeşti, unitate care la sfârşitul anului trecut a rămas fără

Fondul speculativ Bridgewater a decis să parieze 22 de miliarde de dolari în Europa, adoptând poziţii short împotriva unora din cele mai mari companii de pe continent, arată documentele

Sorana Cîrstea (27 de ani, 38 WTA) a fost invinsa de Garbine Muguruza (24 de ani, 4 WTA) cu scorul 0-6, 4-6. Meciul a durat 64 de

Mamprenoare, platforma online care unește sub același acoperiș mamele antreprenor românce din țară și din Diaspora, a fost lansată şi oferă promovare gratuită tuturor membrelor Comunităţii

Ministerul de Finanţe a refuzat astăzi ofertele primite de la opt bănci pentru o emisiune de obligaţiuni de 400 milioane lei, considerând că preţul este

Un bărbat a murit şi alte două persoane au fost rănite grav, joi, în urma impactului dintre două maşini, pe Drumul European 81, la ieşirea din municipiul Satu Mare, transmite corespondentul

Sorana Cîrstea a fost învinsă fără drept de apel de spaniola Garbine Muguruza, cu 6-0, 6-4, joi, în optimile de finală ale turneului WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 3.113.000 dolari. Citește mai

O intervenţie mai puţin obişnuită a avut loc, miercuri, pe pârtia de pe Domeniul Schiabil din Munţii Şureanu, judeţul Alba, unde o femeie a rămas agăţată de telescaun în momentul în care a încercat să

PNL a anunţat, joi, că va ataca la Curtea Constituţională (CCR) modificările aduse Legii 97/1992 privind organizarea şi funcţionarea CCR, prin care judecătorii beneficiază de imunitate sporită. Liberalii acuză majoritatea parlamentară că,

Doi şoferi care consumaseră alcool s-au ales cu dosare penale după ce au ajuns cu maşina în şanţ sau au refuzat prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii concentraţiei de alcool în

Cei mai săraci musulmani vor avea un centru comunitar în Dobrogea. Horahaii trăiesc la marginea comunei Castelu, lângă Medgidia, în condiţii extrem de grele. Câţiva oameni vor să schimbe lucrurile şi soarta copiilor de horahai, care fără

Procurorii DNA l-au inculpat de medicul Irinel Popescu, pentru luare de mită şi l-au plasat sub control judiciar pe cauţiune, pentru o perioadă de 60 de

De ziua amorezilor, Kövesi a binemeritat de la români bezele, flori, recunoştinţă. Căci a rezistat admirabil asaltului asupra ei, a DNA, a statului de drept. Dar nu este decât o bătălie câştigată. Greul abia

Pompierii au fost chemaţi de locatarii unui bloc care au văzut un copil ieşit în exteriorul geamului unui apartament situat la etajul 4. Băiatul era singur, închis în

Cele mai importante investiţii demarate în 2018 pentru modernizarea drumurilor judeţene din Hunedoara vor fi finanţate de Uniunea

Ştafeta de sanie a României, formată din Raluca Strămăturaru, Valentin Creţu, Cosmin Atodiresei şi Ştefa Musei, a ocupat locul 10 în proba din cadrul Jourilor Olimpice de iarnă de la