Imagini incendiare cu Emily Ratajkowski din carantină. Cum stă închis în casă cel mai cunoscut model din SUA | FOTO 11.04.2020

11.04.2020 Imagini incendiare cu Emily Ratajkowski din carantină. Cum stă închis în casă cel mai cunoscut model din SUA | FOTO Emily O'Hara Ratajkowski s-a născut pe data de 7 iunie 1991 și este actriță & fotomodel american de mare succes, originară din Marea Britanie. De o frumusețe și o senzualitate incontestabile, Emily Ratajkowski și-a câștigat, de-a



Emily O'Hara Ratajkowski s-a născut pe data de 7 iunie 1991 și este actriță & fotomodel american de mare succes, originară din Marea Britanie. De o frumusețe și o senzualitate incontestabile, Emily Ratajkowski și-a câștigat, de-a lungul timpului, un număr imens de admiratori, aceștia luându-i cu asalt paginile de socializare și răsplătind-o cu aprecieri "fără […]

Veste incredibilă despre toate pensiile din România. Ministrul Muncii a anunțat în această seară că începând cu 1 septembrie toate pensiile vor suferi modificări

Handbalistele de la SCM Rm. Vâlcea s-au calificat în ultimul act al Cupei României, după ce au învins-o pe Măgura Cisnădie, scor 21-31. SCM Rm. Vâlcea nu a dat nicio șansă echipei din Cisnădie, în

Un muncitor în construcţii din New York a devenit vedetă peste noapte graţie unei filmări în care îl imită extraordinar de bine pe Donald Trump. Pe lângă talent, bărbatul este ajutat şi de faptul că seamănă izbitor de bine cu preşedintele

Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, anunţă că la nivel guvernamental vor fi iniţiate negocieri cu toate statele membre pentru a implementa un pachet de măsuri care să răspundă "nevoii şi dorinţei de revenire acasă" a

Un accident rutier soldat cu doi morţi şi o persoană rănită grav a avut loc duminică pe DN 1 la Băneşti, în zona Bisericii Călătorului, fiind implicate trei autovehicule, a informat IPJ

Papa Francisc şi-a exprimat "tristeţea" în urma atentatelor comise în Sri Lanka care au îndoliat duminica Paştelui Catolic, declarându-se aproape de "toate victimele acestei crude violenţe",

După ce Deutsche Bank a anunţat că vrea o fuziune cu Commerzbank, şi ING, UniCredit, Santander, SocGen, BNP Paribas sau UBS sunt potenţiali

Gigantul sud-coreean a adus telefonul pliabil Samsung Galaxy Fold în România, acesta fiind expus în prezent în magazinul Samsung Brand Store din complexul comercial Băneasa. Smartphone-ul va fi disponibil pentru precomenzi în perioada 26 aprilie-2

pt atacuri cu bombă au provocat moartea a 207 oameni, în timp ce peste 400 au fost răniţi. Deflagraţiile au vizat mai multe biserici şi hoteluri de lux, frecventate de străini. După atacuri, guvernul a impus starea de asediu.

Cochetul stadion al Viitorului n-a fost suficient pentru a acoperi cererea de bilete pentru meciul cu FCSB. Era ora 19:00 când primii fani își făceau apariția la stadionul din Ovidiu. Mașini cu numere de Constanța, București,

Bucurie fără margini în numeroasa familie a Ancăi Serea – Adrian Sînă! Soția artistului este din nou gravidă… este cea de-a șasea sarcină a frumoasei vedete. Fosta prezentatoare este deja în al doilea trimestru și și-a dorit să

Ministrul demisionar al Justiției, Tudorel Toader, va susține miercuri o întrevedere cu reprezentanții Comisiei de la Veneția la sediul Ministerului

Roman Polanski a dat în judecată Academia Americană de Film pentru că a fost exclus în mod "greșit” din instituţia care organizează gala Oscar. Citește mai

♦ Ministerul Finanţelor a decis suplimentarea valorii programului de împrumuturi externe MTN de la 27 mld. euro la 31 mld. euro ♦ În aprilie, ministerul a împrumutat suma record de 3 mld. euro prin eurobonduri ♦ În 2019-2020 vor ajunge la

Jucătorul Harlem Gnohere (31 de ani), atacantul de la FCSB, a rămas impresionat de dezastrul din orașul lui natal. Clădirea veche de peste 850 de ani arde ca o torță și sunt voci care susțin că nu va mai rămâne nimic din clădirea care

Emmanuel Macron a ajuns, luni noapte, la locul dezastrului. Președintele francez a declarat că "ce era mai rău a fost evitat, structura principală a Catedralei Notre-Dame rămânând intactă în urma incendiului care a mistuit o parte din simbolul

Alertă pentru România! Rusia intervine în Marea Neagră, potrivit ultimelor anunţuri date de presa ucraineană. Probleme mari chiar şi pentru navele

Vasile Muraru este un actor de comedie extrem de îndrăgit în România. Invitat la un post de televiziune, acesta a dezvăluit că, recent, s-a confruntat cu grave probleme de sănătate, care l-au ținut la pat timp de o lună. Actorul a răcit extrem

Ilie Năstase, 72 de ani, a fost impresionat de imaginile cu flăcările care au mistuit Catedrala Notre-Dame din Paris, distrusă parțial, luni seară, de un incendiu devastator. ”Eram cu Ioana (n.r. - cea pe care o va lua de soție pe 17 august)

Judecătorii de instrucţie parizieni au ordonat trimiterea în instanţa a fostului premier conservator francez François Fillon şi a soţiei sale, Penelope, în dosarul referitor la angajările fictive ale acesteia, potrivit unor surse din apropierea