Imagini în premieră cu Dragnea la costum de socru mare 26.08.2018

26.08.2018 Imagini în premieră cu Dragnea la costum de socru mare Zi specială pentru liderul PSD, Liviu Dragnea. Băiatul lui, Valentin, a luat o decizie majoră în viață, aceea ce a se căsători. (Super oferte la accesorii gaming) Gina Tătulescu este aleasa inimii lui, o fată deosebit de frumoasă, pe care



Imagini în premieră cu Dragnea la costum de socru mare

Zi specială pentru liderul PSD, Liviu Dragnea. Băiatul lui, Valentin, a luat o decizie majoră în viață, aceea ce a se căsători. (Super oferte la accesorii gaming) Gina Tătulescu este aleasa inimii lui, o fată deosebit de frumoasă, pe care Dragnea senior a primit-o cu brațele deschise în familie. CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, vi-l […] The post Imagini în premieră cu Dragnea la costum de socru mare appeared first on Cancan.ro.

Imagini în premieră cu Dragnea la costum de socru mare

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Un bărbat de 48 de ani, din Buzău, s-a ales cu dosar penal după ce s-a urcat beat la volan şi a intrat cu maşina în şanţ, eveniment în urma căruia au rezultat pagube

Primăria Capitalei va interzice vânzarea în magazine de tip pet shop sau în târguri a câinilor şi pisicilor care provin din alte surse decât adăposturi sau crescătorii cu certificare pedigree, potrivit

Primul derby al ediției 101 a Ligii 1 se va juca duminică, de la ora 21:00, între FCSB și Dinamo, pe Arena Națională din Capitală. UPDATE 17:40 FCSB a reacționat printr-un comunicat pe Facebook după ce PCH anunța că dinamoviștii au

Florentin Petre (42 de ani) a rememorat duelurile cu FCSB din perioada în care purta banderola de căpitan la Dinamo. FCSB - Dinamo se joacă duminică, de la 21:00, liveTEXT cu video și foto pe GSP.ro și în direct pe TV Telekom

Pe 27 iulie vom fi martorii celei mai lungi eclipse totale de Lună a secolului XXI. Fenomenul, care va dura o oră şi 43 de minute, va produce efecte puternice asupra anumitor semne astrale. Citește mai

Edi Iordănescu a vorbit despre plecarea de CFR Cluj. Antrenorul a precizat că demiterea sa nu a fost pricinuită de probleme de ordin sportiv. Citește mai

Primul focar de pestă porcină africană a fost confirmat şi în judeţul Galaţi. Virusul a fost depistat la mai mulți porci, lângă comuna Suceveni, ulterior fiind confirmat prin analize, anunţă realitateadegalati.net.

Aceste poze apărute pe net sunt cel mai probabil din Marea Britanie. Un pasionat a pus poze cu o sala de sport în care zac peste 100 de vehicule clasice şi exotice. Galeria Foto. Citește mai

Un şofer din judeţul Braşov a fost arestat pentru 30 de zile, vineri, fiind acuzat de tentativă de omor şi ultraj, după ce a încercat să lovească un poliţist cu maşina, apoi l-a scuipat, deoarece agentul a vrut să îl

Prezenţa virusului pestei porcine africane (PPA) a fost confirmată în data de 26 iulie la porcii din patru gospodării din localităţile Vadu Oii, Ciobanu şi Gârliciu din judeţul

Încălzirea globală, care a rezultat de pe urma activităţilor umane, a determinat ca probabilitatea apariţiei valurilor de căldură, la nivel european cel puţin, să fie de două ori mai mare, spun oamenii de ştiinţă, citaţi de

Ziua Imnului Naţional va fi sărbătorită duminică în toate garnizoanele din ţară, informează MApN. Ceremonia de la Bucureşti va începe la ora 9,00, în Piaţa Tricolorului, situată în faţa

♦ Petrişor Vaida vrea ca în cinci ani să ajungă la zece magazine sub brandul bigstep şi se gândeşte chiar să facă paşi în afara ţării ♦ Primul pariu va fi Bulgaria în acest an, pe online, iar în funcţie de rezultate ar putea trece şi

Iadul a revenit în California, unde sunt incendii apocaliptice în sudul statului, iar flăcările ameniţă un oraş de 90.000 de oameni. Citește mai

Descoperă ce îţi pregătesc astrele pentru luna august pe plan financiar şi vezi ce poţi face ca să ai mai mulţi bani! Citește mai

Cercetarea intitulată „Eating Meat Makes You Sexy: Conformity to Dietary Gender Norms and Practices” a fost publicată recent în revista Psychology of Men and Masculinity și a fost coordonată de cercetătoarele Caterina

Astronomii spun că eclipsa totală de Lună ce a avut loc în această noapte este un eveniment spectaculos şi important, mai ales prin durata sa, fiind cea mai lungă eclipsă din acest

Necropolele antice au fost de-a lungul timpului locurile multora dintre cele mai preţioase descoperiri arheologice şi continuă să fascineze lumea prin misterele

O analiză recentă arată că, între 2000 şi 2016, grupurile de interese au cheltuit peste 2 miliarde de dolari pentru a influenţa legislaţia relevantă în Congresul SUA. Sectoarele care ar putea fi afectate negativ de legile care limitează

Chifteluţele se află printre componentele de bază ale aperitivelor. Maestrul bucătar Nicolae Curelea propune trei reţete de chifteluţe care au ca element de bază hribii, cartofii sau