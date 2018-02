Imagini fabuloase! Mircea Lucescu a cumpărat tigăi şi cratiţe în plină stradă! 05.02.2018

05.02.2018 Imagini fabuloase! Mircea Lucescu a cumpărat tigăi şi cratiţe în plină stradă! Este o emblemă a fotbalului românesc dar, de anul trecut, turcii beneficiază de el în calitate de selecţioner. La 72 de ani, Mircea Lucescu ar putea fi considerat o somitate pe terenul de fotbal şi nimeni n-ar fi zis că e pasionat şi de cratiţe



Este o emblemă a fotbalului românesc dar, de anul trecut, turcii beneficiază de el în calitate de selecţioner. La 72 de ani, Mircea Lucescu ar putea fi considerat o somitate pe terenul de fotbal şi nimeni n-ar fi zis că e pasionat şi de cratiţe sau tigăi. Ziua în amiaza mare, în plină stradă, Il Luce şi-a dotat bucătăria cu ustensile cumpărate cu bani grei direct de la portbagaj.

AVERTISMENT: Textul care urmează nu este pentru cei care se înfurie cînd aud de Biblie, nici pentru cei care cred doar în cele văzute și cu atît mai puțin pentru cei care cred că destinul unei țări, că e România sau oricare alta, se decide

După 20 de zile de la izbucnire, incendiul de la sonda de gaz din comuna sătmăreană Moftinu Mare a fost stins la sfârșitul săptămânii trecute. Cel care a coordonat acţiunea este o adevărată legendă mondială a incidentelor de acest gen.

Andy Murray s-a operat la Melbourne. Va reveni pe teren în a doua parte a anului. Britanicul nu va participa la ediția din acest an a turneului de la Australian Open (15-28 ianuarie). Se află la Antipozi, dar pentru o intervenție chirurgicală, nu

Sandalele care detectează metale, robotul care te hrăneşte cu suc de roşii în timp ce alergi sau furculiţa pentru deget sunt doar câteva dintre cele mai bizare invenţii, care nu au avut succes la public, dar au stârnit mare

Stalin a fost unul dintre cei mai odioşi tirani ai istoriei. Din cauza politicii susţinute de el au murit milioane de oameni. Anii copilăriei au fost decisivi pentru formarea personalităţii fostului mare lider al URSS. Stalin a fost la origine

Primul Parlament al ţării a fost la Focşani, în perioada 1859-1962. Atunci s-a pus chiar problema ca oraşul din Vrancea să devină Capitala Principatelor

Pierderea involuntară de urină, ca şi senzaţia presantă şi foarte frecventă de a merge la toaletă sunt probleme de sănătate care afectează mai ales femeile trecute de 40 de ani, în contextul apariţiei unor modificări legate de menopauză.

Deşi România a depăşit 10.000 de cazuri de rujeolă la nivel naţional, înregistrând şi 36 de decese, majoritatea în rândul copiilor, legea vaccinării trenează iar curentul antivaccinist îşi face tot mai simţită prezenţa, de data asta pe

Dezvăluirea că pedofilul care a agresat doi fraţi în liftul unui bloc din cartierul Drumul Taberei este poliţist a şocat ieri nu numai opinia publică, ci şi pe angajaţii Ministerului de

Cel mai mare salon de tehnologie din lume destinat marelui public, Consumer Electronic Show din Las Vegas, îşi deschide marţi porţile pentru publicul larg pe fondul noilor incertitudini cu privire

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,

Reprezentanţi ai Phenianului si Seulului se vor întâlni, marţi, pentru a relua discuţiile la nivel înalt, întrerupte în urmă cu doi ani şi pentru a stabili dacă statul nord-coreean va participa la

Douăzeci și nouă de persoane și-au pierdut viața după ce ciclonul Ava a lovit Madagascarul vineri, iar alte câteva zeci de mii au fost rănite și au rămas fără

Isărescu îl mustră pe Tudose: BNR insistă pe o mai bună structură a

În cartea intitulată Despre televiziune, disponibilă şi în traducerea românească apărută la editura ART, sociologul francez Pierre Bourdieu vorbea despre fenomenul circulaţiei circulare. Acelaşi care face ca unii şi aceiaşi invitaţi, cel

Cântăreaţa Pink va interpreta, pe 4 februarie, imnul naţional al Statelor Unite la finala Super Bowl de la Minneapolis, a anunţat

Anna Nuţu, românca premiată în 2003 de autorităţile italiene pentru tablourile cusute la mână, îşi va prezenta autobiografia documentată în cartea “Paşii Vieţii”, vineri 12 ianuarie 2018. Evenimentul va avea loc în prestigioasa Sala de

Guvernarea PSD-ALDE funcţionează conform zicalei afară e vopsit gardul şi înauntru e leopardul. La câte minciuni şi aberaţii s-au spus în ultimul an, ce mai contează încă una în

Temperatura aerului va continua să scadă în următoarele zile, iar potrivit datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, la sfârşitul acestei săptămâni se vor înregistra -2°C pe parcursul zilei. Pe timp de noapte, temperatura aerului va