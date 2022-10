Imagini de colecţie cu Mădălina Ghenea. Cum arăta vedeta înainte de a fi cunoscută la nivel internaţional 15.10.2022

15.10.2022 Imagini de colecţie cu Mădălina Ghenea. Cum arăta vedeta înainte de a fi cunoscută la nivel internaţional Mădălina Ghenea a atras de-a lungul anilor atenţia tuturor bărbaţilor din România, dar şi din străinătate. Puţini ştiu, însă, cum arăta modelul internaţional în copilărie, înainte de a deveni celebră. Iată câteva imagini de colecţie



Imagini de colecţie cu Mădălina Ghenea. Cum arăta vedeta înainte de a fi cunoscută la nivel internaţional

Mădălina Ghenea a atras de-a lungul anilor atenţia tuturor bărbaţilor din România, dar şi din străinătate. Puţini ştiu, însă, cum arăta modelul internaţional în copilărie, înainte de a deveni celebră. Iată câteva imagini de colecţie […] The post Imagini de colecţie cu Mădălina Ghenea. Cum arăta vedeta înainte de a fi cunoscută la nivel internaţional appeared first on Cancan.

Imagini de colecţie cu Mădălina Ghenea. Cum arăta vedeta înainte de a fi cunoscută la nivel internaţional

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Primarul din Cluj-Napoca, Emil Boc anunță că lucrează la o strategie privind modernizarea sistemului de termoficare și, în același timp, reducerea poluării cauzate de centralele de

Serbia a obținut biletele pentru Cupa Mondială din Qatar după 2-1 cu Portugalia chiar la Lisabona! Lusitanii, în frunte cu Cristiano Ronaldo, merg astfel la baraj. Ce surpriză în grupa A din preliminarii. Dacă nu pierdea acasă, cu Serbia,

Regina Elisabeta a Marii Britanii va asista duminică la slujba de Ziua Comemorării de la Cenotaf din Londra, aceasta fiind prima sa apariţie publică de când i s-a recomandat să se odihnească, după o

Gigi Becali are o listă foarte scurtă cu posibilii înlocuitori ai lui Edi Iordănescu. Deși Mirel Rădoi a lăsat să se înțeleagă că ar fi dispus să revină la FCSB, Gigi nu ia în calcul această soluție. Nicolae Dică rămâne favorit. „Nu

În intervalul 27 decembrie 2021 - 27 martie 2022, autobuzele nu mai au voie să circule pe șinele de tramvai în Capitală, anunță Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport

Comerţul online a ajuns anul trecut în România să deţină o cotă de piaţă de circa 1% din totalul vânzărilor de alimente şi alte bunuri de larg con­sum după ce limi­tarea libertăţii de mişcare şi teama de boală i-au determinat pe

Electrica (simbol bursier EL) a raportat un profit net de 72 de milioane de lei la nivel de grup în primele nouă luni din 2021, în scădere cu 81,8 % faţă de perioada similară a anului trecut, când compania

Își pierdea tatăl într-un început de toamnă al anului 2015. Lidia și familia Vadim Tudor erau devastați, dar pentru fiica cea mare a ”Tribunului” dramele nu se opreau acolo. Chiar anul acesta avea să se […] The post Dramă în familia

Un cercetător japonez specializat în biologie celulară a descoperit dieta care, bazându-se pe reducerea programului de alimentaţie, duce la încetinirea procesului de îmbătrânire şi scăderea în greutate. Principiul ajută şi la protecţia

Pe fondul creşterii cu 48% a preţului mediu de vânzare a energiei electrice şi ca urmare a unei cantităţi de energie electrică vândută mai mare cu 18% la 14,08 TWh, Hidroelectrica – cel mai mare producător

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara anunță trafic blocat pe varianta de ocolire a municipiului Caransebeș, în județul Caraș-Severin, sensul spre Orșova, în urma unui accident produs marți, 16 octombrie, în care au fost

Vicepreşedintele USR Dan Barna a afirmat marți seară, la Digi 24, că nu există niciun semn în acest moment că PNL şi PSD nu vor forma un Guvern, dar a precizat că această coaliţie nu va funcţiona. „Comedia continuă. E ceea ce auzim de

Sistemul medical din România are o dublă problemă: pe de o parte, numărul de internări, indiferent de boală, față de cel de consultări ambulatorii este dintre cel mai mare din Europa. Pe de altă parte, și asta se vede în criza COVID, uneori

Ca urmare a numărului tot mai mare de cazuri de coronavirus, Italia şi-a înăsprit măsurile de siguranţă sanitară în taxiuri, trenuri şi autobuze, relatează luni

Parchetul din Ungaria l-a inculpat pe un tânăr de 22 de ani pentru plănuirea unui atac terorist islamist pe teritoriul ţării, împreună cu un complice, anul trecut, transmite

Petreceri secrete fără vaccin și fără test Covid-19 au fost organizate în plin val 4 al pandemiei. S-a întâmplat în Capitală, chiar după ce s-au impus restricțiile care interziceau astfel de evenimente. S-au dat și amenzi, după ce

Speranţa sătenilor din Săgeata şi Robeasca că DJ 203K va fi modernizat într-un interval de timp rezonabil păleşte pe zi ce trece. Mai mult, unii dintre localnici cred că pentru reabilitarea drumului judetean s-ar folosi materiale inferioare

Din 18 noiembrie 2021 şi până pe 10 decembrie 2021, Ministerul Finanţelor – condus de ministrul interimar Dan Vîlceanu, din guvernul demis al lui Florin Cîţu, revine la Bursa de la Bucureşti prin vânzarea de titluri de stat Fidelis către

Bilanț coronavirus România, 18 noiembrie 2021. Grupul de Comunicare Strategică va anunța numărul de români care s-au infectat cu SARS-CoV-2, de la începutul pandemiei până astăzi, 18 noiembrie 2021, dar și în ultimele 24 de […] The post

Cele mai valoroase 100 de companii din economia românească sunt evaluate în acest an la aproape 120 de miliarde de euro, un nivel record ce a fost obţinut într-o perioadă cu totul atipică, marcată de pandemia