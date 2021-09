Imagini colosale! Tzancă Uraganu` cântă la o nuntă de minori! Mirele are 9 ani, mireasa, 17! Se întâmplă în Lugoj | VIDEO 25.09.2021

25.09.2021 Imagini colosale! Tzancă Uraganu` cântă la o nuntă de minori! Mirele are 9 ani, mireasa, 17! Se întâmplă în Lugoj | VIDEO Tzancă Uraganu` a fost invitat să cânte la o nuntă, în Lugoj, nimic deosebit până aici. Doar că mirele are doar 9 ani, în timp ce mireasa are 17 jumate. Imaginile sunt colosale, cu puștiul […] The post Imagini colosale! Tzancă Uraganu`



Imagini colosale! Tzancă Uraganu` cântă la o nuntă de minori! Mirele are 9 ani, mireasa, 17! Se întâmplă în Lugoj | VIDEO

Tzancă Uraganu` a fost invitat să cânte la o nuntă, în Lugoj, nimic deosebit până aici. Doar că mirele are doar 9 ani, în timp ce mireasa are 17 jumate. Imaginile sunt colosale, cu puștiul […] The post Imagini colosale! Tzancă Uraganu` cântă la o nuntă de minori! Mirele are 9 ani, mireasa, 17! Se întâmplă în Lugoj | VIDEO appeared first on Cancan.

Imagini colosale! Tzancă Uraganu` cântă la o nuntă de minori! Mirele are 9 ani, mireasa, 17! Se întâmplă în Lugoj | VIDEO

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

O româncă a murit la Terni, în Italia, la câteva zile după ce fusese depistată pozitiv cu coronavirus, scrie cotidianul italian Il Messagero. Femeia locuia singură și a fost găsită fără viață în cadă. În vârstă de 66 de ani, o

România nu foloseşte la ma­ximum potenţialul pieţei de stu­dii clinice, care este de 800 mil. euro, în condiţiile în care în 2019 s-au investit 72 mil. euro în aceste studii, a susţinut Alina Culcea, preşedinta Aso­ciaţiei Ro­mâne a

Alin Chivu, acţionar al lanţului de cofetării Casa Victoria, spune că principalul focus al businessului pe care îl conduce a fost clientul final şi nu segmentul cor­po­rate, ceea ce a ajutat în pe­­rioada mar­cată de pan­demie când

Astăzi se va da startul în cea de-a treia rundă a fazei grupelor Champions League. Cele mai bune cote, analize și pronosticuri le găsiți zilnic exclusiv pe site-ul Pariuri1x2.ro! În Grupa A, nu e loc de […] The post Dueluri de cinci stele

ALEGERI SUA 2020. Donald Trump și Joe Biden se înfruntă în această noapte în alegerile prezidențiale din Statele Unite ale Americii. Donald Trump, 74 de ani, președintele în funcție, candidează din partea

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a aprobat solicitarea grupului parlamentar PSD de a-l chema pe premierul Ludovic Orban în Parlament, pe 9 noiembrie, pentru a prezenta stadiul elaborării Legii bugetului de stat pe 2021. Totodată, Ludovic Orban

Stareţul Mănăstirii Partoş din Timiş a murit după ce s-a infectat cu coronavirus. Părintele Varlaam avea doar 42 de ani. Pe 15 octombrie, Părintele Varlaam le-a mărturisit credincioșilor că a fost diagnosticat pozitiv cu coronavirus

Carmen Stan, fosta glorie a echipei Viitorul Mecanica Vaslui, a murit în urma unui infarct. Fostul fundaș al echipei Viitorul Mecanica Vaslui din perioada anilor 1977-1980 avea 64 de ani. Carmen Stan s-a remarcat la […] The post Carmen Stan,

Preşedintele României, Klaus Iohannis, a declarat că experţii nu recomandă acum amânarea alegerilor, dar nici la 10.000 de

Buzăul se pregăteşte să devină zonă metropolitană. Este scopul unui parteneriat al Primăriei Buzău şi Consiliului Judeţean, pentru următorii ani. Iniţiatorii proiectului consideră că prin înfiinţarea Zonei Metropolitane, autorităţile

În urmă cu fix un an, la 4 noiembrie 2019, Guvernul Orban se instala la Palatul Victoria. Evoluțiile de atunci și până în prezent ale bugetului de stat, creditului guvernamental și numărului de

Criza s-a resimţit în activitatea agenţiilor de turism, destinaţiile interne fiind mult mai atractive decât cele din străinătate, astfel că s-au înregistrat scăderi în ceea ce priveşte profitul pe care agenţiile l-au avut în acest an. Alin

Lazio Roma, echipa la care este legitimat românul Ştefan Radu (34 de ani), este suspectă că a manipulat rezultatele testelor pentru COVID-19 și riscă excluderea din competiţii. Potrivit Gazetta dello Sport, Lazio este suspectă de manipularea

În perioada 16 octombrie - 4 noiembrie, au fost plătiți peste 1,087 miliarde de euro pentru 79% din totalul fermierilor, prin Campania de plăţi în avans pentru anul 2020, transmite Agenţia de

România a fost o surpriză plăcută pe partea de digitalizare, iar pandemia a accelerat procesul, atât la consumatori, cât şi la companii. Tot mai multe persoane adoptă mobile banking, plata online a utilităţilor, a declarant Kostas Fiakas, Chief

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord a ridicat nivelul de amenințare privind posibilitatea unui atentat terorist, la nivelul 4 – sever, cu posibilitate foarte ridicată, avertizează, joi, Ministerul

Reprezentatul OMS, Alexandru Rafila, a declarat, joi, că până în luna decembrie, România ar putea ajunge să se depăşească 25.000 de cazuri pe zi de persoane infectate cu noul coronavirus. Întrebat într-o conferinţă de presă […] The

Raiffeisen Bank a început campania de Black Friday pentru cardurile noi de cumpărături Standard şi Gold, în perioada 1-11 noiembrie 2020, prin care clienţii vor beneficia de un bonus de 150 de lei dacă fac plăţi cumulate cu cardul de 500 de lei

Forţa Naţională, partid politic fără niciun parlamentar de patru luni, continuă să încaseze sute de mii de lei de la stat. Formaţiunea s-a mufat la banul public după ce Guvernul a acceptat un amendament controversat al Pro România la bugetul

Dan Armeanu, vicepreşedintele sectorului de pensii private din cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), spune că în funcţie de evoluţia crizei sanitare şi a posibilităţii de instituire a unui nou lockdown este posibil ca economia