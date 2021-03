Imaginea de milioane! Ylva Johansson, ministrul Muncii din Suedia, surprinsă pe peronul gării în timp ce ia masa 21.03.2021

21.03.2021 Imaginea de milioane! Ylva Johansson, ministrul Muncii din Suedia, surprinsă pe peronul gării în timp ce ia masa Este adevărat, în fotografie apare Ylva Johansson, nimeni alta decât ministrul muncii din Suedia. Și nu apare oricum, ci ca o persoană normal, nicidecum precum un demnitar de la noi, mai mult, înfulecă ceva în […] The post Imaginea de



Imaginea de milioane! Ylva Johansson, ministrul Muncii din Suedia, surprinsă pe peronul gării în timp ce ia masa

Este adevărat, în fotografie apare Ylva Johansson, nimeni alta decât ministrul muncii din Suedia. Și nu apare oricum, ci ca o persoană normal, nicidecum precum un demnitar de la noi, mai mult, înfulecă ceva în […] The post Imaginea de milioane! Ylva Johansson, ministrul Muncii din Suedia, surprinsă pe peronul gării în timp ce ia masa appeared first on Cancan.

Imaginea de milioane! Ylva Johansson, ministrul Muncii din Suedia, surprinsă pe peronul gării în timp ce ia masa

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Autorităţile din Cehia testează un sistem informatic care depistează rapid, datorită în special datelor de telefonie, contactele pe care le-au avut persoanele infectate cu noul coronavirus, pentru a limita răspândirea infectărilor, a transmis

Angajaţii Serviciului de Protecţie şi Pază (SPP) au donat Spitalului Judeţean Suceava 5.000 de măşti, 5.000 de mănuşi şi 600 de combinezoane. Echipamentele de protecţie au ajuns în această dimineaţă la unitatea medicală cea mai grav

Activitatea fabricii de automobile Ford, de la Craiova, va fi suspendată până cel puţin pe data de 4 mai. Reprezentanţii companiei au anunţat, vineri, prelungirea acestei măsuri, din cauza epidemiei de

Întrebări arzătoare care frământă populaţia pe timp de pandemie îşi găsesc răspuns de la specialişti. Pot fi infectat cu coronavirus dacă nu am simptome? Este spirtul de folos în dezinfectare? Este clorochina un medicament

Sabin Ciurcă, din Făget, Prahova, avea 25 de ani, era proaspăt căsătorit și tatăl unei fetițe de o lună. S-a întors din Germania pe 7 martie, a devenit suspect de COVID-19 și i-au fost recoltate probe. La finalul lunii, din cauza unor dureri

Un responsabil al guvernului de la Belgrad, Branislav Blazic, a decedat după ce a contactat SARS CoV-19, au confirmat miercuri surse guvernamentale sârbe pentru cotidianul belgrădean

Teodor Meleşcanu, fost preşedinte al Senatului şi fost ministru de Externe, a demisionat din Forţa Naţională, partid pe care îl conducea. Acesta spune că va rămâne senator independent şi va lupta

Chiar dacă oferta de pariere nu ne ajută prea mult, tipsterii GSP.ro încearcă să vă ofere cele mai bune cote disponibile în această perioadă. Liga Primera, primul eșalon din Nicaragua, găzduiește etapa cu numărul 14 în acest

Un tânăr de 21 de ani din comuna argeşeană Merişani care revenise de peste hotare de câteva zile şi era în izolare la domiciliu s-a luat la bătaie cu şase rude, după care a fugit acasă. Când a fost prins, tânărul a fost plasat direct în

Peste 300 de propuneri de la antreprenori, manageri, de la cititori ai ZF care au dorit să rămână anonimi au ajuns într-o singură zi în redacţia Ziarului Financiar (prin e-mail sau pe paginile de socializare), ca răspuns la iniţiativa de a

Pandemia stârneşte reacţii neprevăzute pe fond de izolare socială. Un exemplu savuros vine din partea clubului FCSB unde, după mult timp, s-a remarcat şi altcineva în afară de patronul

În plină criză de pandemie la nivel mondial fotbalul s-a închis, iar toți jucătorii sunt în casă. Așa se întâmplă și cu Adrian Petre, atacantul celor de la FCSB și iubita acestuia, Bianca. Fotbalistul de 22 de ani e acasă, în izolare, dar

Firmele şi instituţiile publice vor comunica de la distanţă cu Trezoreria Statului, cu doar câteva click-uri şi cu semnătură electronică, anunţă ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, care precizează că informatizarea statului este vitală.

Din păcate, veștile teribile din spitalele din România continuă și astăzi… Grupul de Comunicare Strategică a anunțat că s-au înregistrat noi decese în țara noastră din cauza noului coronavirus și au oferit un comunicat oficial.

Vremea se va menține caldă în Capitală, în următoarele două zile. Temperatura maximă nu va depăși 17 grade Celsius, însă vântul nu va ezita să-și facă simțită prezența. În perioada 5 aprilie,

Ieri, în judeţul Neamţ, a avut loc o procesiune mai puţin obişnuită. Racla cu moaştele Cuvioasei Parascheva a fost purtată, fără opriri, prin mai multe localităţi şi pe la lăcaşuri de cult, unde a

Normele metodologice care clarifică modul de aplicare a ordonanţei Guvernului privind amânarea la plată a ratelor la credite au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial, după ce au fost aprobate săptămâna trecută, joi, de Executiv.

Un colectiv de medici şi o fabrică de textile din România au început să fabrice echipamente de protecţie împotriva COVID-19: un înlocuitor pentru izoletă, măşti, costume, cagule, viziere, halate. Industria textilă din România sare în

În plină pandemie de coronavirus, Consiliul Județean Vrancea dă 4,5 milioane de euro pe renovarea fostei clădiri a Tribunalului Județean, scrie Agerpres. Șefii din Consiliul Județean spun că renovarea Tribunalului Vrancea va aduce creșterea

Angela Merkel a revenit la birou, după o perioadă de autoizolare, în contextul în care un înalt consilier guvernamental a declarat că măsurile de încetinire a răspândirii coronavirusului funcţionează. Merkel fusese testată negativ la trei