Imaginea care a făcut înconjurul lumii! Nepotul care i-a îndeplinit visul bunicului, la mare 01.09.2022

01.09.2022 Imaginea care a făcut înconjurul lumii! Nepotul care i-a îndeplinit visul bunicului, la mare Se pare că fericirea bunicului a devenit și fericirea lui. Un tânăr a dat dovadă de o empatie cum rar s-a mai văzut și i-a îndeplinit visul bunicului, la mare. Imaginile au devenit virale! În […] The post Imaginea care a făcut înconjurul



Imaginea care a făcut înconjurul lumii! Nepotul care i-a îndeplinit visul bunicului, la mare

Se pare că fericirea bunicului a devenit și fericirea lui. Un tânăr a dat dovadă de o empatie cum rar s-a mai văzut și i-a îndeplinit visul bunicului, la mare. Imaginile au devenit virale! În […] The post Imaginea care a făcut înconjurul lumii! Nepotul care i-a îndeplinit visul bunicului, la mare appeared first on Cancan.

Imaginea care a făcut înconjurul lumii! Nepotul care i-a îndeplinit visul bunicului, la mare

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Preşedinta Senatului, Anca Dragu, a transmis marţi, după ce Guvernul Cîţu a căzut la moţiunea de cenzură, că USR susţine în continuare refacerea coaliţiei de guvernare PNL-USR-UDMR „în care sabotajul şi politica bunului plac nu îşi mai

În condiţiile în care forţe globale încetinesc creşterea economică alimentând în acelaşi timp inflaţia, strategii marilor bănci centrale se străduiesc să găsească o cale de a merge mai departe, scrie Financial

MedLife (simbol bursier M), integrator local de servicii medicale private, a anunţat marţi la Bursa de Valori Bucureşti că Mihai Marcu, director general şi preşedinte al Consiliului de Administraţie, a vândut pe 30 septembrie un pachet de 280.000

Circulaţia metroului se desfăşoară cu greutate pe magistralele 1, Dristor - Pantelimon, şi 3 Preciziei - Anghel Saligny, după ce o femeie a ajuns pe şine în staţia Piaţa Unirii 1. Salvatorii de la metrou încearcă să o scoată pe femeie de

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a anunţat lansarea sesiunii de depunere a proiectelor de investiţii de către antreprenorii români pentru submăsura 4.1 „Investiţii în exploataţii agricole“, în perioada 25 octombrie 2021– 25

Anamaria Prodan a transmis astăzi un mesaj emoționant pe contul de socializare, pentru mama ei, Ionela Prodan, care s-a stins din viață în 2018. Alături de mesaj, impresara a atașat și o imagine în care apare alături de sora ei și de cea care

Jucătorul grec Nikos Tsumanis a fost găsit mort în maşină, marţi, după ce i-a fost anunţată dispariţia. Tânărul de 31 de ani, legitimat la Makedonikos, a fost găsit de poliţişti cu semne

Emma Răducanu (18 ani, 22 WTA), campioana de la US Open, și-a anunțat, miercuri, prezența la turneul Transylvania Open, care va avea loc la Cluj-Napoca, cu un mesaj în limba română, informează Gazeta Sporturilor. Sportiva britanică al cărui

Preşedintele Klaus Iohannis nu se grăbeşte, nu crede că e nevoie urgentă de un nou guvern, aşa că primele negocieri după căderea cabinetului Florin Cîţu prin moţiune de cenzură vor fi abia peste şase-şapte

În ultima săptămână s-au vaccinat aproape 2.500 de elevi în fiecare zi, a anunţat miercuri ministrul Educaţiei, Sorin Câmpeanu. Totodată, după centralizarea a 290.000 de chestionare completate de părinţii elevilor care ar putea fi

Azi, la procesul Colectiv, completul de divergenţă a reaudiat doi martori, iar la termenul din 20 octombrie, vor fi puse în discuţie toate cererile de schimbare a încadrării juridice a faptelor, pentru Piedone şi ceilalţi funcţionari publici din

Un bărbat de 58 de ani din Braşov i-a trimis fiului său din Timişoara un mesaj de adio. Tânărul a sunat la 112, iar poliţiştii au reuşit să-l găsească pe braşovean înainte ca acesta să încerce să-şi pună capăt

Fostul primar al comunei Balș din județul Iași, Constantin Apostol, a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) într-un dosar în care este acuzat de complicitate la fraudă cu fonduri

Finalizarea tranzacţiei prin care Banca Transilvania, cea mai mare bancă din România după active, preia pachetul integral de acţiuni deţinut de polonezii de la Getin Holding la entităţile Idea pe piaţa românească intră în linie dreaptă,

Un caz foarte ciudat, dar adevărat, i-a lăsat cu gura căscată pe oamenii de ştiinţă. În data de 2 august 1947, zborul CS59, ce aparţinea companiei aeriene britanice South American Airways, a dispărut, pur şi […] The post Avionul care a

Pandemia de coronavirus a adus o reorganizare masivă în toate domeniile de

Un băiat de 16 ani, vaccinat cu ambele doze, a murit după ce s-a infectat cu COVID-19. Potrivit medicilor, acesta prezenta și alte afecțiuni, motiv pentru care boala i s-a agravat. În urmă cu câteva […] The post Un adolescent de 16 ani din

Aparent, politicienii fac pe inocenții. Chipurile nici ei nu par să înțeleagă ce li se întâmplă. Cum de-au ajuns aici? Cu un guvern dat jos, în plină pandemie și explozie a prețurilor?! În realitate, știu că jocul a fost pornit și este

Medicul gorjean Alexandru Mischie, care conduce o secţie de terapie intensivă în cardiologie la un spital din Franţa, a fost admis la un curs de master la celebra universitate din Sorbona. Acesta a fost admis după o selecţie foarte

Soros Fund Management, compania de gestionare a activelor fondată de investitorul miliardar George Soros, a dezvăluit că deține bitcoin, relatează CNBC. Fondul deține "câteva monede... dar nu foarte multe",