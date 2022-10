Iluzie optică virală | Doar 1 din 100 de oameni pot găsi câinele în această imagine 22.10.2022

22.10.2022 Iluzie optică virală | Doar 1 din 100 de oameni pot găsi câinele în această imagine Această iluzie optică a reușit să devină virală, însă, doar 1 din 100 de oameni au găsit câinele în această imagine. Privește atent peisajul și descoperă unde este ascuns câinele. Dacă nu reușești să-l identifici, […] The post



Iluzie optică virală | Doar 1 din 100 de oameni pot găsi câinele în această imagine

Această iluzie optică a reușit să devină virală, însă, doar 1 din 100 de oameni au găsit câinele în această imagine. Privește atent peisajul și descoperă unde este ascuns câinele. Dacă nu reușești să-l identifici, […] The post Iluzie optică virală | Doar 1 din 100 de oameni pot găsi câinele în această imagine appeared first on Cancan.

Iluzie optică virală | Doar 1 din 100 de oameni pot găsi câinele în această imagine

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Irina Bara (26 de ani, 96 WTA dublu) alături de georgiana Ekaterine Gorgodze (29 de ani, 69 dublu WTA) s-au calificat în finala turneului WTA 125 desfășurat în Uruguay. Cele două au trecut în semifinale de cuplul Carle Maria Lourdes (Argentina) /

Preşedintele Franței, Emmanuel Macron, lansează o aplicaţie împotriva bullying-ului. Preşedintele doreşte schimbarea legii pentru a eficientiza controlul parental. În România, 9 din 10 cazuri de bullying au

Plecată din România la 12 ani, pe când era campioană națională, Funkenhauser a bifat trei ediții de Jocuri Olimpice, cu patru medalii. În 1996, a renunțat la floretă și a devenit mamă Cu 25 de ani în urmă, Zita-Eva trebuia să ia decizia

Un bărbat s-a ales cu dosar penal după ce a încercat să intre în Trezoreria Pitești cu un document

Înainte de 1865, întocmirea şi păstrarea actelor de stare civilă era preocuparea preoţilor, care aveau responsabilităţi chiar şi în stabilirea numelor copiilor

Purtătorul de cuvânt al PSD, Radu Oprea, a anunțat, luni, structura noului Guvern. Astfel, PSD va deține nouă ministere și postul de secretar general, UDMR își păstrează cele trei ministere, ia PNL va avea 8

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anunţat că marţi îşi va depune candidatura pentru şefia Camerei Deputaţilor. Şefia interimară a Camerei este în prezent deţinută de prim-vicepreşedintele PSD, Sorin Grindeanu, după ce fostul lider liberal,

România a înregistrat una din cele mai mici scăderi din UE ale transportului feroviar de persoane în pandemie, dar viteza medie a trenurilor este de 45 km/h, anunță Ziarul Financiar. Transportul feroviar

A fost constituită Comisia care va evalua performanţele procurorului general suspendat, Alexandru Stoianoglo. O hotărâre în acest aprobată de Consiliul Superior al Procurorilor. Potrivit legii, dacă activitatea procurorului va obţine

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a afirmat marți, la emisiunea Talk News, de la Profit TV, că în anumite zone există o criminalitate organizată, cum este zona Maramureşului, unde defrişări masive nu mai sunt, dar comunităţile s-au obişnuit

Indicele Stoxx 600, care urmăreşte evoluţia a 600 de acţiuni europene din economii precum Austria, Belgia, Germania, Marea Britanie şi Norvegia, scădea cu 0,7% spre sfârşitul şedinţei de tranzacţionare de marţi, acţiunile tech suferind în

Manuscrisul redactat de Albert Einstein între 1913-1914, în care fizicianul şi-a pregătit teoria relativităţii generale, a fost vândut la licitaţie pentru suma record de 11,6 milioane de euro, a informat AFP, preluată de Agerpres. Documentul

Aproape 700.000 de persoane îşi vor pierde viaţa din cauza COVID-19 până în martie anul viitor în Europa dacă se menţine actuala tendinţă de contagiere, a avertizat marţi Biroul regional pentru Europa al

Diseară are loc ultima eliminare din show-ul fenomen ”Asia Express”. Rândurile se strâng, iar în concurs au rămas cele mai puternice trei echipe. CANCAN.RO a aflat ce echipă va părăsi ”Drumul Împăraților” din show-ul Antena

Două tranzacţii, o urcare în topul celor mai valoroase companii antreprenoriale româneşti şi o an­chetă a Concurenţei au fost evenimentele care au ţinut activă piaţa producţiei de lacuri şi vopsele pentru construcţii de la începutul

Dinamo și FCU Craiova deschid etapa cu numărul 17 din Liga

Bradul care va fi împodobit în centrul oraşului Buzău a fost donat de către o familie de buzoieni, care l-au crescut în curtea lor mai bine de 70 de ani. Este pentru al cincilea an în care municipalitatea face apel la oameni pentru a dona bradul

Strângerea de mână dintre Burleanu şi Hagi a semnat decesul unei iluzii, aceea a unităţii „de monolit”, cum se zicea în vremurile de maxim avânt al sportivilor şi minim consum caloric al populaţiei, a aşa-numitei Generaţii de

Directorul general al grupului francez de telecomunicaţii Orange, a fost condamnat miercuri la un an de închisoare, cu suspendare. Un tribunal de apel din Paris l-a găsit vinovat de complicitate la folosirea abuzivă fondurilor

De sărbători, NetBet Cazino surprinde cu o promoție de Crăciun de neratat - și în acest an, cazinoul e pregătit să își răsfețe jucătorii cu daruri în fiecare zi până de Anul Nou! Jucătorii activi pot câștiga zilnic premii fizice,