Iluzie optică pentru cei vigilenţi. Poţi găsi unde sunt ascunse cele 4 mingi de volei? Doar cei mai pricepuţi reuşesc 31.05.2022

31.05.2022 Iluzie optică pentru cei vigilenţi. Poţi găsi unde sunt ascunse cele 4 mingi de volei? Doar cei mai pricepuţi reuşesc Provocările vizuale sunt hobby-urile perfecte pentru antrenamentul creierului și dezvoltarea abilităților de percepție și concentrare, precum și ideale pentru eliberarea stresului și pentru a petrece un timp distractiv și distractiv în timpul



Iluzie optică pentru cei vigilenţi. Poţi găsi unde sunt ascunse cele 4 mingi de volei? Doar cei mai pricepuţi reuşesc

Provocările vizuale sunt hobby-urile perfecte pentru antrenamentul creierului și dezvoltarea abilităților de percepție și concentrare, precum și ideale pentru eliberarea stresului și pentru a petrece un timp distractiv și distractiv în timpul liber. CANCAN vă […] The post Iluzie optică pentru cei vigilenţi. Poţi găsi unde sunt ascunse cele 4 mingi de volei? Doar cei mai pricepuţi reuşesc appeared first on Cancan.

Iluzie optică pentru cei vigilenţi. Poţi găsi unde sunt ascunse cele 4 mingi de volei? Doar cei mai pricepuţi reuşesc

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

În octombrie împlinește 47 de ani, însă arată de mult mai puțin și nu se sfiește să apară în public îmbrăcată super-sexy, de câte ori are ocazia. Vorbim despre Beatrice Comăniceanu, una dintre cele mai […] The post Cum a mers

Marele Premiu al Marii Britanii a început cu un incident major încă din primul tur. Max Verstappen (23 de ani), liderul clasamentului mondial, a fost agățat de Lewis Hamilton (36) și a lovit puternic un parapet. Britanicul a fost penalizat cu 10

Dacă vrei să obţii sugestii mai bune pentru seriale si filme pe Netflix poţi folosi câteva coduri pentru a filtra prin miile de titluri. Pentru a-şi ajuta abonaţii să aleagă din miile de opţiuni, Netflix foloseşte recomandări pe bază de

Importurile de gaze naturale au crescut cu 24,5% în primele cinci luni ale anului, comparativ cu același interval din 2020. Cantitatea de gaze utilizabile a fost4 de 1,8 milioane de tone echivalent petrol (tep),

Piaţa interbancară a rămas pe ex­ce­dent de lichiditate şi în luna iunie, de aproximativ 2,9 mld. lei, volumul fiind în scădere faţă de surplusul din lu­nile aprilie şi mai, potrivit datelor

Singurul român din Campionatul Mondial de Raliuri, Raul Badiu, a terminat pe locul 5 în clasamentul juniorilor la finalul Raliului Estoniei, a treia etapă din acest sezon. Acesta a obținut 10 puncte în urma acestui rezultat și se află pe

O tânără de 16 ani din Botoşani şi-a dat în judecată familia pentru a deveni independentă. Adolescenta doreşte să iasă de sub tutela părinţilor şi să trăiască prin forţe proprii, inclusiv să ia decizii singură fără aprobarea

Sarah Farm, o companie care se ocupă cu importul mai multor branduri, printre care şi gelul antibacterian Touch, a încheiat anul 2020 cu afaceri de 30,7 mil. lei, în creştere de la 11,7 mil. lei în anul anterior, din datele publice de la Ministerul

Gradul de penetrare al plăţilor online la comercianţi a crescut cu peste 50% în anul 2020, spune Cosmin Vladimirescu, country manager al Mastercard pentru România şi Croaţia, subliniind că organizaţia sa se concentrează pe menţinerea acestei

Sportiva de 30 de ani, care acum două săptămâni se plângea că e bolnavă şi că are nevoie de odihnă, joacă la foc automat, într-o perioadă în care multe dintre rivalele sale au luat o

Ministrul Sănătăţii, Ioana Mihăilă, a declarat marţi, în Parlament, că nu poate da o dată exactă referitoare la când va apărea valul patru al pandemiei în România, însă din situația epidemiologică prezentată de alte țări,

Venită din calificări, Gabriela Elena Ruse a jucat astăzi în primul tur al turneului WTA de la Palermo, competiție din categoria WTA 250. Gabriela Elena Ruse, fără set piredut la Palermo după trei meciuri După […] The post Gabriela Elena

Un bărbat din statul american Florida care a pătruns ilegal în Senatul SUA în cursul protestelor violente de pe 6 ianuarie având asupra sa un steag al echipei de campanie a fostului preşedinte Donald Trump a

90% dintre români preferă să cumpere produse bio din magazinele fizice, în timp ce 10% comandă fie online, pe pagina de internet a magazinelor, fie prin aplicații dedicate, arată un studiu realizat de

Comisia Europeana a publicat raportul despre statul de drept pe 2021. Domnia legii sau domnia răului. De doi ani, Comisia Europeană a început să publice rapoarte anuale asupra stării „statului de drept” în statele membre ale UE. Primul

Atenție, dragi cititori! Bancul zilei va stârni hohote de râs. Discuția haioasă între o mamă și fiica ei a devenit virală. ”-Mamă, azi dorm la Alex. -Vezi să nu rămâi însărcinată. -Am 14 ani, mamă… […] The post Bancul

Marcel Ciolacu a declarat, luni, că se bucură pentru eliberarea lui Liviu Dragnea. Despre o eventuală revenire a fostului lider în partid, actualul președinte a precizat însă că statutul PSD nu mai permite acest

După ce a pierdut primele două meciuri la startul finalei NBA, Milwaukee Bucks a învins-o de patru ori la rând pe Phoenix Suns. Ultima oară, decisiv, azi-noapte: 105-98, la Milwaukee. După fix 50 de ani, Milwaukee Bucks e din nou în vârf, cea mai

Al treilea meci de la turneul olimpic de fotbal feminin a produs o surpriză uriașă. Reprezentativa SUA, campioana mondială, a fost zdrobită de cea a Suediei, scor 0-3! În al treilea meci al turneului olimpic feminin de fotbal, primul din grupa G,

Valul patru al pandemiei începe să își pună amprenta asupra Europei, numeroase țări au început să impună din nou restricții în încercarea de a împiedica răspândirera tulpinii Delta a coronavirusului. Lumea se află la începutul