Iluzie optică exclusiv pentru genii | Doar 1% pot vedea crocodilul ascuns în această fotografie 27.11.2022

Testul de astăzi este cea mai bună modalitate pentru a-ți testa nivelul de inteligentă. Internauții au întâmpinat probleme în a găsi crocodilul din imaginea de mai jos, ascuns în mlaștină. Potrivit statisticilor, doar 1%

România face demersuri pentru a aduce în țară cât mai rapid noul antiviral pentru tratamentul bolnavilor de COVID. Asta în contextul în care SUA a autorizat pilula antivirală Paxlovid, primul tratament oral care poate fi administrat la

Start-up-ul spaniol Glovo, finanţat până acum cu 1,2 miliarde dolari, devine un jucător extrem de puternic pe piaţa locală în urma achiziţiei operaţiunilor Foodpanda din România, aprobată oficial la finalul săptămânii trecute de către

Coronavirus România, 26 decembrie 2021. 349 de cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore, potrivit Grupului de Comunicare Strategică. ”Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 26 decembrie 2021, ora 10.00, […] The post

Autorităţile anunţă 349 de noi cazuri de infectări cu SARS-CoV-2 în ultimele 24 de ore, potrivit datelor publicate de Grupul de Comunicare Strategică. Numărul deceselor a scăzut, în ultimele 24 de ore înregistrându-se

În cadrul unui interviu, Inna a făcut o serie de destăinuiri legate de carieră, familie, copilărie, dar și despre situațiile mai grele din viața ei. Care a fost cel mai greu moment pe care artista […] The post Destăinuirile făcute de

Marea Britanie, care se confruntă cu o răspândire fulgerătoare a variantei Omicron a noului coronavirus, a înregistrat vineri peste 122.000 de cazuri de COVID-19 într-un interval de 24 de ore, care reprezintă un nou record de la începutul

Un bărbat de 35 de ani a murit sâmbătă după-amiaza după ce a intrat cu motocicleta într-un gard în localitatea Alunu, județul

Talibanii au anunţat duminică faptul că femeile care vor să călătorească la o distanţă mai lungă este necesar să fie însoţite de către un bărbat din familie şi le cer şoferilor să nu primească în vehicul femei care nu poartă

Șeful echipei de combatere a pandemiei de la Casa Albă, doctorul Anthony Fauci, este convins că noul coronavirus nu va fi niciodată eradicat și a avertizat că numărul cazurilor noi de infectare cu COVID-19 va continua să crească în lume,

Un dublu seism - cel mai puternic de magnitudinea 5,4 - a avut loc în largul Insulei greceşti Creta duminică, a anunţat Observatorul din Atena, relatează

Preşedintele Poloniei, Andrzej Duda, a refuzat, luni, să promulge un articol de lege controversat în domeniul funcţionării companiilor mass-media, pe fondul criticilor privind o tentativă de limitare a activităţilor unui post de televiziune

Anul viitor ar putea fi unul crucial pentru soarta statului de drept și a democrației în Uniunea Europeană, în condițiile în care euroscepticii blocului comunitar se află în fața unor confruntări electorale cruciale, scrie publicația

Producătorul de aspiratoare Electroargeş din Curtea de Argeş a anunţat recent că renunţă la 200 de angajaţi cu contract de muncă

Deşi iniţial s-a crezut că nouă tulpină de coronavirus este într-o anumită măsură benefică pentru că poate funcţiona ca un fel de vaccin şi oamenii care o contactează trec relativ uşor prin boală şi obţin imunitate, ulterior s-a

Australia a raportat luni primul deces confirmat din cauza noii variante Omicron a virusului COVID-19, pe fondul celei mai mari creșteri zilnice a numărului de

Cântărețul de folk Victor Socaciu, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști români, a încetat din viață astăzi, la vârsta de 68 de ani. Fiica și fosta soție a artistului au confirmat regretabila veste. Victor Socaciu, mare

Fumatul este unul dintre cele mai dăunătoare vicii, care provoacă cele mai grave probleme de sănătate şi la care se renunţă foarte greu. Fie din curiozitate, fie pentru a scăpa de stresul zilnic, oamenii ajung să fie dependenţi de ţigări şi

Modul în care funcţionează companiile şi în care angajaţii lucrează s-a schimbat în ultimii doi ani şi va continua să se transforme pe măsură ce acesta va deveni mai

Un transport imens, cu lăţimea de 7 metri şi greutatea de aproximativ 96 de tone, traversează judeţele Constanţa, Ialomiţa şi Călăraşi, având ca destinaţie portul

Un bărbat care s-a răsturnat, marți seară, cu maşina pe un drum din localitatea Gemenea, judeţul Dâmboviţa, le-a spus poliţiştilor ajunşi la faţa locului că şi-a ucis soţia, potrivit News. Femeia a fost găsită decedată în casă și a