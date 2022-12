Iluzie optică de iarnă | Ai doar 15 secunde ca să găseşti ursul polar din imagine 10.12.2022

10.12.2022 Iluzie optică de iarnă | Ai doar 15 secunde ca să găseşti ursul polar din imagine Dragă cititorule, pentru astăzi, CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență sunt formă de iluzie optică. Vezi dacă tu reușești să găsești ursul polar din imagine. Iluziile optice sunt adesea create prin colecții de imagini



Iluzie optică de iarnă | Ai doar 15 secunde ca să găseşti ursul polar din imagine

Dragă cititorule, pentru astăzi, CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență sunt formă de iluzie optică. Vezi dacă tu reușești să găsești ursul polar din imagine. Iluziile optice sunt adesea create prin colecții de imagini […] The post Iluzie optică de iarnă | Ai doar 15 secunde ca să găseşti ursul polar din imagine appeared first on Cancan.

Iluzie optică de iarnă | Ai doar 15 secunde ca să găseşti ursul polar din imagine

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Europa Centrală experimentează în prezent şi pentru viitorul previzibil o creştere a salariului real ce depăşeşte câşti­gurile de productivitate, fenomen care duce la pierderea competiti­vi­tăţii

Asigurările de sănătate, unul din­tre segmentele cu un potenţial încă ne­exploatat în România, au ajuns în pri­mele 9 luni din 2021 la un volum al primelor brute subscrise de 383,9 mil. lei, înregistrând un avans de 9,4% faţă de perioada

Rowan Atkinson a împlinit joi 67 de ani. Încă din copilărie, el suferea de bâlbâială, motiv pentru care evita să vorbească cu jurnaliştii, iar personajul Mr. Bean i-a căzut

Mămăliga este un fel de mâncare originar din nordul Italiei şi, deşi este considerată un tip de mâncare rural, este foarte apreciată şi în zonele

Liderul ATP Novak Djokovici a beneficiat de o exceptare de la măsura obligativităţii vaccinării atunci când a intrat în Australia, deoarece a fost infectat recent cu coronavirus, au precizat avocaţii sportivului în documente depuse în

Universitatea Craiova a intensificat negocierile cu CFR Cluj pentru a-l lua pe Mike Cestor (29 de ani, fundaș central) în acest mercato. Se grăbesc pentru că stoperul de 29 de ani a intrat în ultimele 6 luni de contract, iar FCSB l-ar vrea și ea,

Fă-ți ziua mai bună cu o doză de amuzament! Noi ți-am pregătit unul dintre cele mai amuzante bancuri pe care le vei auzi vreodată. Dacă ai avut o zi grea sau dacă te simți trist, […] The post Banc | O tipă la dentist. Sună telefonul ei

Alex Velea şi Antonia sunt un cuplu de circa 10 ani, dar până acum nu au spus „Da“ şi în faţa ofiţerului stării civile. Acest lucru se va schimbă însă curând, după cum a anunţat chiar cântăreţul, într-un interviu pentru revista

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a declarat, într-o intervenţie la Digi24, că lucrurile arată bine pentru Simona Halep, care a câştigat primul trofeu al anului, la Melbourne, după ce s-a impus în faţa Veronikăi Kudermetova, locul 31 în

Australiana Ashleigh Barty a câştigat finala turneului de categorie WTA 500 de la Adelaide şi a ajuns la 14 titluri în

Daniela Ploia, cântăreața de muzică populară din Timișoara, s-a trezit dată jos din tren de către conductor, dar nu acesta este momentul hazliu! În picioarele goale a coborât artista pe peronul gării din Timișoara. Adormise […] The post

Rafael Nadal (35 de ani, 6 ATP) a câștigat duminică cel de-al 89-lea titlu al carierei. Ibericul s-a impus la Melbourne Summer Set (ATP 250), aceeași competiție câștigată și de Simona Halep la feminin. Rafa l-a învins pe americanul Maxime

Horoscop Capricorn 2022. Dacă te-ai născut în zodia Capricorn, află mai jos cum îți va merge anul acesta în dragoste, carieră, sănătate și în domeniul financiar. Care vor fi cele mai mari realizări ale anului pentru Capricorni. Horoscop

Ministerul Educației a anunțat pe 8 ianuarie 2022 noile programe pentru examenul de Bacalaureat din acest an. Acestea sunt în mare, cele aprobate prin ordinul de ministru nr. 3.237 din 2021. Din fiecare disciplină pentru examen, care se învață în

Vine gerul! Urmează temperaturi extreme în România au anunțat meteorologii. Vremea va deveni geroasă dimineața și noaptea, iar în depresiuni așteptăm minime de până la minus 17 grade. ”Ne așteptăm la o vreme în răcire de […] The

Meteorologii au emis, duminică, avertizări nowcasting Cod galben de ceaţă, vizibilitate redusă şi polei, ce vizează zone din Dobrogea şi

Universitatea Craiova s-a impus cu scorul de 5-2 în primul amical al iernii împotriva maghiarilor de la Paksi, scor

Up România, instituţie care oferă diverse instrumente de motivare şi soluţii financiare pentru companii, a decis să îşi extindă mijloacele de interacţiune cu beneficiarii serviciilor din portofoliu prin intermediul unui asistent virtual,

După ochiul și inima mea, László Bölöni este oricând în top zece fotbaliști români din toate timpurile și, categoric, în top trei antrenori pe care i-a avut România după anul 2000. Ar fi o alegere mai degrabă bună pentru națională. Cât

Oamenii de ştiinţă de la Institut Pasteur şi Vaccine Research Institute, în colaborare cu KU Leuven (Leuven, Belgia), Orléans Regional Hospital, Hôpital Européen Georges Pompidou (AP-HP), Inserm şi CNRS, au studiat sensibilitatea variantei