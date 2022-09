Ilinca Vandici trage un semnal de alarmă despre falsitatea de pe internet: “Care-i problema dacă am îmbătrânit?” 28.09.2022

28.09.2022 Ilinca Vandici trage un semnal de alarmă despre falsitatea de pe internet: “Care-i problema dacă am îmbătrânit?” Când nu apare la „Bravo, ai stil!”, Ilinca Vandici își ocupă timpul cu educarea comunității de urmăritori de pe rețelele sociale. Vedeta de la Kanal D se apropie cu pași repezi de borna celor un […] The post Ilinca Vandici



Ilinca Vandici trage un semnal de alarmă despre falsitatea de pe internet: “Care-i problema dacă am îmbătrânit?”

Când nu apare la „Bravo, ai stil!”, Ilinca Vandici își ocupă timpul cu educarea comunității de urmăritori de pe rețelele sociale. Vedeta de la Kanal D se apropie cu pași repezi de borna celor un […] The post Ilinca Vandici trage un semnal de alarmă despre falsitatea de pe internet: “Care-i problema dacă am îmbătrânit?” appeared first on Cancan.

Ilinca Vandici trage un semnal de alarmă despre falsitatea de pe internet: “Care-i problema dacă am îmbătrânit?”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

A treia doză de vaccin anti-COVID Pfizer, făcută persoanelor vaccinate deja cu schema completă, reface protecţia imunitară la cotele cele mai înalte obţinute imediat după cea de-a doua doză, arată un studiu realizat de Pfizer în

Pilotul unui avion de mici dimensiuni a executat o aterizare de manual pe o autostradă la nord de oraşul canadian Toronto, după ce a fost nevoit să coboare de urgenţă avionul la sol, din cauza unor probleme tehnice, transmite CBC. Pilotul

Ultimul cuplu bombă din showbiz, Ramona Olaru și Cătălin Cazacu! S-au tatonat o perioadă, timp în care de ambele părți cuvintele erau puține: ”Suntem doar buni prieteni”, doar că… Nu aveau cum să țină la […] The post Cel mai

Simona Halep s-a calificat în finala turneului Transylvania Open, în această seară, după ce a învins-o pe ucraineanca Marta Koshtyuk. Simona Halep a reușit un meci senzațional, încheiat cu puțin timp în urmă, calificându-se în […] The

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat lista cu datornicii care nu şi-au plătit obligaţiile fiscale în T3 2021, conform legislaţiei în vigoare. Potrivit Ziarului Financiar, în

Sepsi Sf. Gheorghe joacă acasă cu Dinamo, de la ora 17:00. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport 1, Look Sport+ și Telekom Sport 1. Vezi AICI programul etapei #14 Sepsi Sf. Gheorghe - Dinamo, live de la 17:30 Click AICI pentru

Medicul Valeriu Gheorghiță, şeful campaniei naţionale de vaccinare, a explicat de ce testele de anticorpi nu pot fi incluse în certificatul verde. ”Anticorpii care apar la trecerea prin boală nu sunt întotdeauna neutralizanţi. Noi ştim

Atacantul Barcelonei Sergio Aguero, în vârstă de 33 de ani, a avut probleme de respirație și a acuzat dureri în zona pieptului în timpul partidei de sâmbătă seara cu Alaves, încheiată 1-1. Argentinianul a fost înlocuit cu puțin timp

AS Roma primește vizita lui AC Milan în derby-ul rundei a 11-a din Serie A. Confruntarea va avea loc pe Olimpico, iar fluierul de start e programat pentru ora 21:45. Jose Mourinho se pregătește pentru un nou meci de foc în campionat! AS Roma a jucat

Ia pastila SRS. Iohannis i-a rupt gura lui

Luni, o nouă tranţă de vaccin Pfizer, care constă în 751.140 de doze, ajunge în ţară. Vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriană şi vor ajunge pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca

Universitatea Craiova se transformă rapid. Nici n-ai zice că sunt cam aceiași jucători care în debutul sezonului încasau 4 goluri pe Arena Națională, de la FCSB, și erau eliminați din Conference League de „no name” Laci. Oltenii au

Liderul UDMR Kelemen Hunor afirmă, ast[zi, că nu vede în acest moment de unde ar putea veni cele 234 de voturi necesare pentru învestirea guvernului minoritar PNL-UDMR. El s-a referit astfel, la faptul că USR şi PSD au anunţat deja că nu votează

Producţia de porumb boabe obţinută de pe 1,529 milioane hectare, aproape 60% din suprafaţa însămânţată în primăvară, a depăşit 8,4 milioane de tone, arată datele transmise de Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Aparițiile sale strălucitoare, la televizor, au încântat și încântă milioane de români. Dar iată că “Zâna Surprizelor” poate să “coboare”, oricând, și printre muritorii de rând, la supermarket. CANCAN.RO vă prezintă imagini

Sistemul medical este în colaps din cauza valului patru al pandemiei. Spitalele sunt pline de pacienți în stare gravă, iar medicii spun că se consumă cele mai mari cantități de oxigen din istorie. Boala e atât de înșelătoare, încât oamenii

O persoană a murit, după ce o telecabină de teleferic s-a desprins de pe cablu, duminică, în nordul Cehiei, iar alte persoane au fost salvate din altă telecabină, a anunţat un purtător de cuvânt al serviciilor de intervenţie, relatează

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că partidul pe care îl conduce nu poate vota un guvern minoritar PNL-UDMR "cu un program de guvernare care taie din veniturile românilor".În opinia preşedintelui

Un tânăr de 22 de ani, cetățean român, a decedat duminică, 31 octombrie, într-un tragic accident rutier, în urma unei coliziuni frontale în municipiul Pizarra. Potrivit unor surse, alte patru persoane au fost

Beatrice Mahler, managerul Institutului ”Marius Nasta” din Capitală, a declarat sâmbătă, în emisiunea ”Sănătatea la control” de la Realitatea Plus, că, deși pare că suntem pe un platou în ceea ce privește numărul infectărilor cu