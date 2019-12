Ilinca Vandici a recunoscut tot: „N-am vorbit până acum de teamă. Da, am fost înşelată” 07.12.2019

07.12.2019 Ilinca Vandici a recunoscut tot: „N-am vorbit până acum de teamă. Da, am fost înşelată” Ilinca Vandici are o familie frumoasă alături de soţul ei, Andrei Neacşu, şi fiul lor. Chiar dacă acum este o femeie împlinită şi fericită, vedeta recunoaşte că a trecut prin momente grele, a fost înşelată, iar faptul că se complăcea



Ilinca Vandici a recunoscut tot: „N-am vorbit până acum de teamă. Da, am fost înşelată”

Ilinca Vandici are o familie frumoasă alături de soţul ei, Andrei Neacşu, şi fiul lor. Chiar dacă acum este o femeie împlinită şi fericită, vedeta recunoaşte că a trecut prin momente grele, a fost înşelată, iar faptul că se complăcea într-o astfel de situaţie şi arăta întotdeauna doar zâmbetul de pe buze, o făcea să […] The post Ilinca Vandici a recunoscut tot: „N-am vorbit până acum de teamă. Da, am fost înşelată” appeared first on Cancan.ro.

Ilinca Vandici a recunoscut tot: „N-am vorbit până acum de teamă. Da, am fost înşelată”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Doamna judecător Francisca Vasile, cea care a decis redeschiderea dosarului Tel Drum, urmează să să pronunţe miercuri, 3 aprilie, asupra cererii Laurei Codruţa Kovesi de ridicare a măsurii preventive de control judiciar impuse de Adina

Odată cu eliminarea de la Miami Open, Simona Halep va avea o perioadă de odihnă. Va fi, practic, liniştea dinaintea furtunii pentru constănţeanca de 27 de

Doi bărbaţi, de 35 şi 47 de ani, sunt cercetaţi pentru conducere a unui vehicul fără permis şi sub influenţa

La Teatrul Municipal Gheorghe Pastia din Focşani a avut loc lansarea volumului „Constantin Balaci – ultimul tur de manivelă“, scris de Florin Balaci, fiul cineastului. Tot la Teatru a avut loc şi o expoziţie de aparatură radio şi televiziune

Mai mulţi martori susţin că au văzut o minge de foc pe cerul nopţii, încă de când a intrat în atmosferă. Bulgărele incandescent a căzut şi s-a dezintegrat chiar în apropiere drumului european E85, unde a provocat un incendiu ciudat, spun

Motivul pentru care aceste cupluri se luptă atât de mult este că unul îmbrăţişează vulnerabilitatea, în timp ce partenerul se îndepărtează tocmai din acest motiv. În loc să fie capabil să vorbească deschis despre ceea ce îi deranjează,

Ministerul Educaţiei a lansat în dezbatere publică un proiect prin care diferenţiază balacaureatul în 4 tipuri de programe: ştiinţe, studii socio-umaniste, studii vocaţionale şi bacalaureatul profesional. Fiecare program va avea propriul examen

Instanţa supremă va judeca, miercuri, contestaţia depusă de fosta şefă a DNA Laura Codruţa Kovesi împotriva măsurii controlului judiciar dispusă împotriva ei de procurorii Secţiei pentru

Ultima duminică a lunii martie aduce cu sine schimbarea de la ora de iarnă la cea de vară.Anul acesta, trecerea la ora de vară se va face exact pe 31 martie, când românii îşi vor da ceasurile înainte,

Blocul Operator Central din cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti va fi finalizat şi dotat în acest an, a anunţat, vineri, ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea. "Doamna manager mi-a spus (anul

Comisia de disciplină a Colegiului Medicilor din Municipiul Bucureşti, care a dat vot de blam medicilor cercetaţi în cazul decesului copilului de la Sanador în anul 2018, a recunoscut vina acestora, a

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri, la Lugoj, că PSD încearcă blocarea participării populaţiei la referendumul pe tema justiţiei, dar şi la alegerile europarlamentare, întrucât se teme

Te invităm să-ți revitalizezi trupul, mintea și spiritul într-o atmosfera de cinci stele și să te relaxezi în universul exclusivist din noul centru ANA Wellness & SPA at Crowne Plaza Bucharest, ce aduce noutatea și unicitatea

Erik ten Hag a vorbit la conferința de azi despre Răzvan Marin (22 de ani): „E un fotbalist dinamic, care conectează jocul”. Totul se confirmă pas cu pas la transferul lui Răzvan Marin. După ce Aad de Mos, mare antrenor batav, și-a

Preşedintele Donald Trump a ameninţat, vineri, printr-un mesaj postat pe Twitter, că va închide frontiera Statelor Unite cu Mexicul, săptămâna viitoare. Frontiera va fi închisă complet sau pe sectoare mari dacă Mexicul nu opreşte imediat orice

O brăileancă a fost lăsată fără bani de un escroc pe care îl credea general american şi cu care spera să se mărite. "Generalul" a dispărut cu aproape 37.000 euro. Citește mai

Arheologii Muzeului de Istorie Prahova au descoperit la Strejnicu, judeţul Prahova, într-un tumul, un mormânt care datează din secolul III şi în care au fost îngropaţi un adult şi un copil. Citește mai

US Air Force a anunțat, via un comunicat, că bombardiere strategice B-52H Stratofortress, capabile să poarte arme nucleare și aparținând unității „2nd Bomb Wing”, parte din Air Force Global Strike Command, au fost trimise în Europa, mai

Alianţa USR-PLUS a comandat un sondaj de opinie pentru Cluj, realizat de IRES în intervalul februarie-martie 2019, în vederea alegerilor europarlamentare care vor avea loc pe 26

Pompierii intervin în acest moment cu patru autospeciale de stingere cu apă şi spumă. Cei care se aflau în interior s-au