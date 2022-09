Ilie Stan, în semifinalele AFC Cup, Conference League de Asia! Poate înfrunta echipa unui alt român 07.09.2022

07.09.2022 Ilie Stan, în semifinalele AFC Cup, Conference League de Asia! Poate înfrunta echipa unui alt român Al Seeb (Oman), echipa antrenată de Ilie Stan, a învins-o pe Al Arabi (Kuwait) și s-a calificat în semifinalele AFC Cup, a doua competiție continentală din Asia, unde nu participă însă formații din campionatele puternice. Deși a avut nevoie



Al Seeb (Oman), echipa antrenată de Ilie Stan, a învins-o pe Al Arabi (Kuwait) și s-a calificat în semifinalele AFC Cup, a doua competiție continentală din Asia, unde nu participă însă formații din campionatele puternice. Deși a avut nevoie de timp suplimentar pentru a se impune, trupa lui Ilie Stan a dominat întâlnirea pe parcursul tuturor celor 120 de minute. Nu s-a pus problema învingătoarei. ...

