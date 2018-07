Ilie Sârbu a scăpat de acuzaţiile din dosarul retrocedărilor ilegale de la Romsilva 31.07.2018

DNA a dat soluție în dosarul în care fostul senator Ilie Sârbu a fost acuzat de folosirea influenţei politicie pentru a obţine foloase



Ilie Sârbu a scăpat de acuzaţiile din dosarul retrocedărilor ilegale de la Romsilva

DNA a dat soluție în dosarul în care fostul senator Ilie Sârbu a fost acuzat de folosirea influenţei politicie pentru a obţine foloase necuvenite.

Ilie Sârbu a scăpat de acuzaţiile din dosarul retrocedărilor ilegale de la Romsilva

