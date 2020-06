Ilie Năstase, în curând tată de fată? Sportivul are planuri mari după nunta cu Ioana Simion 13.06.2020

13.06.2020 Ilie Năstase, în curând tată de fată? Sportivul are planuri mari după nunta cu Ioana Simion Au lăsat certurile și au pășit spre altar. Ioana Simion și Ilie Năstase au dat uitării divorțul intentat și s-au căsătorit religios pe data de șase iunie. Au avut o nuntă ca în povești, iar nași le-au fost Ciprian Marica și Ioana Marcu.



Ilie Năstase, în curând tată de fată? Sportivul are planuri mari după nunta cu Ioana Simion

Au lăsat certurile și au pășit spre altar. Ioana Simion și Ilie Năstase au dat uitării divorțul intentat și s-au căsătorit religios pe data de șase iunie. Au avut o nuntă ca în povești, iar nași le-au fost Ciprian Marica și Ioana Marcu. Acesta se pare că a fost doar începutul poveștii lor de dragoste, […] The post Ilie Năstase, în curând tată de fată? Sportivul are planuri mari după nunta cu Ioana Simion appeared first on Cancan.ro.

Ilie Năstase, în curând tată de fată? Sportivul are planuri mari după nunta cu Ioana Simion

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Corina Bud, ipostază de infarct pe Instagram. Artista s-a pozat complet goală, iar fanii n-au contenit cu laudele la adresa ei. Fără doar și poate, Corina Bud este una dintre cele mai excentrice artiste din showbiz-ul românesc. Artista este

Tabloul lui Călin Popescu Tăriceanu din sediul PNL Olt din Slatina a fost acoperit cu o coală A4 pe care apar sintagmele „dezertor” şi „breloc PSD”. Citește mai

Sfântul zilei. Sfântul Dorotei a fost urmașul Sfântului Metodie ca episcop al Tirului. Din cauza prigoanei împotriva creștinilor din vremea împăratului Liciniu (308-324) este nevoit să părăsească scaunul episcopal, dar revine, după ce

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii ”Valahia” din Târgovişte este gaza unei conferinţe internaţionale anuală, care are loc în perioada 7-8 iunie 2019. Tema conferinţei este „Societatea întemeiată pe

Noul președinte al Camerei Deputaților, Ion-Marcel Ciolacu (51 de ani), este membru al partidului încă din 1990 când s-a înscris în Frontul Salvării Naționale. Cariera politică a început la nivel local, în Buzău, unde a beneficiat de

Start-up-ul a dezvol­tat o platformă web cu ajutorul căreia utiliza­torii îşi pot crea cu uşurinţă CV-ul sau scri­sorile de intenţie în vederea obţinerii unui loc de muncă, având la dispoziţie o serie de

„Sperăm să nu avem o rată foarte scăzută de succes cu cele 10-12 proiecte pe care vrem să le finanţăm anual, dar depinde foarte mult de ideile de

De ce a refuzat Mihai Butean să meargă la Dinamo + ce spune despre un posibil

Mulţi susţinători ai preşedintelui Iohannis m-au boscorodit serios atunci când, aflând întrebările de la referendum, am zis că acesta este deja irosit. Pentru că succesul unui asemenea scrutin constă nu doar în rezultatul propriu-zis de

Horoscop 6 iunie Berbec Vei avea parte de o zi plină de provocări. De asemenea, este posibil să primeşti nişte veşti descurajatoare, care te vor face furios sau trist. Încearcă să-ţi

Lanţul de supermarketuri şi magazine de proximitate Profi, controlat de fondul de investiţii Mid Europa Partners, va lansa marca proprie cu acelaşi nume pe segmentul mediu de

Radu Mazăre mai are de ispășit doar câteva zile de carantină la Penitenciarul Rahova, iar autoritățile vor decide unde va executa condamnarea de 9 ani, primită în dosarul ”Polaris”. Fostul primar al Constanței a fost adus în România,

Comisia de la Veneția invită autoritățile române să limiteze drastic utilizarea OUG-urilor, potrivit draftului unui aviz realizat cu privire la emiterea OUG 7/2019 și OUG 12/2019, ordonanțe de urgență care au scos în stradă mii de

Simona Halep a părăsit French Open 2019 în sferturi, ceea ce înseamnă că românca a pierdut 1.570 de puncte în ierarhia

Mircea Rednic e așteptat de suporteri înapoi la Dinamo, dar „Puriul” e la un pas de a semna cu Al Fateh din Arabia Saudită. Antrenorul în vârstă de 57 de ani e în discuții avansate cu echipa care a terminat

Un tânăr din Gorj a fost bătut cu bestialitate de către un bodyguard al localului în care își organiza petrecerea burlacilor. Loviturile au fost atât de violente, încât medicii i-au extirpat un rinichi. Agresorul, care este din Petroșani,

Premierul Viorica Dăncilă a primit rapoartele de la Ministerul Afacerilor Externe şi de la Ministerul Afacerilor Interne cu privire la organizarea şi desfăşurarea votului din diaspora de pe 26 mai, iar în scurt timp le va face publice, au

Românii se declară îngrijorați de pensii însă un studiu recent arată că în realitate vorbele nu au legătură și cu

Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) a fost eliminată de la Roland Garros în sferturi, învinsă de americanca de 17 ani Amanda Anisimova (61 WTA). Odată cu înfrângerea de azi, Simona Halep a atins un record negativ. Sunt

După ce au analizat datetele din ultimii 40 de ani trimise de sateliți, cercetătorii au ajuns la concluzia că oamenii au reușit să schimbe complet anotimpurile. Citește mai