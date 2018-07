Ilie Micolov a murit! Doliu în muzica românească 21.07.2018

Ilie Micolov, compozitorul şi interpretul uneia dintre cele mai cele mai ascultate melodii românești dintotdeuna – Dragoste la prima vedere, a murit la vârsta de 69 de ani, sâmbătă (21 iulie), la Bucureşti. Artistul avea grave probleme de sănătate și s-a stins în urma unui stop cardio-respirator. În ultima vreme, Ilie Micolov se confrunta cu mari […] The post Ilie Micolov a murit! Doliu în muzica românească appeared first on Cancan.ro.

