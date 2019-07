Ilie Ghiciuc, antreprenor în IT din Iaşi, proprietarul Thinslices: România poate fi un lider global doar în IT, am pierdut startul în alte domenii 06.07.2019

06.07.2019 Ilie Ghiciuc, antreprenor în IT din Iaşi, proprietarul Thinslices: România poate fi un lider global doar în IT, am pierdut startul în alte domenii Şeful companiei de soft Thinslices: IT-ul este una dintre puţinele industrii în care un om la un calculator poate să facă ceva ce peste ani poate să valoreze sute de milioane de



Ilie Ghiciuc, antreprenor în IT din Iaşi, proprietarul Thinslices: România poate fi un lider global doar în IT, am pierdut startul în alte domenii

Şeful companiei de soft Thinslices: IT-ul este una dintre puţinele industrii în care un om la un calculator poate să facă ceva ce peste ani poate să valoreze sute de milioane de euro.

Ilie Ghiciuc, antreprenor în IT din Iaşi, proprietarul Thinslices: România poate fi un lider global doar în IT, am pierdut startul în alte domenii

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Expertul IDIS „Viitorul” Viorel Chivriga consideră că roada din anul trecut nu a fost o „supraproducţie”, ci o „producţie medie”. În opinia lui, situaţia creată este o problemă gravă şi la aceasta producătorii trebuie să se

Simona Halep va juca şi la dublu în turneul de la Miami, acolo unde pe tabloul de simplu va intra direct în turul al

Săptămâna aceasta a fost semnat cel mai mare contract din istoria sportului profesionist, beneficiarul acestuia fiind un jucător de 27 de

Una dintre cele mai cunoscute bănci din România, cu active de 6,2 miliarde de lei la finalul anului 2017 (ultimul an pentru care există date centralizate), ar putea fi cumpărată până la sfârşitul acestei

Al treilea focar de pestă porcină a apărut în Dâmboviţa, în decurs de câteva luni, după cele din Lucieni şi Crevedia. De data aceasta, medicii auluat decizia uciderii unui porc din Poiana. Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală

Construirea unei infrastructuri de alimentare cu apă în sistem centralizat şi a unei reţele de canalizare, la standardele impuse de Uniunea Europenă, s-ar putea dovedi prea costisitoare pentru România,

Românii ar putea fi chemați la Referendum în 26 mai, ziua alegerilor europarlamentare. Klaus Iohannis a anunțat că este aproape hotărât să convoace Referendum pe justiție, decizia finală fiind doar

Medicamente inovatoare, esenţiale în tratarea unor boli grave, precum colita ulcerativă, artrita reumatoidă, limfomul Hodgkin, Boala Crohn sau mielomul multiplu refractor, sunt în continuare

Luca Mihail Leaua are zece ani şi visează ca, alături de chitara sa, să ajungă pe marile scene ale lumii, acolo unde au urcat înaintea lui nume care au scris istoria muzicii. Ca orice artist la început de drum însă, ideea de a interpreta în

Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) va face pereche cu nemțoaica Julia Goerges (30 de ani, 15 WTA) în proba de dublu de la Miami. Simona Halep are liber în primul tur pe tabloul de simplu. Românca va juca în turul secund

Sepsi Sfântu Gheorghe va avea din vara anului 2020 un stadion nou, de 8.300 de locuri, și o bază de pregătire modernă, gata să găzduiască cei 350 de juniori ai clubului. Calificarea în play-off pare să fie doar un prim pas pentru

Departe de a-l lua de urechi pe Mircea Lucescu, mă simt nevoit să analizez o declarație care nu mi s-a părut corectă. Il Luce s-a legat de Valeri Lobanovski, fostul antrenor al lui Dinamo Kiev și al Uniunii Sovietice, poziționat pe locul 6

Premierul Viorica Dăncilă se întâlneşte, miercuri, la Bruxelles, cu prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. Cei doi au decis, recent, constituirea unui grup de experți români și europeni, care trebuie să găsească soluții

După 18 ani, chiar în anul “majoratului”, Adrian Pleșca “Artan” se desparte de grupul său, Partizan. Ciudat, după această “rupere” neașteptată, care lasă mută lumea rock-ului, fostul grup va continua seria lansărilor ultimului

Un bărbat de 31 de ani din Marea Britanie și-a curățat urechile cu bețișoare și a dezvoltat o infecție care nu doar că i-a afectat auzul, dar care s-a răspândit în învelișul ce acoperă creierul, cauzându-i simptome neurologice.

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a urcat la 3,13%, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Naţională a României (BNR). ROBOR la trei luni este indicatorul principal în

Președintele Klaus Iohannis a surprins, din nou, cu o declarație cel puțin ciudată despre referendum. Întebat dacă este hotorât să declanșeze referendumul pe justiție în ziua alegerilor europarlamentare,

LIDL anunţă ca urmează să facă angajări în mai multe oraşe din ţară. Citește mai

Europarlamentarul PNL Sigfried Mureșan descrie, pe pagina personală de Facebook, modul vor decurge negocierile dintre Parlamentul European și Consiliul UE privind numirea primului procuror-șef al Uniunii Europene și vorbește despre

Pentru a dovedi că Pământul este plat Paul Logan, starul YouTube, a jurat să meargă pe terenul misterios al Antarcticii pentru a dovedi că Pământul este plat. Nu mai crede în ceea ce spun oamenii de ştiinţă şi doreşte să exploreze singur