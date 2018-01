IGPR: peste 400 de permise, reţinute de poliţişti în ultimele 24 de ore pentru nereguli rutiere 28.01.2018

28.01.2018 IGPR: peste 400 de permise, reţinute de poliţişti în ultimele 24 de ore pentru nereguli rutiere Pentru siguranţa cetăţenilor, peste 8.000 de poliţişti au acţionat, în ultimele 24 de ore, la nivel naţional, în sistem integrat, alături de celelalte structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Au fost organizate peste 4.000 de



IGPR: peste 400 de permise, reţinute de poliţişti în ultimele 24 de ore pentru nereguli rutiere

Pentru siguranţa cetăţenilor, peste 8.000 de poliţişti au acţionat, în ultimele 24 de ore, la nivel naţional, în sistem integrat, alături de celelalte structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Au fost organizate peste 4.000 de patrule şi s-a acţionat, pentru prevenirea accidentelor rutiere, cu 322 de aparate radar.

IGPR: peste 400 de permise, reţinute de poliţişti în ultimele 24 de ore pentru nereguli rutiere

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Madagascar, tara unde Radu Mazare a cerut azil politic, a fost lovita anul acesta de o epidemie de ciuma cu 2.348 de cazuri si 202 decese, in perioada 1 august - 22 noiembrie, potrivit datelor prezentate de Organizatia Mondiala a Sanatatii. Citește

REVELION 2018. Superstiţiile de Anul Nou sunt respectate de multe persoane, care consideră că în acest fel le va merge bine în Noul An. Iată care sunt cele mai importante. Citește mai

Muzica nu trebuie să lipsească, mai ales dacă vă doriţi ca ANUL NOU să vă prindă plini de voie bună. Şi cu siguranţă nu trebuie să vă lipsească melodiile clasice care marchează Anul nou. Citește mai

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a criticat campaniile împotriva vaccinării, subliniind că astfel de mesaje nu fac parte din categoria liberei exprimări. Citește mai

Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis omologului sau sirian, Bashar al-Assad, in mesajul de Anul Nou, ca Rusia va continua sa sustina Siria in incercarea de a-si apara suveranitatea, a anuntat Kremlinul, potrivit News.ro. Citește mai

Politicienii de la Chişinău au dus o luptă politică în 2017 nu doar în Parlament sau în stradă, dar şi pe Facebook. Deşi preşedintele Igor Dodon conduce detaşat în sondaje la capitolul încrederii cetăţenilor, pe Facebook, şeful statului

Un banal proces în Statele Unite, în care o menajeră de 19 ani a fost acuzată că a furat bijuterii în valoare de 5,000 de dolari ale familiei unde era angajată, s-a transformat într-un caz demn de romanele lui

Poliţiştii au impus mai multe restricţii de trafic în Capitală pentru organizarea Revelionului în Piaţa George Enescu, manifestare la care organizatorii estimează că vor participa 30.000 de persoane. În unele zone restricţiile au intrat în

Trecerea dintre ani va fi sărbătorită în Bucureşti prin deja obişnuitul Revelion la Palatul Parlamentului şi prin petrecerile în aer liber Hit Revelion 2018, în Piaţa George Enescu, unde vor cânta artişti şi trupe precum Andra, Carla's

Metroul va circula pe toată durata nopţii de Revelion, la interval de 10 minute, respectiv 20 de minute, după ora 01.00. De asemenea, în noaptea de Anul Nou vor circula toate liniile de noapte care ajung în zona centrală, precum şi liniile de

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,

Un program lansat la iniţiativa Papei Francisc, „Laudato Si’ Challenge”, poate revoluţiona ideea de economie la nivel mondial. Este vortba despre tentativa de finanţare a proiectelor start-up care au în vedere mai multe obiective la nivel

Meteorologii au emis avertizări cod galben de vânt puternic pentru patru judeţe şi de ceaţă pentru alte patru. În judeţele Neamţ şi Suceava se vor semnala intensificări ale vântului cu rafale de peste 90-100 de kilometri pe

„Weekend Adevărul“ prezintă biografia completă a celei mai valoroase sportive a României în acest moment. Jucătoarea de tenis numărul 1 în lume era în copilărie o fetiţă băieţoasă şi emotivă care, uneori, plângea înainte de a intra

Protestatarii şi politicienii din România - "ţară care s-a luptat mult timp cu corupţia" - se pregătesc pentru o perioadă tensionată în luna ianuarie, la aproape un an după ce sute de mii de oameni au ieşit în stradă pentru a se opune

Dimineaţa primei zile din 2018 o va aduce pe Simona Halep pe terenul de joc, ea urmând să joace în primul tur al turneului de la

Aproape 150 de percheziţii au fost făcute de poliţişti în această săptămână în dosare privind infracţiuni economice, în urma cărora au fost ridicate bunuri în valoare totală de 775.000 de

Radu Mazăre a transmis de la bun început un mesaj, în mod public, pe care dacă l-ar fi luat în seamă anchetatorii n-ar mai fi privit astăzi lung în urma

Pentru că este sezonul lor, articolele pirotehnice au fost în atenţia poliţiştilor în această perioadă. Asfel, ei au intensificat controalele şi au descoperit sute de kilograme de materiale pirotehnce, ilegale, controalele, fiind făcute atât

Jucătoarea română de tenis Irina Begu a început cu o victorie sezonul 2018, 6-1, 6-2 cu chinezoaica Fangzhou Liu, duminică, în runda inaugurală a turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat