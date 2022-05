Igor Dodon rămâne în arest la domiciliu, a decis Curtea de Apel din Republica Moldova 31.05.2022

31.05.2022 Igor Dodon rămâne în arest la domiciliu, a decis Curtea de Apel din Republica Moldova Curtea de Apel Chişinău a respins marți, 31 mai, cererea procurorilor de arest preventiv și a menţinut hotărârea Judecătoriei Chişinău, astfel că fostul preşedinte al Republicii Moldova rămâne în arest la domiciliu. Igor Dodon a declarat



Igor Dodon rămâne în arest la domiciliu, a decis Curtea de Apel din Republica Moldova

Curtea de Apel Chişinău a respins marți, 31 mai, cererea procurorilor de arest preventiv și a menţinut hotărârea Judecătoriei Chişinău, astfel că fostul preşedinte al Republicii Moldova rămâne în arest la domiciliu. Igor Dodon a declarat că se consideră nevinovat şi este gata să colaboreze cu organele de anchetă. „Consider acest dosar politic la comanda […]

Igor Dodon rămâne în arest la domiciliu, a decis Curtea de Apel din Republica Moldova

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Dacă vrei să obţii sugestii mai bune pentru seriale si filme pe Netflix poţi folosi câteva coduri pentru a filtra prin miile de titluri. Pentru a-şi ajuta abonaţii să aleagă din miile de opţiuni, Netflix foloseşte recomandări pe bază de

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova a aprobat Lista statelor cu risc epidemiologic sporit de transmitere a COVID-19, clasificate ca zonă roşie, pentru care se impune regimul de autoizolare la traversarea

Emiratele Arabe Unite au comandat ploi pentru a contracara temperaturi de 50 de grade Celsius. Ţara din Golf schimbă vremea datorită tehnologiei cunoscute sub numele de „însămânţare a norilor”. La Abu

Cea mai mare fabrică de biciclete din România, dezvoltată de compania Sport Mechanical Workshop la Timişoara, va fi gata în această toamnă, urmând să realizeze anual până la 1,5 milioane de vehicule pe două

Românul a parcat-o, și-a văzut de treabă, iar când s-a întors, mașina nu mai era. A sunat imediat la Poliție și a postat și un mesaj pe grupurile de Facebook de români din Grecia, în speranța că poate cineva a

Scurtmetrajul „Prin oraș circulă scurte povești de dragoste”, regizat de Carina-Gabriela Dașoveanu, a obținut ieri, 15 iulie, premiul al III-lea în secțiunea Cinéfondation din cadrul Festivalului

Jocurile Olimpice de la Tokyo vor avea festivitatea de deschidere pe 23

În urmă cu nouă zile, maestrul Benone Sinulescu a fost internat în spital, după ce acesta a căzut în locuința sa din Arad, acolo unde locuiește alături de soție. Profesorul Anton Hadăr a făcut declarații […] The post Cum se simte în

Acuzații grave și jocuri de putere devoalate, sâmbătă seara, la Realitatea PLUS, în emisiunea "100%". Lupta din PNL a intrat deja în faza pe dosare, iar instituțiile statului au început să fie folosite pentru a face presiune politică. Un lucru

Listările pe bursele europene au totalizat 44,6 miliarde de euro printr-un număr de 223 de oferte publice iniţiale în primele şase luni ale anului, ajungându-se la cea mai aglomerată perioadă din istoria recentă a pieţelor de capital ale

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat pentru publicaţia rusă „Kommersant” că vrea să abordeze chestiunea transnistreană în cursul unei întrevederi cu Vladimir

Gradul de penetrare al plăţilor online la comercianţi a crescut cu peste 50% în anul 2020, spune Cosmin Vladimirescu, country manager al Mastercard pentru România şi Croaţia, subliniind că organizaţia sa se concentrează pe menţinerea acestei

CFR Cluj joacă de la ora 19:00 în deplasare, în Gibraltar, cu Lincoln Red Imps, în prima manșă din turul 2 preliminar UCL. Meciul e live pe GSP.ro. Returul e pe 28 iulie, în Gruia Deși, luni, televiziunile din România au încercat să găsească

Astăzi, vremea va deveni în general instabilă. În sud-vestul, vestul, centrul, nordul şi nord-estul ţării, precum şi la munte, iar seara izolat şi în restul teritoriului, vor fi înnorări temporar accentuate, averse ce vor avea mai ales

Sportiva de 30 de ani, care acum două săptămâni se plângea că e bolnavă şi că are nevoie de odihnă, joacă la foc automat, într-o perioadă în care multe dintre rivalele sale au luat o

Nu este nimic mai confortabil decât apăsarea butonului de pe aspiratorul robot (sau din aplicație) și acesta începe curățenia de la sine. Dar acestea nu sunt utile pentru curățarea canapelelor sau a interiorului mașinii și […] The post

Datele la jumătatea anului arată că suntem într-o uşoară creştere faţă de anul trecut, ceea ce înseamnă un rezultat foarte bun, având în vedere faptul că facem comparaţie între un an normal şi 2020, un an în care am înregistrat

De când am intrat în era „Streaming-ului” şi am început să consumăm conţinut video şi audio în masă, au existat multe dispozitive şi gadgeturi inventate şi lansate pe piaţă pe care oamenii au început să le introducă în casele

Datoria publică a Româ­niei a crescut cu aproape 1 mld. de lei în termeni nominali în mai 2021, însă ca pondere în PIB a rămas la sub 50%, ca urmare a majorării PIB-ului

Franţa impune folosirea certificatului digital pentru accesul la muzee, cinematografe sau alte spaţii culturale, în urma unei creşteri alarmante a numărului de cazuri COVID, generat de varianta Delta. Măsura este pusă în vigoare începând de