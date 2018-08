Igor Dodon: Protestul din 26 august este o pregătire pentru campania electorală 25.08.2018

25.08.2018 Igor Dodon: Protestul din 26 august este o pregătire pentru campania electorală Igor Dodon consideră că protestul opoziţiei de dreapta, planificat pentru ziua de 26 august, este „o încercare de a încăleca valul înainte de parlamentare” şi este „un protest al forţelor proeuropene împotriva partenerilor săi de



Igor Dodon: Protestul din 26 august este o pregătire pentru campania electorală

Igor Dodon consideră că protestul opoziţiei de dreapta, planificat pentru ziua de 26 august, este „o încercare de a încăleca valul înainte de parlamentare” şi este „un protest al forţelor proeuropene împotriva partenerilor săi de coaliţie din ultimii ani”.

Igor Dodon: Protestul din 26 august este o pregătire pentru campania electorală

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Dinamo a anunțat astăzi pe site-ul oficial transferul fundașului dreapta belgian Kino Delorge, 20 de ani. "Fost component al loturilor naționale U19, U18, U17, U16 și U15 ale Belgiei, Kino Delorge a efectuat în această dimineață vizita

Randi și-a arătat casa. Artistul are o vilă de toată frumusețea, pe care a făcut-o exact așa cum și-a dorit. Randi, unul dintre cei mai de succes artiști de la noi, locuiește într-o vilă spectaculoasă. Muzicianul și-a deschis porțile casei

Descoperire arheologică importantă la Buzău. O spadă din bronz veche de aproape 4.000 de ani a fost scoasă la lumină întâmplător, de către un muncitor care efectua săpături pe albia râului Buzău. Exponatul, extrem de valoros din punct de

REZULTATE ADMITERE MEDICINA 2018. Miercuri, 25 iulie, a avut loc examenul de admitere la Medicină 2018 UMF Carol Davila Bucureşti. Citește mai

Gloanţe aruncate, cel mai probabil, de un posesor de armă, pe malul râului, în comuna argeșeană Lereşti. Poliţiştii au ridicat peste 400 de cartuşe. În acest moment oamenii legii se află în zonă pentru

LOVITURĂ pentru TOŢI ROMÂNII. De anul

Există o regulă nescrisă în familia regală britanică legată de… purtatul dresurilor. O regulă care le interesează pe femeile care aparţin de casa regală, bineînţeles, şi care spune aşa: o doamnă de la palat nu apare la evenimentele

Poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale au identificat şi reţinut un bărbat de 28 de ani, din comuna Helegiu, împotriva căruia a fost instituită măsura urmăririi la nivel

Asaf Avidan, Yasmin Levy şi Manonera sunt doar câţiva dintre artiştii care vor urca pe scenă la cea de-a opta ediţie Balkanik Festival, care se va desfăşura între 7 şi 9 septembrie, la Gara Regală Băneasa şi Youniverse Summer Club. Primele

Sub retorica falsă a unor reforme de ordin fiscal se ascunde o banală spălare de bani şi legalizare a banului furat de la popor. Astfel a comentat reforma fiscală iniţiată de PDM lidera PAS, Maia Sandu, transmite

Klaus Iohannis a sesizat joi Curtea Constituţională asupra modificărilor aduse de Parlament Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, arătând că prin acestă lege va exista posibilitatea ca deputaţii sau senatorii să

Patru minori, cu vârste cuprinse între 10 şi 15 ani, au ajuns la spital după ce maşina condusă de unul dintre ei a intrat într-un stâlp de electricitate. Unul dintre paageri este în stare gravă, potrivit

Un bărbat de 60 de ani a murit, iar un minor de 9 ani a fost grav rănit într-un accident rutier produs joi dimineaţa, după o manevră

Termenul limită de depunere a Declaraţiei unice de către persoanele fizice este data de marţi, 31 iulie 2018, cei care nu se încadrează în această limită riscând să fie amendaţi cu până la 500

Forţele Aeriene din România au trimis, miercuri, în Grecia, ţară puternic afectată de incendiile de vegetaţie din ultimele zile, o aeronavă C-27J Spartan, configurată pentru stingerea incendiilor, şi o aeronavă C-130 Hercules, pentru

Angajatori din 16 state europene oferă peste 1.300 de posturi vacante în reţeaua Eures, cele mai multe fiind în Olanda, unde se caută muncitori în sere, în Germania, electricieni, sudori sau lăcătuşi şi în Austria sunt posturi disponibile

Profitul trimestrial al Daimler AG a scăzut cu 30%, din cauza tarifelor vamale impuse de SUA şi China, grupul auto german avertizând că declinul va continua, deoarece noile proceduri mai stricte de testare a

Tom Enders, şeful Airbus, a încercat să clarifice recentele comentarii privind consolidarea pe piaţa europeană a avioanelor militare, declarând că nu vede în viitorul apropiat o fuziune corporatistă

Donald Trump şi oficialii Uniunii Europene au făcut un pas în spate în războiul comercial, miercuri, fiind hotărâţi să ajungă la o înţelegere pentru zero taxe, zero bariere şi zero subvenţii,

O tânără de 18 ani, proaspăt absolventă de liceu, a fost găsită fără viaţă. în propria locuinţă. Luci Buzilă avea 18 ani şi era o fată plină de viaţă şi fericită. Fata tocmai