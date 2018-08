Igor Dodon nu va trimite o invitaţie oficială la dialog lui Liviu Dragnea. Cum îşi motivează decizia preşedintele Republicii Moldova 25.08.2018

25.08.2018 Igor Dodon nu va trimite o invitaţie oficială la dialog lui Liviu Dragnea. Cum îşi motivează decizia preşedintele Republicii Moldova Igor Dodon încă nu a primit un răspuns la invitaţia sa adresată lui Klaus Iohannis privind posibilitatea ca cei doi şefi de state să aibă o întrevedere bilaterală. Cu toate acestea, preşedintele moldovean afirmă că nu are de gând să



Igor Dodon nu va trimite o invitaţie oficială la dialog lui Liviu Dragnea. Cum îşi motivează decizia preşedintele Republicii Moldova

Igor Dodon încă nu a primit un răspuns la invitaţia sa adresată lui Klaus Iohannis privind posibilitatea ca cei doi şefi de state să aibă o întrevedere bilaterală. Cu toate acestea, preşedintele moldovean afirmă că nu are de gând să propună întâlniri şi altor oficiali români, precum ar fi preşedintelui Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea.

Igor Dodon nu va trimite o invitaţie oficială la dialog lui Liviu Dragnea. Cum îşi motivează decizia preşedintele Republicii Moldova

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

După ani întregi în care şi-au păstrat imaginea intactă, au îndrăznit să facă unele schimbări care le-au transformat complet. Iată ce cântăreţe de muzică populară şi-au schimbat, de-a lungul anilor,

Luna august va fi plină de festivaluri în întreg judeţul Sibiu – de la evenimente gastronomice, la cele de dans şi muzică, precum şi artă oricine care va ajunge în regiune în ultima lună de vară are ocazia să aleagă unde să-şi petreacă

Avioane de vânătoare britanice au fost trimise deasupra Mării Negre pentru interceptarea unui bombardier rus, în apropierea spaţiului aerian NATO. Avioanele Typhoon au decolat de la baza Mihail

Cadavrul lui Daniel Rusu, tânărul alpinist care a murit, la inceputul anului, în munţii Bucegi a fost găsit joi dimineaţă chiar de către fratele

În luna mai a acestui an, în centrul Piteştiului, a început construirea unui bloc cu 10 etaje – apartamente şi spaţii comerciale. Cei care locuiesc în zonă, majoritatea pensionari, s-au trezit pur şi simplu cu şantierul sub nas şi spun că

Termenul limită de depunere a Declaraţiei unice de către persoanele fizice este data de marţi, 31 iulie 2018, cei care nu se încadrează în această limită riscând să fie amendaţi cu până la 500

Forţele Aeriene din România au trimis, miercuri, în Grecia, ţară puternic afectată de incendiile de vegetaţie din ultimele zile, o aeronavă C-27J Spartan, configurată pentru stingerea incendiilor, şi o aeronavă C-130 Hercules, pentru

Dacă pentru cetăţenii lumii civilizate e de neconceput ca destinele unei ţări să fie lăsate în grija submediocrilor şi-a infractorilor, iată că, în România, graţie coaliţiei PSD-ALDE, acest lucru reprezintă firescul, norma, regula,

După mai bine de trei ani de la criza bancară, sistemul financiar al Republicii Moldova continuă să fie supus unui amplu proces de reformă, care înregistrează o extindere nu doar la nivel de bănci, dar şi către alte instituţii nebancare –

Pentru cei nascuti sub semnul Balantei, august inseamna o perioada a faptelor concrete. Adica o revenire cu picioarele pe Pamant din inalturile unde ei au plutit in iulie. Din pacate, orice sarbatoare se termina,

Donald Trump şi oficialii Uniunii Europene au făcut un pas în spate în războiul comercial, miercuri, fiind hotărâţi să ajungă la o înţelegere pentru zero taxe, zero bariere şi zero subvenţii,

Primăria Capitalei urmează să acorde în perioada 2018 - 2019 un număr de 5.000 de eco-vouchere în valoare de câte 9.000 de lei pentru achiziţionarea de autovehicule cu nivel redus de emisii, obiecte

Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene este a fiecărui român şi nu trebuie politizată, a afirmat, joi, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu. "Trebuie să ne

Un reporter CNN a fost exclus de la o conferinţă de presă de la Casa Albă, după ce l-a întrebat pe Donald Trump despre refuzul lui Vladimir Putin de a veni la Washington şi despre înregistrările

Edi Iordănescu nu mai este antrenorul celor de la CFR Cluj. Plecarea a fost anunțată și pe site-ul oficial al clubului. „În urma unui proces de modificare a structurii administrative, clubul

Liderul liberalilor, Ludovic Orban, a declarat joi că PNL şi AEP nu au primit un răspuns, până în prezent, din partea ANAF cu privire la cheltuielile din campania electorală din 2016 şi şi-a exprimat

Avocaţii de la Reff & Asociaţii, membră a reţelei internaţionale Deloitte Legal în România, au asigurat serviciile de consultanţă juridică pentru grupul olandez de construcţii navale Damen în preluarea participaţiilor de la investitorul

Dinamo l-a transferat astăzi pe fundașul dreapta belgian Kino Delorge (20 de ani) de la FC Dordrecht, echipă la care a fost coleg cu Andreas Calcan. Românul în vârstă de 24 de ani, fost jucător la Unversitatea Cluj, i-a făcut o

FCSB va începe sezonul european în Slovenia, la Rudar Velenje, la ora 18:30. Conform infograficului realizat de operatorul digital de pariuri și cazinou Betano, roș-albaștrii au pierdut o singură dată în prima partidă a anului din

Pesta porcină este o boală virală, extrem de contagioasă, care afectează deopotrivă porcii domestici şi pe cei sălbatici Citește mai