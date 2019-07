Igor Boţan: Noua guvernare are temeiuri să nu aibă încredere în instituţiile de drept 22.07.2019

22.07.2019 Igor Boţan: Noua guvernare are temeiuri să nu aibă încredere în instituţiile de drept Actuala guvernare nu are încredere în instituţiile de drept şi de reglementare din Republica Moldova şi are temei pentru aceasta. Opinia a fost exprimată la dezbaterile publice cu tema „Dezoligarhizarea" şi „Decapturarea" statului:



Actuala guvernare nu are încredere în instituţiile de drept şi de reglementare din Republica Moldova şi are temei pentru aceasta. Opinia a fost exprimată la dezbaterile publice cu tema „Dezoligarhizarea” şi „Decapturarea” statului: limitele legalităţii”, ediţia a 113-a din ciclul „Dezvoltarea culturii politice în dezbateri publice”, organizate de Agenţia de presă IPN şi Radio Moldova şi a aparţinut lui expertului Igor Boţan.

