Igor, bărbatul care a scăpat de 4 ori de la moarte! Ruşii au fost prea beţi ca să-l mai execute 08.04.2022

08.04.2022 Igor, bărbatul care a scăpat de 4 ori de la moarte! Ruşii au fost prea beţi ca să-l mai execute Un bărbat și familia lui au povestit prin ce calvar au trecut. În cadrul interviului, Igor, un bărbat care locuiește alături de soție și copii în Cernihiv, a făcut dezvăluiri tulburătoare despre modul în care […] The post Igor,



Igor, bărbatul care a scăpat de 4 ori de la moarte! Ruşii au fost prea beţi ca să-l mai execute

Un bărbat și familia lui au povestit prin ce calvar au trecut. În cadrul interviului, Igor, un bărbat care locuiește alături de soție și copii în Cernihiv, a făcut dezvăluiri tulburătoare despre modul în care […] The post Igor, bărbatul care a scăpat de 4 ori de la moarte! Ruşii au fost prea beţi ca să-l mai execute appeared first on Cancan.

Igor, bărbatul care a scăpat de 4 ori de la moarte! Ruşii au fost prea beţi ca să-l mai execute

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Miniștrii Sănătății, Culturii, Internelor și Agriculturii au răspuns provocării lansate de premierul Florin Cîţu și au postat pe Facebook câte un videoclip în care explică ce reprezintă pentru ei

Nicolae Stanciu, 28 de ani, a fost recompensat cu două premii după sezonul reușit la Slavia Praga. Românul a făcut dubla titlu-Cupă și a fost desemnat de liga cehă cel mai bun jucător străin și cel mai bun jucător în viziunea

Profitul net la nivelul sistemului bancar românesc a ajuns la sfârşitul primului trimestru (T1) din 2021 la aproximativ 1,89 mld. lei, în creştere cu 15% faţă de câştigul raportat pentru T1/2020, în ciuda pandemiei de COVID-19, iar activele au

Guvernul american impune sancţiuni punitive Belarusului şi regimului preşedintelui belarus Aleksandr Lukaşenko, primit de către omologul său rus Vladimir Putin în plin scandal internaţional cauzat de deturnarea duminică a unui avion european de

Câteva ore ne mai despart de una dintre cele mai așteptate premiere ale Naționalului timișorean din ultimul timp: Zorba Grecul de Nikos Kazantzakis, piesă originală de Hristo Boicev. Vineri, 28 mai și

Miniştrii de externe din statele membre G7 au condamnat joi, „cu cea mai mare fermitate”, arestarea de către Belarus a jurnalistului Roman Protasevici şi a partenerei sale şi au cerut eliberarea imediată şi necondiţionată a tuturor

În Germania au apărut primele certificate de vaccinare anti-COVID-19 falsificate şi se estimează că numărul lor va creşte, relatează sâmbătă

CFR Cluj negociază cu antrenorul Costel Gâlcă (49 de ani), pe care-l consideră omul potrivit pentru a duce proiectul la următorul nivel. CFR Cluj, campioana României în ultimele 4 sezoane, se află în căutare de antrenor după ce Edi Iordănescu

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, susţine că până la sfârşitului anului vor fi conectate toate casele de marcat la sistemul informatic al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), acest pas fiind foarte important pentru

Este vorba despre unul dintre cele mai prestigioase proiecte europene de cercetare şi inovare. Va fi format un nucleu de cercetători ieşeni care vor fi conduşi, în urma unei licitaţii internaţionale, de către cercetători din spaţiul Uniunii

Vaccinul conţine viaţă şi normalitate şi energia planurilor făcute împreună, lucrurile simple care ne conectează la ceilalţi şi revenirea la normal care ne-a lipsit atât de mult în lunile de pandemie,

Noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, duminică, 30 mai! Asta după ce la tragerile loto de joi, 27 mai, Loteria Română a acordat peste 20.150 de câștiguri în […] The post Rezultate Loto 6 din 49. Numerele

Un nou centru de vaccinare drive-thru va fi deschis în Capitală! Bucureștenii din sectorul 5 se vor putea imuniza direct din mașină. Zilnic, doctorii de aici pot vaccina aproximativ o mie de

Zeci de mii de sloveni s-au adunat vineri seară în centrul capitalei ţării. Prim-ministrului conservator, 62 de ani, confruntat miercuri cu o moţiune de cenzură, este acuzat de practici anti-democratice.

♦ În munca de la distanţă, liderii s-au confruntat cu provocări precum coordanarea echipelor, motivarea angajaţilor sau modalităţile în care să păstreze un echilibru între muncă şi viaţa

Un număr de 13.756 persoane s-au vaccinat până duminică dimineaţa, la ora 7,55, în cadrul Maratonului Vaccinării Bucureşti, ediţia a doua, organizat de UMF Carol Davila în centrele de la Sala Palatului

Aproape 6.000 de copii au fost daţi dispăruţi anul trecut după ce au fugit de acasă din cauza conflictelor repetate din familie, în urma abuzurilor fizice şi emoţionale sau pentru a protesta după ce părinţii au plecat la muncă în

Secretarul de stat, Raed Arafat a explicat, într-o conferință de presă, cum se va desfășura verificarea dovezii de vaccinare la persoanele care participă la evenimente private sau publice. Potrivit hotărârii de Guvern prin care au […] The

Manchester City și Chelsea se vor întâlni în această seară, de la ora 22:00. în finala UEFA Champions League, disputată la

Din 3 iunie va fi introdus sistemul de acces pe bază de card nominal pentru toţi angajaţii care lucrează în Primăria Capitalei a anunţat luni primarul general Nicuşor Dan. El precizează că „uşa mare a Primăriei este deschisă tuturor, atât