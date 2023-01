IDEMIA ROMÅNIA, subsidiara locală a liderului francez care oferă soluţii software de identificare biometrică cu acelaşi nume, caută 30 de specialişti IT, care să lucreze în biroul din Bucureşti sau de la distanţă 18.01.2023

18.01.2023 IDEMIA ROMÅNIA, subsidiara locală a liderului francez care oferă soluţii software de identificare biometrică cu acelaşi nume, caută 30 de specialişti IT, care să lucreze în biroul din Bucureşti sau de la distanţă IDEMIA ROMÅNIA, subsidiara locală a companiei franceze cu acelaşi nume, lider global în identitate augmentată, caută să recruteze peste 30 de spe­cia­lişti IT care să ocupe diverse roluri, precum senior integration and qualification engineer,



IDEMIA ROMÅNIA, subsidiara locală a liderului francez care oferă soluţii software de identificare biometrică cu acelaşi nume, caută 30 de specialişti IT, care să lucreze în biroul din Bucureşti sau de la distanţă

IDEMIA ROMÅNIA, subsidiara locală a companiei franceze cu acelaşi nume, lider global în identitate augmentată, caută să recruteze peste 30 de spe­cia­lişti IT care să ocupe diverse roluri, precum senior integration and qualification engineer, software quality manager, senior IT deployment engineer, integration & qualification engineer, deployment engineer, L1 support engineer, senior Java software developer sau IT security officer, conform informaţiilor pu­blicate de repre­zent­an­ţii companiei pe site-ul propriu. La finalul anului 2021, compania înregistra un număr de peste 220 de angajaţi, arată ultimele date publice.

IDEMIA ROMÅNIA, subsidiara locală a liderului francez care oferă soluţii software de identificare biometrică cu acelaşi nume, caută 30 de specialişti IT, care să lucreze în biroul din Bucureşti sau de la distanţă

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Teodora Coman este opusul dascălului tradiţional. Ea şi-a adaptat limbajul şi stilul de predare nevoilor elevilor săi, creând un univers special, unde lecţiile se învaţă cu ajutorul

Compania olandeză KLM a anunțat sâmbătă că nu va mai opera niciun zbor spre Ucraina pe termen nelimitat, de teama unei invazii rusești, relatează publicația independentă The Moscow Times. „Următorul zbor către capitala Kiev este

Ultimul bilanț arată că au fost înregistrate 18.751 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2. 2.141 dintre cazurile noi sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai […] The post Coronavirus

Cadavrul unui bărbat a fost descoperitm sâmbătă, la maul mării, în stațiunea Eforie Nord, informează Poliția

Realitateadinpnl.net. Invitat: Mario De

Jucătoarea română de tenis Alexandra Ignatik (WTA 198) s-a calificat sâmbătă dimineața în finala turneului ITF W25 Sharm ElSheikh 2, din Egipt, învingând în semifinală, pe jucătoarea maghiară Timea Babos (WTA

Simona Halep (30 ani, 22 WTA) va debuta luni la turneul din Dubai, împotriva lui Alison Riske (31 ani, 55 WTA). Duelul va fi Live pe GSP.ro și în direct la TV pe Digi Sport. ​​Organizatorii turneului de la Dubai, competiție de categorie WTA 500,

Accidentul rutier s-a produs în după-amiaza zilei de duminică, 13 februarie, pe DJ222, la ieşirea din municipiul Tulcea către localitatea Agighiol. Doi adulţi şi un minor au

Noua ediţie a Business MAGAZIN are ca material principal un interviu cu Paul Drăgan, CEO McDonald’s în România, şi propune o analiză despre domeniile din care ar putea apărea următorii

România a ajuns, ieri, 13 februarie, la 2.562.315 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. La ultimul bilanț, cel de duminică, au fost raportate 11.967 de noi îmbolnăviri în ultumele 24 de ore. La ora 11:00, Grupul de Comunicare

Joe Biden le-a spus liderilor europeni că Vladimir Putin a decis să invadeze Ucraina. Atacul ar putea avea loc în câteva zile, transmite The

Dr. Dre, Snopp Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar și 50 Cent au creat un spectacol de zile mari în pauza Superbowl LVI, câștigat de Los Angeles Rams, 23-20 cu Cincinnati Bengals. Show-ul din pauza finalei NFL, disputate pe SoFi

Ministerul Mediului a propus mai multe modificări la Programul Rabla pentru electrocasnice, iar una din cele mai importante schimbări este că sunt eliminate televizoarele. De asemenea, perioada de utilizare a voucherelor a fost redusă de la 15 zile

Ucraina a sfătuit companiile aeriene să evite să zboare deasupra apelor deschise ale Mării Negre de luni până sâmbătă, din cauza exerciţiilor navale ruseşti care au loc

Dominaţia Marii Britanii asupra arhipelagului Chagos a fost contestată oficial, luni, după ce ambasadorul Mauritian la ONU, Jagdish Koonjul, a ridicat drapelul ţării sale, pe una din insulele şi a cântat imnul nţional, în cadrul unei

Tragedia a avut loc în sudul Franţei, în localitatea Saint-Laurent-de-la-Salanque. Printre victime se numără şi doi

Bursele europene înregistrează scăderi semnificative din cauza îngrijorărilor privind un atac al Rusiei asupra

Cătălin Drulă, președintele interimar al USR, a declarat pentru RFI că un posibil congres al partidului ar putea avea loc anul acesta în iunie sau octombrie. Șeful USR a declarat pentru RFI că evenimentul va fi organizat în momentul în care

În ultimelele 24 de ore, un tânăr de 29 de ani, din judeţul Ilfov, a pierdut lupta cu COVID-19. Acesta era nevaccinat şi prezenta

Infecţiile asociate asistenţei medicale sunt încă subraportate în România, a declarat, marţi, la o conferinţă de specialitate, ministrul sănătăţii, Alexandru Rafila, potrivit Agerpres. Acesta a explicat că este important să fie cunoscută