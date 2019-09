Idea Bank România a raportat un profit de 3 mil. lei la S1/2019, în scădere cu 17,2%, la venituri de 50 mil. lei, plus 8,7% 30.09.2019

30.09.2019 Idea Bank România a raportat un profit de 3 mil. lei la S1/2019, în scădere cu 17,2%, la venituri de 50 mil. lei, plus 8,7% Idea Bank România, care are o cotă de piaţă de 0,48%, a încheiat S1/2019 cu un profit net de 3 mil. lei, în scădere cu 17,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, în contextul unor venituri operaţionale de 49,97 mil. lei, în



Idea Bank România a raportat un profit de 3 mil. lei la S1/2019, în scădere cu 17,2%, la venituri de 50 mil. lei, plus 8,7%

Idea Bank România, care are o cotă de piaţă de 0,48%, a încheiat S1/2019 cu un profit net de 3 mil. lei, în scădere cu 17,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, în contextul unor venituri operaţionale de 49,97 mil. lei, în creştere cu 8,7%, potrivit raportului semestrial.

Idea Bank România a raportat un profit de 3 mil. lei la S1/2019, în scădere cu 17,2%, la venituri de 50 mil. lei, plus 8,7%

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Subiectul mutării Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim trebuie discutat în Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT), a declarat, luni, liderul PSD, Liviu Dragnea, preşedinte al

Juriul Acceleratorului BCR-InnovX a selectat 10 companii care vor participa la Bootcamp-ul programului în perioada 25 martie – 14 iunie, prima etapă fiind dedicată start-up-urilor, cu cifră de afaceri între 100.000 de euro şi 1 milion de euro,

Consiliul de Administraţie al companiei Romgaz a avizat astăzi distribuirea unui dividend brut de 4,17 lei/ acţiune, din care 3,15 lei aferent profitului anului 2018, 0,08 lei aferent rezultatului reportat şi 0,94 lei conform OUG nr.114/2018, nivelul

Bogdan Ion, country managing partner la EY România, COO Central, Eastern and Southeastern Europe & Central Asia: „Două din cinci firme intenţionează ca până în 2020 să angajeze mai mulţi contractori. Dacă e să mă refer la acele firme care

In cazul in care urmeaza sa ajungi in Bucuresti, fie in scop de serviciu, fie pentru a vizita orasul pentru cateva zile, conteaza mult alegerea locului in care vei sta. Iar cazarea in regim hotelier Bucuresti reprezinta o alegere avantajoasa din multiple

Social-democraţii au validat, luni, lista candidaţilor la alegerile europarlamentare, cu câteva zile înainte de finalizarea procedurii de înregistrare a listelor la Biroul Electoral Central. Lista este deschisă de Rovana Plub, urmată de jurnalista

Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Maja Kocijancic, a fost invitată, luni, de jurnalişti să comenteze afirmaţiile premierului român Viorica Dăncilă despre mutarea ambasadei României din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. ''Nu sunt prea

eMAG a dat startul promotiei Blue Week, promotie ce reduce preturile cu pana la 40% pentru mai multe produse electrocasnice fabricate sub brandul Samsung. Citește mai

Șeful PSD, Liviu Dragnea, a afirmat că este o problemă cu modul în care se face nimirea procurorului european. Citește mai

În urma analizelor ce care le-a făcut un profesor din Iaşi la apa care curge pe pârâul termal Peţea di Oradea s-au constatat existenţa de dioxid de azot, fosfaţi, amoniu şi cianuri. Probele de apă au fost trimise de o orădeancă, Brînduşa

Într-un comunicat de presă în care a anuţat convocările pentru meciul cu Fraţa din semifinalele Fed Cup, căpitanul nejucător al echipei noastre, Florin Segărceanu, a ţinut să elimine orice speculaţii care ar putea afecta crucialul meci de

Pentru a-şi păstra controlul asupra Istanbulului după alegerile municipale din 31 martie, preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a trimis la luptă pe fostul său premier Binali Yildirim. Scrutinul se anunţă foarte

Cele mai importante evenimente de pet grooming se desfăşoară la PetExpo 2019, la Romexpo. Experţii în tunsul animalelor vor fi prezenţi la

Judecătorii de la Tribunalul Prahova au prelungit luni, 25 martie, interdicţia privind lichidarea SC Asesoft International SA şi SC Teamnet International SA, despre care procurorii DNA susţin că ar fi controlate de fostul deputat Sebastian Ghiţă

În ciuda promisiunii Vioricăi Dăncilă de la AIPAC, de sâmbătă, preşedintele român Klaus Iohannis are ultimul cuvânt în ceea ce priveşte mutarea ambasadei României la Ierusalim şi acesta nu a avut reţineri în a-şi exprima opoziţia faţă

Pompierii s-au luptat timp de mai multe ore pentru a lichida incendiul izbucnit la un service auto din Galaţi, care s-a extins şi la o locuinţă din vecinătate, unde a mistuit 250 de metri pătraţi de

Un bărbat a murit după ce s-a aruncat în faţa unui tren Interregio. Tragedia s-a petrecut în apropiere de Haţeg, pe magistrala Petroşani –

Un poliţist a fost filmat în timp ce se distra în trafic, dansând pe motocicletă, în apropiere de Piaţa Constituţiei din Bucureşti. Imaginile au ajuns şi la Ministerul Afacerilor

Deşi momentan acesta este doar un experiment, scopul final al cercetătorilor este de a putea ”produce în masă” câini pentru poliţia din

Palatul Tinerimea Română va găzdui marţi, 26 martie 2019, de la ora 18:00, o Seară de muzică franceză susţinută de O.R.T. Chamber Ensemble. Inedita formaţie este compusă din Adriana Cîlţea –