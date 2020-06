Ibuprofenul folosit ca tratament împotriva coronavirusului! Marea Britanie testează deja 03.06.2020

03.06.2020 Ibuprofenul folosit ca tratament împotriva coronavirusului! Marea Britanie testează deja Oamenii de știință din Marea Britanie testează tratamentul cu ibuprofen pentru a combate noul coronavirus. Echipa de medici de la London’s Guy’s, Spitalul St. Thomas și Kings College din Londra sunt de părere că proprietățiile



Ibuprofenul folosit ca tratament împotriva coronavirusului! Marea Britanie testează deja

Oamenii de știință din Marea Britanie testează tratamentul cu ibuprofen pentru a combate noul coronavirus. Echipa de medici de la London’s Guy’s, Spitalul St. Thomas și Kings College din Londra sunt de părere că proprietățiile anti-inflamatorii ale ibuprofenului ar putea ajuta pacienții cu probleme respiratorii. Aceștia speră ca medicamenul poate preveni nevoia de ventilatoare, informează BBC. Pe durata studiului, […] The post Ibuprofenul folosit ca tratament împotriva coronavirusului! Marea Britanie testează deja appeared first on Cancan.ro.

Ibuprofenul folosit ca tratament împotriva coronavirusului! Marea Britanie testează deja

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Lucrările pe Autostrada Soarelui sunt în toi. Poliţiştii recomandă şoferilor prudenţă sporită la volan, reducerea vitezei în zona lucrărilor şi respectarea indicaţiilor semnalizărilor

Compania de dezvoltare imobiliară Element Industrial, controlată de Ionuţ Dumitrescu şi Muler Onofrei, anunţă investiţii de 35 mil. euro într-un parc logistic de 60.000 metri pătraţi în Craiova, în apropierea fabricii Ford şi a centurii de

Papa Francisc se va afla în România, timp de trei zile, iar această vizită istorică este pusă la punct până în cele mai mici detalii. Suveranul Pontiv va ajunge în România pe data de 31 mai și va rămâne până pe data de 2 iunie, ora 17:30.

A fost prăpăd în Calafat, marți după-amiază. Timp de 10 minute, a căzut grindină de mărimea oului de porumbel, care a distrus culturile. (VEZI ȘI: DEZASTRU ÎN JUDEȚUL SĂLAJ! AU FOST CĂDERI DE GRINDINĂ CÂT O MINGE DE PING-PONG) O ploaie

Elevii olimpici au susţinut ieri prima probă scrisă la Bacalaureat, cea la Limba şi Literatura Română. Subiectele au fost accesibile şi note mari se pot lua cu uşurinţă, dacă elevii au învăţat, consideră

Afacerea Pepinierele Fundulea a pornit în anul 2007, când Gabriel Achim, de profesie inginer agronom, a in­vestit peste 60.000 de lei într-o cultură de 3.000 de metri pătraţi cu zmeură. După mai bine de un deceniu de acti­vi­tate,

Fashion-editorul Iulia Albu a fost impresionată de una dintre aparițiile pe care Andra le-a avut la un recent concert al său. Cunoscută pentru faptul că este foarte critică atunci când vine vorba de aparițiile publice ale vedetelor din

Teodora Ivan (18 ani), elevă în clasa a XII-a la un liceu de prestigiu din Ploieşti şi fiică de preot, a fost trimisă în judecată sub acuzaţia de loviri şi alte violenţe. Fata a fost arestată în februarie pentru tentativă de omor. Tânăra

Graba, ritmul alert al vieții și lipsa informațiilor corecte ne-au creat o sumă de proaste obiceiuri alimentare. Printre acestea se află pe primul loc consumul de produse ultraprocesate, obicei care a generat o adevărată epidemie de obezitate în

Răspunzând unei întrebări privind situaţia politică după alegerile europarlamentare, ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a dat asigurări, astăzi, că proiectele începute la Ministerul Sănătăţii vor

Fostul pivot al echipei noastre îşi va dedica timpul familiei şi speră să aibă parte de cel mai frumos ”trofeu”: un

Un poliţist din cadrul Postului de Poliţie Muntenii de Sus, județul Vaslui, a fost accidentat, în mod intenţionat, de un şofer pe care îl oprise în trafic. Incidentul a avut loc, astăzi, pe Drumul Național 24 (DN24). Conducătorul auto a

Agricost din Brăila, Intercereal din Ialomiţa şi Maria Trading din Călăraşi au fost cei mai mari be­neficiari ai subvenţiilor în cam­pania 2018, arată datele de la Agenţia de Plăţi şi Inter­venţie pentru Agri­cultură (APIA). Datele

Piaţa modei din România este considerată de consultanţii şi de executivii din industrie ca fiind pu­ternic competitivă, cu un număr de branduri – preponderent străine, dar şi locale – similar cu cel de pe pieţe mai dezvoltate eco­no­mic

Fundașul Claudiu Belu (25 de ani) a semnat cu FCSB după despărțirea de Astra și vine la București alături de frumoasa lui iubită, Diana Zorkot, care e fiica unui milionar libanez. Claudiu și Diana (22 de ani) sunt împreună de

Brigitte și Florin Pastramă au apărut pentru prima dată în public în calitate de soț și soție. În urmă cu două zile, cei doi au spus un „da” hotărât la Starea Civilă, iar în această seară au mers împreună la un eveniment monden.

Indicele S&P 500 a deschis şedinţa de miercuri la minimul ultimelor două luni, respectiv 2.785,62 de

Marius Marica, directorul de mar­keting al Timac Agro a precizat, miercuri, la conferinţa Mediafax „Smartagriculture“ că fermierii trebuie să producă tot mai mult, dar pe aceeaşi suprafaţă, menţionând importanţa inovaţiei în ceea ce

Un tânăr în vârstă de 19 ani din Bolivia și-a pus perucă și s-a costumat în femeie pentru a merge la un examen în locul iubitei lui. Tânărul pe nume Bryan, student la Ingineria Sistemelor, s-a prezentat la examenul de admitere la

Carmen Dan, fosta secretară pusă de Liviu Dragnea la șefia MAI, nu se dă dusă ușor de la conducerea Internelor, deși președintele Iohannis i-a cerut în mod explicit demiterea "imediată", iar o parte din baronii PSD au