Iarba nu va fi doar pe teren! Decizie istorică înainte de startul Mondialului: fanii pot intra cu droguri pe stadion :O 01.03.2018

01.03.2018 Iarba nu va fi doar pe teren! Decizie istorică înainte de startul Mondialului: fanii pot intra cu droguri pe stadion :O Organizatorii Mondialului din Rusia sunt pe cale să ia o decizie fără precedent înainte de turneul final: marijuana, cocaina și alte droguri ar urma să fie permise la CM 2018! Conform presei de la Moscova, suporterii care vor asista la



Iarba nu va fi doar pe teren! Decizie istorică înainte de startul Mondialului: fanii pot intra cu droguri pe stadion :O

Organizatorii Mondialului din Rusia sunt pe cale să ia o decizie fără precedent înainte de turneul final: marijuana, cocaina și alte droguri ar urma să fie permise la CM 2018! Conform presei de la Moscova, suporterii care vor asista la partidele de la Mondialul din Rusia vor putea intra în arene cu marijuana, cocaină sau heroină, anunță The Moscow Times. ...

Iarba nu va fi doar pe teren! Decizie istorică înainte de startul Mondialului: fanii pot intra cu droguri pe stadion :O

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Doi elevi, în vârstă de 15 ani, au fost împuşcaţi joi într-o sală de clasă la Sal Castro Middle School, la Los Angeles, iar o elevă în vârstă de 12 ani a fost reţinută ca suspectă, au

PSD a răsplătit partidele care au votat Guvernul Dăncilă cu funcţii parlamentare care asigură confort şi un salariu mai mare. În schimb, PMP n-a primit niciun loc în conducerea Camerei Deputaţilor, deşi are mai mulţi aleşi decât ALDE,

Înainte de destrămarea uniunii Austro-Ungare, în cele două ţări care alcătuiau imperiul existau mai multe fabrici de

Unele animale pot dormi între 12 şi chiar şi 22 de ore pe zi. Dacă unele sunt foarte active atunci când se trezesc, altele renunţă la somn doar ca să

Ediţia de anul acesta a Australian Open a fost una aniversară, ea consemnând cifre rotunde în istoria Grand Slamului de la

Dupa o cariera de 34 de ani, subsecretarul de stat pentru afaceri politice Tom Shannon a demisionat din Departamentul de Stat americani. Numărul trei în ierarhia instituţiei, el era diplomatul de carieră cu cea

Apartamentele vechi cu trei camere din Bucureşti au avut anul trecut un preţ mediu de 83.400 de euro, în creştere cu 6% faţă de media anului 2016, de 78.700 de euro, potrivit inde­xului imobiliar al ZF, realizat în cola­borare cu firma de

Aproximativ 30.000 de metri pătraţi de spaţii de birouri funcţionează în Bucureşti ca huburi, adică zone de co-working, în care se lucrează în spaţiu deschis, create ca alternativă la birourile

♦ Primul loc a fost ocupat de bursa de la Atena, cu o creştere de aproape 10%. Valoarea medie zilnică de tranzacţionare a fost de 48,5 milioane de lei în ianuarie, uşor peste nivelul din

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,

Fidel Castro Diaz-Ballart, fiul cel mare al lui Fidel Castro, s-a sinucis la vârsta de 68 de ani, scrie presa din Cuba, citată de Reuters și AFP. Știrea a fost publicată inclusiv de oficiosul guvernamental Granma. Fidel Castro Diaz-Ballart a fost

Simona Halep a petrecut cel mai mult timp pe „hard”-ul de la Mebourne - 14 ore și 20 de minute de joc - dintre toate jucătoarele prezente la Australian Open 2018. Finala cu daneza Wozniacki s-a desfășurat în condiții insuportabile, din cauza

O femeie a fost lovită de tramvai pe Şoseaua Pantelimon din Capitală, vineri dimineaţă, anunţă ISU Bucureşti - Ilfov. Femeia, prinsă sub vehicul, a fost scoasă decedată de echipele de

În institut a fost demarată o anchetă epidemiologică după ce trei bolnavi au fost diagnosticaţi cu gripă de tip

Bijuteriile au fost furate de acesta la sfârşitul lunii august 2017, dintr-o locuinţă aflată pe raza municipiului

Elevii şi prescolarii intră vineri în vacanţă, cursrurile urmând să fie reluate pe 12 februarie, când va începe semestrul al doilea. Tot în 12 februarie, elevii de clasa a XII-a încep probele orale pentru prima sesiune a

România a împrumutat 2 miliarde de euro de pe pieţele internaţionale prin intermediul a două noi emisiuni de obligaţiuni, pe 12 şi 20 de ani, scrie profit.ro. Potrivit publicaţiei, interesul investitorilor a fost semnificativ, cu subscrieri de

Toţi cei 955 de muncitori captivi într-o mină de aur din Africa de Sud în urma unei pene de curent au fost aduşi în siguranţă la suprafaţă, conform

Fostul international argentinian Diego Maradona nu a primit viză pentru SUA deoarece l-a insultat pe preşedintele american Donald Trump în timpul unui interviu la o televiziune din Venezuela, relatează Le

Oamenii de stiinta anunta o posibila rasturnare a polilor magnetici ai Pamantului, vorbind cu ingrijorare despre dezastrele declansate de acest fenomen, scrie Daily Mail. Geofizicianul american