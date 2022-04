Iancu Sterp se antrenează în Dubai, pentru super-gala de MMA! 19.04.2022

19.04.2022 Iancu Sterp se antrenează în Dubai, pentru super-gala de MMA! Fratele lui Culiță Sterp pare extrem de hotărât să facă o ”figură bună” și anul acesta în cușca de MMA. Iancu Sterp a plecat în Dubai, pentru a se antrena cu profesioniștii pentru super-gala RXF […] The post Iancu Sterp se



Iancu Sterp se antrenează în Dubai, pentru super-gala de MMA!

Fratele lui Culiță Sterp pare extrem de hotărât să facă o ”figură bună” și anul acesta în cușca de MMA. Iancu Sterp a plecat în Dubai, pentru a se antrena cu profesioniștii pentru super-gala RXF […] The post Iancu Sterp se antrenează în Dubai, pentru super-gala de MMA! appeared first on Cancan.

Iancu Sterp se antrenează în Dubai, pentru super-gala de MMA!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Vicepremierul Dan Barna a anunțat, astăzi, că primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, are susținerea USR PLUS în scandalul

Edi Iordănescu, 42 de ani, ultima dată la CFR Cluj, ar fi intrat pe lista lui Brest, Ligue 1. De-a lungul carierei, Iordănescu le-a pregătit pe FCSB, Vaslui (interimar), Fortuna Brazi, Târgu Mureș, Pandurii, CSKA Sofia, Astra, Gaz Metan și CFR

În România, la ora actuală, vârsta de pensionare pentru bărbați este 65 de ani, iar în cazul femeilor este 61. Iată ce spune ministrul Muncii, Raluca Turcan, despre creșterea vârstei de pensionare. Se va întâmpla […] The post Creşte

Azomureş, unul dintre principalii producători de îngrăşăminte minerale pentru agricultură, are în derulare proiecte de investiţii în vederea creşterii eficienţei

Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV), a transmis, miercuri, că 45.873 de persoane au fost vaccinate anti-COVID în ultimele 24 de ore. Numărul este în scădere creștere față de marți,

Produsul Intern Brut al României a crescut cu 2,8% în primul trimestru al anului, faţă de trimestrul IV din 2020, la 284,971 miliarde lei, arată datele provizorii publicate de Institutul Naţional de Statistică

Actorul american cu origini germane David Hasselhoff, protagonistul serialului TV ”Baywatch”, îi încurajează pe nemți să se vaccineze împotriva Covid, relatează Agerpres, care citează Reuters. Hasselhoff apare într-un videoclip

Activitatea târgurilor, bâlciurilor şi talciocurilor (în categoria cărora se înscriu şi pieţele de vechituri) este în continuare suspendată la nivel naţional, conform Hotărârii de Guvern nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă,

China se pregăteşte să vaccineze împotriva covid-19 copiii - începând de la vârsta de trei ani -, anunţă marţi laboratorul farmaceutic chinez Sinovac, şi să devină astfel prima ţară din lume care vaccinează copii atât de

Sponsorizarea este considerată un act de responsabilitate socială, iar ea este definită de lege ca fiind actul juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra

Cristina Coarnă, judecătoarea din Brăila care a eliberat din arest un bărbat acuzat că a sechestrat și violat o minoră, se întoarce în magistratură. Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât să o repună în funcție, iar decizia

Compania Emerson SRL, parte a concernului american Emerson cu vânzări globale de 16,8 mld. dolari, a raportat pentru anul 2020 o cifră de afaceri de aproximativ 961,8 mil. lei (199,5 mil. euro), în uşoară creştere faţă de anul anterior, când

Italia deschide vineri Euro chiar la Roma într-un moment exaltant, după opt victorii la rând, cu un golaveraj 25-0 în această perioadă. Primul meci, împotriva Turciei lui Burak Yilmaz. Euro e gata de start. Și Italia, la fel. Acasă, pe

Loredana Groza a împlinit 51 de ani şi a ales să marcheze acest moment printr-un mesaj neaşteptat, transmis fanilor ei, în care a dezvăluit că „niciodată nu se plictiseşte de viaţă”. Aceasta s-a semnat la finalul mesajului „Lori din

Dinu Bumbăcea (foto dreapta) va prelua conducerea PricewaterhouseCoopers (PwC) România, la 1 iulie 2021, după ce Ionuţ Simion (foto stânga) a condus compania de servicii de consultanţă şi audit timp de 6

ITM a declanșat un control de amploare la sediul central al companiei ROMPREST, după dezvăluirile exclusive făcute la Realitatea PLUS, în emisiunea Culisele statului paralel, de o fostă angajată care a mărturisit cum firma care ar trebui să

Lille, campioana Franței, ar fi oferit 12 milioane de euro pentru Dennis Man (22 de ani), dar Parma nu vrea să renunțe la fotbalistul român. Miercuri, Gigi Becali, patronul de la FCSB, a declarat la DigiSport că Parma a primit o ofertă de 12

Coronavirus România, 11 iunie 2021. 20 decese s-au înregistrat în ultimele 24 de ore, potrivit Grupului de Comunicare Strategică. Până astăzi, 31.681 de persoane infectate cu coronavirus au murit. În intervalul 10.06.2021 (10:00) – 11.06.2021

Grindina a provocat pagube uriașe în orașul Horezu din judeţul Vâlcea, iar pompierii au intervenit cu lopeţile pentru a înlătura de pe străzi gheaţa care măsura și jumătate de metru, scrie ziarul local Vocea Vâlcii. Judeţul Vâlcea se

Un număr de 61.800 doze de vaccin Janssen vor ajunge joi la Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino", informează Comitetul naţional de coordonare a activităţilor privind vaccinarea împotriva