I-au spart casa lui Tzancă Uraganu! CANCAN.RO a aflat ce pagubă de multe zeci de mii de euro a suferit manelistul 25.09.2022

25.09.2022 I-au spart casa lui Tzancă Uraganu! CANCAN.RO a aflat ce pagubă de multe zeci de mii de euro a suferit manelistul Probleme serioase pentru Tzancă Uraganu! Locuința acestuia din zona Pipera a fost spartă de hoți! Manelistul a fost lăsat fără 80.000 de euro, dar și fără unul dintre ceasurile sale. CANCAN.RO vă prezintă imaginile și […] The post I-au



I-au spart casa lui Tzancă Uraganu! CANCAN.RO a aflat ce pagubă de multe zeci de mii de euro a suferit manelistul

Probleme serioase pentru Tzancă Uraganu! Locuința acestuia din zona Pipera a fost spartă de hoți! Manelistul a fost lăsat fără 80.000 de euro, dar și fără unul dintre ceasurile sale. CANCAN.RO vă prezintă imaginile și […] The post I-au spart casa lui Tzancă Uraganu! CANCAN.RO a aflat ce pagubă de multe zeci de mii de euro a suferit manelistul appeared first on Cancan.

I-au spart casa lui Tzancă Uraganu! CANCAN.RO a aflat ce pagubă de multe zeci de mii de euro a suferit manelistul

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Reprezentanţii CNCAV au anunţat faptul că aproape 151.000 de persoane s-au vaccinat în ultimele 24 de ore. Dintre aceştia, peste 111.000 au făcut prima doză. Astfel, din cele 150.935 de persoane vaccinate în ultimele 24 […] The post

Walter Zenga, 61 de ani, pare să-și fi revenit după divorțul de Raluca Rebedea. Fostul antrenor din Liga 1 are acum o relație cu Michela Motoc, fostă Mihaela Moțoc, un fotomodel în vârstă de 31 de ani, originară din România. Deși

Horoscopul zilei de 28 octombrie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Săgetător cuceresc pe cei din jur prin cuvintele și înțelepciunea de care dau dovadă. Cei

Jucătoarea de tenis Simona Halep (18 WTA) a declarat, miercuri seara, într-o conferinţă de presă online susţinută după ce a învins-o pe Gabriela Ruse cu 6-1, 6-2, în prima rundă a turneului

Ronald Koeman, 58 de ani, a fost demis de Barcelona după eșecul cu Rayo Vallecano, scor 0-1, iar locul pe banca tehnică ar urma să fie luat de Xavi Hernandez (41 de ani), una dintre legendele clubului. Potrivit spaniolilor de la Mundo Deportivo, este

FC Argeș s-a calificat în sferturile Cupei României după ce a învins-o cu 2-1 de Dinamo, într-un meci decis pe

Nu rata cele mai importante ponturi din fotbalul internațional, numai pe GSP.RO, la Meciul

Cu 15% s-au depreciat acţiunile producătorului de materiale de construcţii TeraPlast Bistriţa în primele trei şedinţe de la publicarea rezultatelor pe nouă luni din 2021, respectiv 26, 27 şi 28 octombrie, de la un preţ de 1,28 lei la 1,1 lei,

La Transylvania Open (25-31 octombrie), dialogurile purtate cu puştoaica de 18 de ani, la finalul partidelor, au devenit la fel de aşteptate ca meciurile pe care le joacă în cadrul

România a pierdut în ultimii zece ani circa 15.000 de jucători de tenis din evidenţele Federaţiei Române de Tenis (FRT), conform informaţiilor furnizate de către Ministerul Tineretului şi Sportului în

Un număr de 12.698 de doze de vaccin anti-HPV din cele 40.000 achiziţionate în anul 2021 de către Ministerul Sănătăţii au fost utilizate până la sfârşitul lunii septembrie, a informat, vineri,

OMS Europa cere țărilor din regiune să rămână ferme pe poziție și să nu închidă școlile! Biroul regional pentru Europa al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii a avertizat guvernele din această regiune şi le-a cerut să […] The post

Superbele peisaje de toamnă, cu arbori ale căror frunze capătă stranii culori roşii, au o explicaţie ştiinţifică, ele fiind create de o substanţă numită

Unele dintre cele mai frumoase locuri din Grecia pot fi acum admirate la rezoluţie 8K, graţie unei filmări postate recent pe un canal de You

Cancelarul german Angela Merkel, va efectua o ultimă vizită în Franţa, miercuri, pentru a se întâlni cu preşedintele Emmanuel Macron la Beaune, a anunţat vineri guvernul de la Berlin,

Salariul unui ofiţer bancar ajunge, în medie, la 2.700 de lei net, arată datele extrase din platforma Salario, comparatorul de salarii al platformei de recrutare online

O fată de doar trei ani a căzut accidental de la etajul patru al blocului în care locuieşte, la Timişoara. Ea a fost transportată de urgenţă la spital în stare de

Până la final de martie anul viitor, Dubai e miezul lumii, căci găzduieşte – pe o suprafaţă de 4,38 de kilometri pătraţi, construită în timp-record în mijlocul deşertului – o expoziţie mondială menită să rupă gura târgului. Cel mai

Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, vor semna un acord pentru transferul pacienţilor cu forme severe şi grave de COVID-19 în Republica Federală Germania, potrivit unei decizii

Rapid joacă acasă cu FCU Craiova 1948 de la 20:30. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport+. Vezi AICI programul etapei #14! Rapid - FCU Craiova 1948, live de la 20:30 Click AICI pentru