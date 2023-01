I-a ”lipit” pe buze un mini-pupic: În cuplul Bădălău & Bianca, ”intimitatea” durează sub o secundă! 30.01.2023

30.01.2023 I-a ”lipit” pe buze un mini-pupic: În cuplul Bădălău & Bianca, ”intimitatea” durează sub o secundă! Relația dintre Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău nu pare să se destabilizeze. Nici ca urmare a conflictului dintre blondină și Claudia Pătrașcanu, fosta soție a lui Gabi Bădălău, dar nici din cauza problemelor cu legea […] The post



I-a ”lipit” pe buze un mini-pupic: În cuplul Bădălău & Bianca, ”intimitatea” durează sub o secundă!

Relația dintre Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău nu pare să se destabilizeze. Nici ca urmare a conflictului dintre blondină și Claudia Pătrașcanu, fosta soție a lui Gabi Bădălău, dar nici din cauza problemelor cu legea […] The post I-a ”lipit” pe buze un mini-pupic: În cuplul Bădălău & Bianca, ”intimitatea” durează sub o secundă! appeared first on Cancan.

I-a ”lipit” pe buze un mini-pupic: În cuplul Bădălău & Bianca, ”intimitatea” durează sub o secundă!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Poducătorul de cablaje electrice pentru industriile auto, agricolă şi de transport E-Cablaje, controlat de italienii de la Cable Company SPA şi Lobogest SPA, are disponibile în prezent 64 de locuri de muncă pentru fabrica din localitatea Viişoara,

Înainte să moară, Baba Vanga prezis și evenimente legate de anul 2022. Predicțiile sale sunt îngrijorătoare, căci spunea că omenirea se va confrunta cu o nouă pandemie, foamete și război. În anul 2022, oamenii ar […] The post

Imaginea de mai sus conține iluzii optice. Cine ar crede că un simplu desen care prezintă un peisaj rural i-ar pune în dificultate pe oameni. Potrivit statisticilor, doar 1 persoană din 5 poate descoperi greșeala. […] The post Exerciţiul pe

Municipiul Bucureşti se află vineri, pe primul loc în topul negativ al judeţelor cu cele mai multe cazuri noi de infectări cu noul coronavirus. Judeţul Cluj ocupă locul II, iar pe locul al III-lea se află

Cea de-a 45-a ediție a Târgului de Turism al României (TTR) a-nceput ieri, cu prezenţă fizică, după ce toate ofertele au fost prezentate online, în ultimii doi ani, din cauza restricţiilor

Preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko, a declarat, joi, că este posibil ca joi sau vineri să poarte o discuţie cu omologul său rus, Vladimir Putin, cu privire la posibila desfăşurare a sistemelor de apărare Iskander şi S-400 pe

Gradul de neocupare a con­tinuat să crească în Ca­pitală pe final de 2021, potrivit companiei de con­sultanţă imobiliară Fortim, în condiţiile în care ultimii doi ani de pandemie au pus o pre­siune tot mai mare pe piaţa

Rusia a fost suspendată din Consiliul Europei (CoE) din cauza invadării Ucrainei, a anunţat vineri ministrul italian de Externe Luigi Di

Dobânzile oferite de bănci la creditele de consum încep de la 6,45% şi pot ajunge până la 17,49%, în funcţie de opţiunile pe care clienţii le accesează, dar şi a anumitor criterii care ţin de politica băncii şi de bilanţul fiecărei

Gradul de pozitivare pentru testele COVID-19 efectuate în ultimele 24 de ore este de 15,81%, a informat, vineri, Ministerul

Scene groaznice în Brazilia, acolo unde o bombă a explodat în autocarul echipei din Liga a 2-a Bahia, înaintea meciului împotriva celor de la Sampaio Correa. Autocarul se îndrepta către propriul stadion când a fost lovit, bomba provocând mai

Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a reacționat, sâmbătă, pe reţeaua socială rusă VK, după ce țara sa a fost supusă unor sancțiuni din partea Occidentului, în contextul invadării Ucrainei, informează Reuters, citată de Agerpres. În

Într-un interval de 24 de ore, pe teritoriul României, au fost înregistrate 8.974 de persoane pozitive cu virusul SARS-CoV-2, dintr-un total de 56.740 teste RT-PCR și antigen efectuate. Gradul de pozitivare este de 15,81

Războiul în Ucraina nu se dă doar pe câmpul de luptă, ci şi în privinţa informaţiilor care ajung la public. Un cunoscut psihiatru din România a analizat evenimentele şi spune că sunt câteva care s-au detaşat şi merită documentate.

Dinamo a cerut un penalty în prima repriză a derby-ului cu Rapid, la scorul de 1-1, după un contact între Horațiu Moldovan și Răzvan Patriche. Disputa de pe Arena Națională a fost una cu ritm. Oaspeții au deschis scorul în minutul 20,

Reprezentantul permanent al Rusiei în Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite a blocat prin veto, vineri seară, în mod previzibil, un proiect de rezoluţie care critica dur intervenţia militară rusă în

Directoarea unui teatru de stat din Moscova demisionează în semn de protest împotriva invaziei

Cele mai valoroase 10 branduri din România sunt evaluate la 3,96 mld. euro (4,5 mld. dolari) în 2021, ultimul an pentru care există

Acest 1-1 cu Dinamo de sâmbătă a agitat iarăși apele în Grant. Oarecum logic, deoarece ne referim la al nouălea meci consecutiv al Rapidului fără victorie, chiar la unul prin care și-a compromis șansele de calificare în

Norvegia a declarat că Fondul de pensii al ţării, care este un investitor major de clasă mondială şi gestionează active de 1,3 trilioane de dolari, îşi va retrage toate activele din Rusia din cauza agresiunii împotriva Ucrainei şi va oferi 2