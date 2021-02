Huawei P30 Pro, un telefon cu superputeri 24.02.2021

24.02.2021 Huawei P30 Pro, un telefon cu superputeri Într-o perioadă în care smartphone-urile au devenit din ce în ce mai asemănătoare, Huawei a găsit o modalitate de a face ca Huawei P30 Pro să iasă în evidență: i-a dat superputeri. Capacitatea acestui telefon […] The post Huawei P30



Huawei P30 Pro, un telefon cu superputeri

Într-o perioadă în care smartphone-urile au devenit din ce în ce mai asemănătoare, Huawei a găsit o modalitate de a face ca Huawei P30 Pro să iasă în evidență: i-a dat superputeri. Capacitatea acestui telefon […] The post Huawei P30 Pro, un telefon cu superputeri appeared first on Cancan.ro.

Huawei P30 Pro, un telefon cu superputeri

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Judecătoria Deva a respins rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj prin care a fost trimis în judecată directorul Direcţiei de Sănătate Publică Alba, Alexandru

O nouă hartă a lumii indică cele mai vechi companii încă operaţionale pentru majoritatea ţărilor din

Coronavirusul s-a infiltrat în cea mai importantă bancă

Românii întorşi din străinătate pun în dificultate autorităţile, conform afirmaţiilor făcute de Raed Arafat. Secretarul de stat a anunţat că o familie revenită din Italia a încercat să evite intrarea în carantină. „În judeţul

Cel mai recent bilanţ al coronavirusului arata că sunt 25 de cazuri înregistrate în România, opt dintre cazuri fiind localizate în Bucureşti. Confirmarea unui nou caz va declanşa un nou scenariu după care se vor ghida autorităţile. Apariţia

Meciul de diseară dintre Manchester City și Arsenal a fost amânat, după ce clubul londonez a anunțat că mai mulți „tunari” s-au salutat cu Evangelos Marinakis (52 de ani) la sfârșitul partidei din „șaisprezecimile” Europa League.

Doi bărbați și-au pierdut viața, sâmbătă dimineață, în urma unui accident ce a avut loc pe DN1, la Bradu, în zona Fântânița

Numărul persoanelor infectate a ajuns la 47. Ministerul Afacerilor Interne a făcut anunțul. UPDATE 22:58 Încă două cazuri de coronavirus: o femeie de 63 de ani și un bărbat de 48 de ani

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pe o lună. Află, din materialul următor, cum va fi vremea în fiecare regiune a țării, în intervalul 2 - 30 martie

Ministrul Apărării Naţionale, Nicolae Ciucă, a anunţat că a dispus luarea tuturor măsurilor la nivelul MApN pentru prevenirea, limitarea şi combaterea infectării personalului cu noul coronavirus. Nicolae Ciucă, ministrul Apărării Naţionale,

Amploarea cu care se extinde epidemia COVID 19 a început să aibă consecinţe asupra economiei, primele industrii afectate fiind cele din turism, hoteluri şi restaurante, transporturi sau organizarea de evenimente. În funcţie de evoluţia situaţiei

Oficialii FRF au primit azi informații că UEFA a decis să se amâne meciurile internaționale! Decizia a fost luată, dar mai lipsește doar anunțul oficial, care se va face în două-trei zile! Meciul Islanda - România, din 26 martie, contând

Partidele din această seară din Europa League se vor disputa, în cele din urmă. UPDATE 16:40: Decizie de ultimă oră la UEFA: partidele din această seară din „optimile” Europa League se joacă. Excepție fac doar meciurile Sevilla - AS Roma

Aszăzi, 12 martie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la Tragerile Speciale Loto ale Primăverii de duminică, 8 martie, Loteria Română a acordat 39.579 câştiguri în valoare totala de

Un cutremur cu magnitudinea de 3, 2 grade pe scara Richter, a avut loc, luni, în Prahova, informează Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului

Bursele americane încep ziua în cădere liberă: Dow Jones pierde 1.700 de puncte la 15 minute de la deschidere. Tranzacţionarea a fost suspendată din nou. Bursele americane au deschis şedinţa

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, anunţă că social-democraţii vor participa, vineri, la consultările cu partidele politice convocate de preşedintele Klaus Iohannis la Cotroceni şi că PSD nu va face nicio propunere de prim-ministru.

FRF a suspendat competițiile de fotbal din România, inclusiv Liga 1, din cauza pandemiei de coronavirus. Data anunțată pentru reluarea competiției este 31 martie, dar Craiova lansează o altă variantă. Federația Română de Fotbal a

Parcurile tematice Walt Disney World Resort din Florida şi Disneyland Paris vor fi închise, începând cu 14 martie, timp de două săptămâni, au anunţat reprezentanţii

Un bărbat de 53 de ani din Covasna este cel de-al 53-lea caz care a fost confirmat cu noul coronavirus, au anunțat reprezentanții Grupului de Comunicare Strategică (GCS). Bărbatul a venit din Italia pe 8