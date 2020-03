Hotelurile lui Cristiano Ronaldo din Portugalia vor fi transformate în spitale 15.03.2020

15.03.2020 Hotelurile lui Cristiano Ronaldo din Portugalia vor fi transformate în spitale Cristiano Ronaldo, 35 de ani, își va transforma hotelurile din Portugalia în spitale pentru a ajuta la lupta împotriva coronavirusului, anunță Marca. După declararea pandemiei de coronavirus, starul lusitan de la Juventus Torino a luat decizia de a transforma hotelurile pe care le deține în Portugalia în spitale pentru tratarea persoanelor infectate cu Covid-19.



Cristiano Ronaldo, 35 de ani, își va transforma hotelurile din Portugalia în spitale pentru a ajuta la lupta împotriva coronavirusului, anunță Marca. După declararea pandemiei de coronavirus, starul lusitan de la Juventus Torino a luat decizia de a transforma hotelurile pe care le deține în Portugalia în spitale pentru tratarea persoanelor infectate cu Covid-19. Aceste […]

