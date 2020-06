Hoţ specializat în furtul de bani şi bunuri de pe tejghele. Recomandările poliţiştilor pentru angajaţii societăţilor comerciale 19.06.2020

19.06.2020 Hoţ specializat în furtul de bani şi bunuri de pe tejghele. Recomandările poliţiştilor pentru angajaţii societăţilor comerciale Un tânăr de 27 de ani, din Galaţi, este cercetat pentru furt calificat în formă continuată după ce anchetatorii au stabilit că a sustras bunuri şi sume de bani de pe tejghelele a patru societăţi comerciale de pe raza municipiului



Hoţ specializat în furtul de bani şi bunuri de pe tejghele. Recomandările poliţiştilor pentru angajaţii societăţilor comerciale

Un tânăr de 27 de ani, din Galaţi, este cercetat pentru furt calificat în formă continuată după ce anchetatorii au stabilit că a sustras bunuri şi sume de bani de pe tejghelele a patru societăţi comerciale de pe raza municipiului Brăila.

Hoţ specializat în furtul de bani şi bunuri de pe tejghele. Recomandările poliţiştilor pentru angajaţii societăţilor comerciale

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Liderul Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, a lansat un atac dur la adresa preşedintelui Igor Dodon şi a guvernului condus de Maia Sandu, care a fost învestit sâmbătă seară, cu sprijinul liderului de la Chişinău.

Australianca Ashleigh Barty, locul 8 WTA şi favorită nr. 8, a cucerit, ieri, titlul turneului de Mare Șelm de la

Antrenorul italian Cristiano Bergodi şi-a prelungit contractul cu FC Voluntari pe încă un sezon, a anunţat, vineri, clubul ilfovean pe pagina sa de Facebook. Bergodi a preluat-o pe FC Voluntari în

Satul Lalașinț din județul Arad a fost inundat de un pârâu din apropiere care și-a mărit debitul după ploile abundente de sâmbătă. Apa a ajuns și la 50 de centimetri în curțile a 20 de gospodării, fiind totodată inundat și drumul care

Accident grav în Prahova, pe DJ 100L, în localitatea Podenii Vechi. Două autoturisme s-au ciocnit violent pe fondul neacordării priorității de trecere în intersecție. Accidentul s-a produs la intersecția Podenii Vechi cu sat Mehedinta.

Irina Tănase l-a vizitat iar, duminică, la penitenciarul Rahova pe iubitul său Liviu Dragnea. Ea a mai fost și zilele trecute să îl vadă pe fostul lider PSD, însoțită fiind de fiul acestuia, Valentin

O femeie de 66 de ani, din comuna Coteşti, a fost găsită înecată, sâmbătă dimineaţă, în bazinul cu apă al locuinţei sale, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea. "În jurul

În calitate de preşedinte în exerciţiu al Consiliului ECOFIN, ministrul Teodorovici a prezentat la reuniunea ministrilor de Finanţe G20 de la Fukuoka, Japonia, poziţia UE privind finanţarea în domeniul dezvoltării şi investiţiile în

Simona Halep a fost eliminată în sferturile de la Roland Garros şi a anunţat că vrea să se concentreze pe sezonul de iarbă. Citește mai

Fenomen extrem filmat, sâmbătă, la munte. O tornadă a fost surprinsă la Cota 2000, pe Platoul Bucegilor, aproape de Piatra Arsă. Specialiştii au declarat pentru Observator că zona de munte

Bărbatul în vârstă de 42 de ani a plecat la plimbare, sâmbătă, 1 iunie, cu ATV-ul în staţiunea Breaza și nu a mai ajuns acasă. Acesta a fost căutat de poliţişti, jandarmi şi personal ISU, în aval de podul pietonal Nistoreşti pe ambele

Volkhard Steude, concertmaestrul Filarmonicii din Viena, şi pianista Cătălina Butcaru revin la Bucureşti, pe scena Ateneului Român, cu un recital cu sonate de Mozart, Schumann şi Grieg, ce va avea loc pe 12 iunie 2019, de la ora

Ambasadorul Statelor Unite în Israel, Davi Friedman, nu exclude o anexare israeliană a unor teritorii din Cisiordania, transmite Reuters. Într-un interviu publicat sâmbătă de ziarul New York Times, Friedman

Proiectul de la Newcastle prinde tot mai mult contur. Clubul va fi cumpărat de șeicul Khaled bin Zayed Al Nehayan, vărul patronului de la Manchester City. Khaled bin Zayed Al Nehayan va plăti 350.000.000 de euro și a stabilit prima țintă:

Deputatul Remus Borza, care a fost desemnat săptămâna trecută consilier onorific al premierului pe probleme economice, reformă şi fiscalitate, s-a înscris luni în Partidul Social Democrat. El a precizat pe Agerpres că decizia de a intra în

Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care Vitol Bitumen Investments BV din Olanda preia compania olandeză Valt şi firma Sargeant Marine Bitumen SRL, care are activităţi de comercializare a bitumului în

Partida din prima manșă a barajulul pentru Liga 1 dintre U Cluj și Hermannstadt, scor 0-2, a fost umbrită pe final de incidentele dintre forțele de ordine și suporterii gazdelor. Context: În prelungirile meciului, la scorul de

Procurorii DNA Timişoara au ridicat ridică, luni, mai multe documente de la primărie, fiind vorba de un dosar care vizează fapte de corupţie, confirmă un oficial al Direcţiei. Procurorii timişoreni

Fiica cea mare a lui Liviu Vârciu și-a aniversat recent ziua de naștere, iar cu această ocazie, a postat un mesaj neașteptat pe contul de socializare, dedicat special tatălui ei. „Since I was little I wanted a united family to grow up with, but

Clienţii unei terase de pe malul Dunării s-au trezit cu picioarele în apa stând liniştiţi la o bere. Nu i-a udat personalul restaurantului, ci apa fluviului a venit peste