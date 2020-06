Horoscopul runelor pentru perioada 22 - 28 iunie 2020. Urmează o săptămână cu schimbări majore în bine 21.06.2020

21.06.2020 Horoscopul runelor pentru perioada 22 - 28 iunie 2020. Urmează o săptămână cu schimbări majore în bine Numerologul Mihai Voropchievici a dezvăluit la Antena 3 horoscopul runelor pentru săptămâna 22 - 28 iunie 2020. Balanță - Celor născuți în balanță le surâde norocul în dragoste. Vor avea parte de



Horoscopul runelor pentru perioada 22 - 28 iunie 2020. Urmează o săptămână cu schimbări majore în bine

Numerologul Mihai Voropchievici a dezvăluit la Antena 3 horoscopul runelor pentru săptămâna 22 - 28 iunie 2020. Balanță - Celor născuți în balanță le surâde norocul în dragoste. Vor avea parte de o...

Horoscopul runelor pentru perioada 22 - 28 iunie 2020. Urmează o săptămână cu schimbări majore în bine

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Deputatul Remus Borza, care a fost desemnat săptămâna trecută consilier onorific al premierului pe probleme economice, reformă şi fiscalitate, s-a înscris luni în Partidul Social Democrat. El a precizat pe Agerpres că decizia de a intra în

Unii o critică pentru felul în care arată, alții o apreciază pentru că nu se sfiește să vorbească despre greutatea ei. Oana Roman a mărturisit, la un moment dat, că are cu 10 kilograme mai mult decât greutatea normală. Avea 80 de kilograme,

Un bărbat de 36 de ani a înşelat zeci de persoane din Craiova, Brăila şi Galaţi, folosindu-se de calităţi mincinoase, precum cea de a avocat sau poliţist, pentru a induce victimelor, în special persoane de vârsta a treia, o puternică stare

Procurorii DNA Timişoara au ridicat ridică, luni, mai multe documente de la primărie, fiind vorba de un dosar care vizează fapte de corupţie, confirmă un oficial al Direcţiei. Procurorii timişoreni

Primăria Cluj-Napoca va investi aproximativ 30 mil. lei (6,2 mil. euro), fără TVA, pentru construcţia unui nou parking cu o capacitate de 365 locuri de parcare în cartierul Mărăşti. Parkingul va avea 10 locuri dedicate pentru autoturisme

Meteorologii prognozează pentru următoarele două săptămâni (10 - 23 iunie) o încălzire accentuată a vremii şi, implicit, valori termice maxime de 32 - 34 de grade, în unele regiuni, însă fenomenul de

Republica Moldova se află, din nou, în faţa unei crize constituţionale care îi poate decide viitorul. Într-o mişcare neaşteptată, preşedintele prorus Igor Dodon a încheiat o alianţă cu opoziţia proeuropeană şi a numit-o în fruntea

„Tenismenul iberic a ajuns campionul absolut la French Open, după ce a bifat al 12-lea titlu. În ciuda performanței, „Matadorul” s-a aflat într-o zonă neagră a

Premierul Viorica Dăncilă a declarat luni la Smart TV la Marius Tucă Show că nu va abroga OUG 114, dar vor exista modificări, acolo unde lucrurile nu sunt flexibile, în urma discuţiilor cu factorii

Încălzirea globală are efecte din ce în ce mai dramatice asupra planetei noastre, cum ar fi creștrea alarmat de rapidă a temperaturilor și apariţia fenomenelor meteorologice extreme. Iar toate acestea au un impact devastator

Portarul Cosmin Vâtcă (37 de ani) revine la CFR Cluj, după mai puțin de un an de la plecarea sa din Gruia. Cosmin Vâtcă a semnat un contract valabil pentru un an cu CFR Cluj, cu opțiune de prelungire pentru încă un an. În

Viorica Dăncilă a anunţat, ieri, că va candida la preşedinţia Partidului Social Democrat la Congresul Extraordinar care va avea loc pe data de 29 iunie. Premierul a anunţat că, deşi nu vrea să-i

Cățărătorul polonez Marcin Banot a fost arestat după ce a escaladat hotelul Marriott din Varșovia, una dintre cele mai înalte clădiri din capitala Poloniei, fără nicio măsură de siguranță. Polonezul de 31 de ani, cunoscut drept ”Spider

S-a dat alerta, marți, în Năvodari. Un copil de doi ani a căzut de la etajul cinci ai unui bloc, după ce s-ar fi urcat pe o masă aflată lângă un geam deschis. UPDATE 20:25: Copilul care a căzut de la etajul cinci al unui bloc din Năvodari a

Mega-scandal în showbiz cu Andreea Esca protagonistă. Prezentatoarea TV este revoltată din cauza unei știri false, care circulă pe Internet. Andreea Esca este extrem de revoltată din cauza unei știri false, care circulă pe Internet. Conform

Averea netă a populaţiei din România a depăşit anul trecut 2.000 de miliarde de lei, în apropiere de pragul maxim înregistrat în urmă cu un deceniu, în anul 2008, iar activele imobiliare au avut cea mai mare

Un bărbat de 52 de ani din comuna Nicolae Bălcescu a fost reţinut de poliţişti pentru 24 de ore sub acuzaţia că ar fi agresat sexual o fetiţă de 6 ani, au informat, marţi, reprezentanţii Inspectoratului

Hermannstadt și U Cluj joacă miercuri, de la 18:00, returul barajului pentru un loc în ediția următoare a Ligii 1. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. Sibienii s-au impus

Brigitte a copiat-o pe Anamaria Prodan la petrecerea cu ștaif care a avut loc azi-noapte. Soția lui Florin Pastramă a ales să vină într-o rochie transparentă, cu totul la vedere. Fostul model a atras toate privirile cu posteriorul său tonifiat,

Constantin Alexandru Havriş, director al Direcţiei Dezvoltare Investiţii în cadrul SN Nuclearelectrica SA, a fost trimis miercuri în judecată de către DNA, acuzându-l de măsluirea unui concurs de angajare în cadrul societăţii SN