Horoscopul runelor pentru februarie. Zodia care va avea parte de schimbări benefice 04.02.2018

Horoscopul runelor pentru luna februarie a fost prezentat de numerologul Mihai Voropchievici, sâmbătă, la emisiunea „Adevăruri ascunse”, de la Antena 3. BERBEC- au o lună în care...

Pentru detinutii care isi asteapta condamnarea la moarte, desenul, pictura reprezinta o modalitate de a se exprima pe sine si sentimentele lor. BBC Culture prezinta cateva din aceste lucrari care, uneori, ridica

Vremea geroasă şi ninsorile abundente au provocat haos în Spania, mii de persoane fiind nevoite să-şi petreacă aproape tot weekend-ul în autovehicule, scrie presa spaniola, citand serviciile

Dan Ciotoi a fost operat de urgenţă şi i-a fost extirpată tumora din dreptul urechii. Artistul a mărturisit că medicul a decis să facă intervenţia mai devreme şi acum aşteaptă cu nerăbdare rezultatul

Filmul „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ şi miniseria „Big Little Lies“ sunt marii câştigători ai galei Globurile de Aur 2018, care a avut loc duminică seară în Los Angeles. „The Post“, care îi aduce împreună pe marii

Ascensiunea spectaculoasă a jucătoarei de tenis de 29 de ani din România nu a rămas neobservată. Mihaela Buzărnescu este eroina unui material WTA, dar a ajuns şi în paginile de sport din

Un tânăr din comuna gorjeană Stejari a murit, aseară, după ce patru persoane au pătruns în curtea locuinţei sale şi l-au

Suspectul de pedofilie din lift, care săptămâna trecută a agresat sexual doi copii, un băiat de 9 ani şi pe sora lui de numai 4 ani, este agent de circulaţie şi este audiat la această oră la Poliţia Capitalei. Peste 50 de persoane au sunat în

Panoul a apărut înainte de Revelion, iar autorităţile au reacţionat rapid. În primă fază a fost acoperit cu o bandă neagră mesajul care anunţa că vaccinurile nu sunt sigure, iar acum panoul a fost dat jos. Cel responsabil de afişarea lui

Majoritate produselor alimentare conţin o mulţime de substanţe toxice. Acestea atacă în mod direct funcţiile celulelor, storcându-te de energie. Ceaiurile din plante te pot ajuta să îţi îmbunătăţeşti sistemul imunitar şi sistemul

NVIDIA a lansat versiunea beta a serviciului de game-streaming GeForce NOW, care oferă acces, prin intermediul cloud-ului, la supercomputere capabile să ruleze o selecţie generoasă de jocuri din librăriile digitale, precum Uplay, la cele mai

Avem o speţă “consacrată”, mutarea grosului contribuţiilor de la angajator la salariat, şi două acte normative. Primul prevede trecerea de la patron la angajat, cel de-al doilea stipulează să

Ediţia din 2018 a Globurilor de Aur a celebrat lupta împotriva violenţelor sexuale la Hollywood şi în lume după unda de şoc declanşată de scandalul Weinstein, producţiile cu personaje

IG Metall, cel mai mare sindicat din Germania, a demarat luni o serie de greve, solicitând o majorare salarială de 6% pentru cei 3,9 milioane de membri ai săi din sectorul electric şi al metalurgiei, precum

Doi tineri au dat buzna, noaptea trecută, peste o femeie în vârstă de 90 de ani, pe care au rupt-o în bătaie. Grozăvia s-a întâmplat în comuna Victoria din

O explozie urmată de un incendiu s-a produs, luni, într-un imobil din municipiul Brăila, din cauza unei butelii de aragaz defecte, potrivit informaţiilor furnizate AGERPRES de purtătorul de cuvânt al

Anul ce se incheie a fost un an turbulent in privinta disponibilitatii si costurilor materiilor prime chimice, cu impact direct in piata materialelor de constructii. Efectele constau in cresterea preturilor de la raft

Dublă câștigătoare de Australian Open, în 2012 și 2013, Victoria Azarenka a anunțat că nu va participa la această ediție a turneului de la Melbourne, care va începe pe 15 ianuarie. Bielorusa are în continuare probleme de

Joana Sanz, un cunoscut manechin spaniol, soția lui Dani Alves, a profitat din plin de vacanța petrecută în Brazilia și ar rămâne în Țara Cafelei. Joana, 24 de ani, care s-a căsătorit în 2017 cu apărătorul de 34 de ani

Apar primele reacţii după scandalul în care un medic de la urgenţe, de la Spitalul Băicoi, a refuzat internarea unui pacient şi a jignit-o pe însoţitoarea bolnavei. Managerul spitalului, Andreea Irimescu, a declarat, pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.

Eugen Stan, poliţistul pedofil, a îngrozit o ţară întreagă. Bărbatul a fost prins, luni dimineaţă, iar acum se află la audieri. Bărbatul era activ pe reţelele de socializare, unde avea şi pagină personală