Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 9 ianuarie 2021. Venus a intrat în zodia Capricorn 08.01.2021

Horoscopul zilei de 9 ianuarie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 9 ianuarie 2021 vine […]

Preşedintele ucrainean Vladimir Zelenski a lansat miercuri un apel la solidaritate adresat conaţionalilor săi, într-un discurs cu ocazia Zilei unităţii Ucrainei, în care a susținut, printre altele, că ”Bucovina de Nord a fost ocupată de

Specialiștii Administrației Naționale de Metorologie au făcut publică o hartă care reprezintă indicele de răcire, la nivelul României, pentru data de 23 ianuarie 2020, la ora 12.00. Conform datelor furnizate de ANM, în munții Țarcu s-a

Preşedintele Igor Dodon a participat la ceremonia oficială de comemorare a victimelor Holocaustului la Complexul Memorial „Yad va-shem” din

Echipa motorului gratuit de căutare momondo.ro a făcut o listă a celor mai ieftine ţări din Europa pentru călătorii

Alina Eremia este una dintre cele mai bune și iubite cântărețe din România. De mică se află în lumina reflectoarelor și a reușit să își clădească o carieră solidă. Se pare că și în viața personală Alina excelează. Alina Eremia a

Echipa feminină de tenis de masă a României a obținut vineri biletul pentru Jocurile Olimpice, după ce a trecut la Gondomar de India cu 3-1. Elizabeta Samara, Bernadette Szocs și Daniela Dodean Monteiro au avut vineri o confruntarea

Azi, Florin Bratu și elevii săi au decolat în direcția Antalya, Turcia, acolo unde vor sustine un stagiu de pregatire centralizat. Pe durata celor zece zile, alb-verzii vor disputa trei meciuri amicale în compania formațiilor Qabala (25.01.2020),

Colegiul Director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) a amendat Primăria municipiului Târgu Secuiesc cu 2.000 de lei pentru discriminare, scrie

Erling Braut Håland, 19 ani, a fost din nou formidabil: 25 de minute, 8 mingi atinse, 3 şuturi şi două goluri. Sancho şi Reus au completat recitalul Borussiei, 5-1 cu FC Köln. Dortmund şi-a găsit golgeterul şi altă armă secretă. Nu mai joacă

Perechea româno-japoneză Monica Niculescu/Misaki Doi s-a calificat, sâmbătă, la Melbourne, în optimile de finală ale probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis Australian Open, primul de Mare Şlem

Cel puţin 21 persoane au murit, peste o mie au fost rănite şi mai multe clădiri s-au prăbuşit vineri seară în urma unui puternic seism produs în estul Turciei, care s-a resimţit şi în unele state

Edilul Daniel Florea a păstrat tradiţia predecesorului, Marian Vanghelie, în materie de festivităţi cu fasole şi cârnaţi. Contribuţia personală a noului primar de la Sectorul 5 la aceste evenimente o reprezintă condimentele. Şi anume piperul

Klaus Iohannis a transmis sâmbătă un mesaj de condoleanțe președintelui turc Recep Tayyip Erdogan, după cutremurul violent de vineri seara, care a făcut zeci de victime. Ultimul bilanț arată că 22 de persoane au murit și peste 1.000 au fost

Jermaine Pennant (37 de ani) a fost concediat din postul de analist la Sky Sports, după ce telespectatorii au considerat că fostul mijlocaș al lui Arsenal și Liverpool a apărut beat într-o emisiune TV. „Jermaine Pennant era unul dintre

Într-o sclipire politică astrală, în preliminariile procesului aderării la NATO, România a decis – nefiind încă în club, cu drepturi depline – să acţioneze ca şi când ar fi fost stat membru NATO de facto. Dragi români cărora vă pasă

Multă vreme un domeniu pentru visători, spaţiul a devenit acum un câmp de bătălie al marilor puteri, scrie Financial

Simona Halep (28 de ani, 3 WTA) a învins-o în două seturi pe Elise Mertens (24 de ani, 17 WTA), scor 6-4, 6-4, reușind să avanseze în sferturile de finală de la Australian Open. Românca a făcut un meci extrem de solid și continuă parcursul

Ministerul chinez de Finanţe şi Comisia naţională pentru sănătate din China au alocat suma de 60,33 miliarde de yuani (8,74 miliarde de dolari), pentru a putea ţine sub control răspândirea virusului, se

Iris Pharm, un business de 67 de farmacii din Buzău, continuă extinderea la nivel regional pentru a se consolida pe piaţă, în contextul în care jucătorii mari pun presiune pe afacerile locale şi vin cu oferte de cumpărare pentru businessurile

Activitatea Primăriei comunei Râmeţ din Alba este blocată aproape complet ca urmare a unui conflict existent între primarul Vasile Raica şi secretarul instituţiei, Cristina