Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 7 martie 2021. Fecioarele vindecă o rană sentimentală 06.03.2021

06.03.2021 Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 7 martie 2021. Fecioarele vindecă o rană sentimentală Horoscopul zilei de 7 martie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic



Horoscopul zilei de 7 martie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 7 martie 2021

„Avem primul pacient vindecat cu adevărat, care a fost tratat cu medicamentul experimental Remdesivir”, a anunţat şeful clinicii de boli infecţioase de la Policlinica San Martino din Genova, Matteo Bassetti, la conferinţa de presă despre

Psihoterapeutul Cătălina David a fost în direct cu noi, de acasă, și ne-a oferit sfaturi pentru a ne menține sănătatea mentală în perioada pandemiei de coronavirus care ne obligă să stăm mai mult acasă. Majoritatea companiilor au luat

Compania aeriană Tarom îşi închiriază cinci aeronave pentru transporturi aeriene de tip charter şi cargo, potrivit unui anunţ de pe site-ul companiei. Aeronavele care pot fi închiriate sunt 4 avioane Boeing

Cancelarul german, Angela Merkel consideră pandemia de coronavirus drept cea mai mare provocare pentru Germania, după Al Doilea Război

Două aparate complete de RT-PCR, destinate diagnosticului infecţiei cu SARS-CoV-2, au fost puse la dispoziția autorităților județene de către Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din

Un alt film potrivit pentru a fi (re)văzut în aceste zile este „Atlasul norilor“, ecranizarea după romanul lui David Mitchell, pentru că ne face să înţelegem legăturile dintre epoci care subîntind Istoria, legături care-ncep să devină

Al doilea pacient din România decedat din cauza coronavirusului, care a murit la 74 de ani la spitalul „Victor Babeș” din Capitală, a fost testat în urmă cu aproape o săptămână de gripă, nu și de COVID-19. Bărbatul făcea dializă, avea

Patronii care sunt obligaţi să oprească activitatea firmelor, pe durata pandemiei, trebuie să achite o taxă de 500 de euro, la Camera de Comerţ şi Industrie a României. Nu e vorba doar de bani, ci şi de dovezi, pe care întreprinzătorul trebuie

Digi Communications (simbol bursier - DIGI), operator de telecomunicaţii listat la Bursa de Valori Bucureşti şi controlat de omul de afaceri Zoltan Teszari, a convocat acţionarii pe 30 aprilie 2020 pentru a aproba distribuirea unui dividend brut de

O femeie în vârstă de de 75 de ani din Filiaşi a încetat din viață în timp ce era izolată la domiciliu. Coronavirusul a răpus-o! Aceasta interacționase cu două rude venite din Germania. VEZI AICI: CUM ARATĂ PÂNĂ ACUM LUCRĂRILE LA

Medicover România, unul dintre cei mai mari furnizori privaţi de servicii medicale, anunţă că a dezvoltat împreună cu Atlas Help serviciul MediCall, platformă medicală destinată să reducă nevoia de circulaţie şi interacţiune socială a

Ediția din acest an a Eurovision Song Contest 2020 trebuia să aibă loc la Rotterdam, sub sloganul “Open Up”, cu semifinalele pe 12 şi 14 mai şi finala pe 16 mai. Din cauza coronavirusului, evenimentul nu va mai avea loc, însă,

Tedros Adhanom Ghebreyesusm, președintele șeful Organizației Mondiale a Sănătății, avertizează că pandemia de „accelerează” având în vedere situația în care ne aflăm acum. Concret, șeful OMS spune că pragul de 350.000 de infectări

O analiză The New York Times arată cum a devenit epidemia izbucnită la Wuhan pandemie şi de ce nu au funcţionat restricţiille de

O carte scrisă de o “prezicătoare” și publicată în 2008, în care autoarea, Sylvia Browne, anunța că lumea va fi lovită de o pandemie în 2020, a ajuns a doua cea mai vândută carte pe Amazon, scrie CNN. “În 2020, o boală

Ministra Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Viorica Dumbrăveanu, a anunţat marţi, 24 martie, că în R. Moldova au fost confirmate 109 cazuri de infectare cu COVID-19. În Chişinău - 40 de cazuri; Hînceşti - 17; Ştefan Vodă,

Olanda continuă măsurile adoptate deja pentru a limita răspândirea pandemiei de coronavirus și a interzis toate evenimentele şi adunările publice până la 1

Bianca Georgescu, fondatoarea brandului cu acelaşi nume de încălţăminte şi accesorii pentru femei şi bărbaţi, a creat o colecţie de încălţăminte pentru copii în parteneriat cu fabrica de încălţăminte Tino din Braşov, cu peste 100 de

Filmele şi documentare din sport sunt disponibile pe cele două aplicaţii: de la viaţa lui Senna şi Pele până la tulburătorul "Aur şi secrete", care prezintă dramele trăite de gimnastele SUA, abuzate de propriul lor medic Iar una dintre

O pacienta din Suceava, care se afla la spitalul din Iasi, se afla in stare grava. Ea a intrat in stop cardio respirator a doua oara, astazi, dupa ce o situatie identica a avut loc si