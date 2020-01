Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 6 ianuarie 2020. Capricornii pot lua decizii sentimentale radicale 05.01.2020

05.01.2020 Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 6 ianuarie 2020. Capricornii pot lua decizii sentimentale radicale Horoscopul zilei de 6 ianuarie 2020 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 6 ianuarie 2020 vine cu sfaturi pentru toate



Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 6 ianuarie 2020. Capricornii pot lua decizii sentimentale radicale

Horoscopul zilei de 6 ianuarie 2020 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 6 ianuarie 2020 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 6 ianuarie 2020 spune că astăzi nativii din zodia Capricorn pot lua decizii radicale în viața sentimentală. […] The post Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 6 ianuarie 2020. Capricornii pot lua decizii sentimentale radicale appeared first on Cancan.ro.

Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 6 ianuarie 2020. Capricornii pot lua decizii sentimentale radicale

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

FC Botoșani se va duela, în etapa cu numărul 3 din play-out, programată la 17:30, cu Dunărea Călărași, pe Stadionul Munincipal. Partida va fi în direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport, Look Sport și liveTEXT pe

Gabi Tamaș, fundașul de 35 de ani al lui Hapoel Haifa, a fost eliberat astăzi din arestul poliției, după ce a fost închis timp de 7 zile pentru că a fost prins beat la volan și conducând cu o viteză de 205 km/h. Imediat după ce a

Raed Arafat a declarat luni, la Zalău, că elicopterul SMURD ce va deservi zona de Nord-Vest va fi operaţional în acest an, după finalizarea platformei de aterizare din cadrul heliportului de la Jibou. Elicopterul de terapie intensivă, a cărui

Cel care a condus instituţia până la 1 aprilie, a fost numit şef al Oficiului Comercial din cadrul Afenţiei de

UPC România şi-a notificat clienţii că va majora preţurile abonamentelor de televiziune şi internet, de la 1 mai, la numai şase luni de la ultima scumpire. Compania se alătură altor doi giganţi telecom care au anunţat scumpiri, în urma

În ultimele zile, mai multe atacuri ale urşilor au fost înregistrate în comunele Mânzăleşti, Bozioru, Colţi şi Pănătău. Urşii coboară din pădure până în gospodăriile oamenilor unde ucid porci, oi şi

Principalele abateri de la legislaţia rutieră sunt conducerea vehiculului fără permis sau sub influenţa alcoolului, neacordarea de prioritate şi viteza

Urşii gunoieri au ieşit din hibernare şi au început să apară din nou pe străzile din staţiunea prahoveană Buşteni. Duminică, 31 martie, aproape de miezul nopţii, un echipaj de la Jandarmeria Montană a intervenit pe o strada din oraş pentru

Un bărbat de 30 de ani este cercetat pentru vătămare corporală din culpă, după ce a pierdut controlul atelajului pe care îl conducea şi a intrat cu acesta în trunchiul unui copac de pe marginea

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a publicat luni Registrul pentru ONG-uri şi unităţi de cult, în care acestea trebuie să se înscrie pentru a putea primit deduceri

Sesizarea depusă de Florin Iordache la CCR privind un conflict juridic Parlament- Curtea Supremă acuză instanţa supremă de încălcarea competenţei constituţionale a Parlamentului prin nerespectarea legii privind întocmirea completurile

Horoscop 2 aprilie Berbec Astăzi vrei să laşi deoparte raţiunea şi să începi să adaugi detalii, care nu sunt adevărate, poveştilor cu care vrei să încânţi colegii de muncă. Nu eşti

Gigi Becali, 60 de ani, a renunțat la protest și a mers ieri la stadion, la meciul echipei pe care o patronează, FCSB - Craiova 3-2. Patronul roș-albaștrilor a surprins din nou. Nu a mai mânat oile, nici nu a mai cântat cântece

Cadavrul unei femei a fost descoperit pe stradă într-un orășel din Mexic. Localnicii și-au dat seama că e ceva în neregulă după ce au văzut mai mulți câini care încercau să rupă sacul în care se afla trupul cadavrul. Descoperire

Senatul a adoptat, luni, în calitate de primă Cameră sesizată, proiectul de lege iniţiat de Liviu Dragnea şi Şerban Nicolae, care prevede ca Banca Naţională a României să repatrieze 91,5% din aurul depozitat de România în străinătate.

Vica Blochina a fost jignită crunt de un iubitul ei. Cei doi au fost protagoniștii unui scandal în stradă, potrivit spynews.ro. Vica Blochina a fost umilită pe stradă de un bărbat despre care se spune că ar fi iubitul ei. Momentul, care a

Biletul Zilei de astăzi cuprinde trei selecții din fotbal cu mari șanse de reușită cu ajutorul cărora țintim să ne dublăm investiția. Iată cum pariem: Prima selecție de pe Biletul Zilei vine de la duelul care va închide etapa a

Metroul din Drumul Taberei începe să vadă luminița de la capătul tunelului. Magistrala care se construiește de peste șapte ani ar putea fi inaugurată la sfârșitul anului. Citește mai

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, luni, în plenul Senatului, la dezbaterea pe proiectul legislativ privind repatrierea aurului, că inițiativa este „o mare greșeală”, deoarece într-o situație de

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea pentru modificarea Legii educaţiei naţionale 1/2011 prin care învăţământul obligatoriu este mărit la 15 clase, incluzând grupa mică, grupa mijlocie şi grupa mare