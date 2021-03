Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 5 martie 2021. Leii trăiesc intens dragostea 04.03.2021

04.03.2021 Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 5 martie 2021. Leii trăiesc intens dragostea Horoscopul zilei de 5 martie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru



Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 5 martie 2021. Leii trăiesc intens dragostea

Horoscopul zilei de 5 martie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 5 martie 2021 vine […] The post Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 5 martie 2021. Leii trăiesc intens dragostea appeared first on Cancan.ro.

Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 5 martie 2021. Leii trăiesc intens dragostea

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Adobe România, cel mai mare centrul de dezvoltare-cercetare al gigantului american din Europa, a alocat un buget de circa 175.000 dolari pentru dotarea cu echipa­mente de birou suplimentare a celor aproape 700 de angajaţi ai săi care în perioada 12

NATO îşi va reduce principalul exerciţiu militar în acest an, "Defender-Europe 20", la care urmau să participe 37.000 de militari începând din aprilie până în mai, în şapte ţări europene, fiind reduse în special trupele americane, din

Poliţiştii de frontieră din Călăraşi, în cooperare cu poliţiştii, au depistat un cetăţean turc care intenţiona să ajungă în Spaţiul Schengen, după ce a traversat ilegal fluviul Dunărea din

Măsurile de protecție luate de conducerea Spitalului Județean de Urgență din Sfântu Gheorghe, în contextul pandemiei de coronavirus, și ca urmare a decretării stării de urgență, i-au nemulțumit pe pacienții care, sătui să aștepte în

Orange, cel mai mare jucător de pe piaţa locală de telecom după venituri şi numărul de clienţi, a redimensionat resursele pentru a face faţă unei creşteri semnificative a consumului şi va continua să majoreze capacităţile de trafic, a

Fotbalul e suspendat aproape fără excepţie în Europa, dar una dintre ţările de pe continent a decis să dea drumul campionatului şi chiar să permită accesul publicului în

Banca Transilvania (simbol bursier - TLV), cea mai mare instituţie de credit de pe piaţa locală, a anunţat miercuri la Bursă că vrea să cumpere un număr maxim de 5 milioane de acţiuni proprii în valoare de până la 20 mil. lei, potrivit

E.ON Energie România a luat decizia de a suspenda temporar activitatea magazinelor E.ON (Centre de Relaţii Clienţi) începând de luni, 23 martie, pentru a asigura distanţarea socială, în scopul limitării răspândirii virusului COVID-19,

Liderul spiritual al creştinilor ortodocşi din întreaga lume a cerut bisericilor să îşi suspende serviciile religioase şi ritualurile până la sfârşitul lunii martie, ca reacţie la răspândirea coronavirusului, a anunţat Patriarhia

Neymar (28 de ani) a decis să părăsească Parisul și să stea în izolare în Brazilia, însă ar putea întâmpina probleme la revenirea în Franța deoarece nu are un pașaport european valabil, scrie publicația AS. Precum mulți alți

În plină criză de coroanvirus, sistemul medical poate primul sprijin de la cel auto. Mai multe companii celebre s-au oferit să sprijine în producția de ventilatoare pulmonare necesare persoanelor care a contactat virusul, punând la dispoziție

Farmaciile care au păstrat şi partea de laborator şi realizează reţete în unităţile pe care le deţin pot produce şi dezinfectant de mâini, un produs care se găseşte greu în urma creşterii numărului de infecţii cu

Soluţiile de securitate sunt menite să ajute angajaţii din sănătate în contextul în care numărul atacurilor informatice care exploatează subiectul coronavirus a crescut de aproape cinci ori pe durata

Comisia Europeană trimite României peste 1 miliard de euro pentru sisteme medicale şi creditarea firmelor mici şi mijlocii afectate de criza

Psihoterapeutul Cătălina David a fost în direct cu noi, de acasă, și ne-a oferit sfaturi pentru a ne menține sănătatea mentală în perioada pandemiei de coronavirus care ne obligă să stăm mai mult acasă. Majoritatea companiilor au luat

Guvernul va lua foarte curând măsuri de sprijin pentru angajaţii acelor companii care au intrat într-o situaţie dificilă cauzată de efectele economice ale epidemiei de coronavirus, a transmis miercuri ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale,

Trei români din Italia au murit după infectarea cu coronavirus, anunță MAE. În acest moment, 29 de români din străinătate au fost confirmați ca fiind infectați cu Covid-19. Potrivit Ministerului

Preşedintele regiunii italiene Lombardia a declarat că guvernul a fost de acord să trimită armata în regiunea sa, pentru a impune respectarea regulilor de izolare de către populaţie, a informat agenţia Reuters. Cererea de a fi folosită armata a

Zvonurile precum că Pavel Filip, actualul lider al Partidului Democrat din Moldova, ar fi fost în Statele Unite ale Americii şi a avut o întrevedere cu fostul lider al partidului Vladimir Plahotniuc au fost confirmate. Pavel Filip spune că a fost

Măsurile economice luate de Guvern în criza coronavirusului au intrat în vigoare, o dată cu publicarea lor, sâmbătă, în Monitorul Oficial. Sunt măsuri de sprijin acordate întreprinderilor mici și mijlocii dar și populației, de la garantarea